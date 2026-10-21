Seriously Single Too è un film sudafricano del 2026, di genere commedia romantica, disponibile su Netflix dal 16 ottobre 2026. Diretto da Katleho e Rethabile Ramaphakela, dura circa 99 minuti e riporta al centro della storia Dineo e Noni, le amiche protagoniste di Seriously Single, uscito nel 2020.

Questa volta l’equilibrio del loro rapporto viene scosso da una proposta di matrimonio inattesa. Il viaggio organizzato per festeggiare il fidanzamento diventa un confronto fra desideri diversi, paure nascoste e aspettative reciproche. La possibilità di innamorarsi conta quanto la capacità di accettare che un’amica possa cambiare senza smettere di essere una presenza importante.

Regia, produzione e protagonisti del film Seriously Single Too

La regia è condivisa da Katleho Ramaphakela e Rethabile Ramaphakela, mentre la sceneggiatura è firmata da Lwazi Mvusi. La produzione è di Burnt Onion Productions, società sudafricana legata ai fratelli Ramaphakela. Il film prosegue il percorso delle due protagoniste mantenendo il tono brillante del primo capitolo, ma sposta il conflitto verso le trasformazioni dell’amicizia adulta.

Fulu Modibedi, conosciuta anche come Fulu Mugovhani, interpreta Dineo. Tumi Morake è Noni e Yonda Thomas torna come Max. Entrano nella vicenda Sasa, interpretata da Buntu Petse, e Bontle, interpretata da Keke Mphuthi. L’ampliamento del gruppo introduce nuove complicità e gelosie: la vicinanza fra Dineo e Sasa rende Noni meno sicura del posto che occupa nella vita dell’amica.

Dove è girato Seriously Single Too

Il film è stato realizzato in Sudafrica, con scenari legati a Johannesburg e Città del Capo. Cape Town costituisce il centro del viaggio delle protagoniste e offre il paesaggio che accompagna la parte più movimentata della storia. La dimensione urbana, le feste e gli spazi dedicati al tempo libero costruiscono un’atmosfera di vacanza che contrasta con le tensioni del gruppo.

Fra gli ambienti narrativi figurano anche una tenuta vinicola e gli alloggi scelti per il soggiorno. Il passaggio da una sistemazione all’altra alimenta gli inconvenienti della commedia e costringe le amiche a condividere più tempo del previsto. La scenografia del divertimento diventa così lo spazio nel quale non riescono più a rimandare le conversazioni difficili.

Trama di Seriously Single Too

Dineo e Noni hanno costruito una parte importante della loro amicizia sull’idea di vivere liberamente, senza trasformare il matrimonio in un obiettivo obbligato. Quando Max chiede a Noni di sposarlo, la sorpresa non produce soltanto entusiasmo. Noni ama il compagno, ma il passo che lui propone mette in discussione convinzioni che aveva sempre espresso con chiarezza.

Dineo organizza un addio al nubilato a Città del Capo, coinvolgendo anche Sasa e Bontle. Il programma dovrebbe celebrare l’amica, ma gli imprevisti cominciano dagli alloggi e proseguono fra feste, eccessi e incomprensioni. Dietro la voglia di divertirsi, Dineo nasconde il timore di perdere la persona che le ha insegnato a non dipendere dalle relazioni sentimentali.

Noni, intanto, deve affrontare un’altra notizia difficile da comunicare: lei e Max progettano di trasferirsi in Kenya. Il cambiamento geografico rende concreta la distanza che Dineo teme. La futura sposa continua a rinviare il chiarimento, mentre la presenza di Sasa alimenta una rivalità che nessuna delle due amiche vuole riconoscere apertamente.

Durante una serata, Dineo registra Noni mentre ammette di non desiderare il matrimonio e invia il video a Max. Il gesto supera un confine importante, perché trasforma una confidenza in un’interferenza nella coppia. Al risveglio, il tentativo di limitare le conseguenze peggiora ulteriormente la situazione.

Nel frattempo Dineo ritrova Khai, con il quale aveva avuto un incontro occasionale. Anche lui porta con sé una delusione sentimentale e preferisce proteggersi dietro un’apparente indifferenza. L’attrazione fra loro costringe Dineo a interrogarsi sulla propria scelta di restare emotivamente distante: essere autonoma non le impedisce di desiderare una relazione.

Come finisce Seriously Single Too: il finale spiegato

Noni non sposa Max, ma non lo lascia. Gli chiarisce che il suo rifiuto riguarda il matrimonio, non il loro amore. Decide di trasferirsi in Kenya con lui e di continuare la relazione senza cerimonia. Max accetta che l’impegno della compagna non debba necessariamente assumere la forma che aveva immaginato.

Dineo e Noni ricompongono il rapporto e accettano che la distanza non cancelli l’amicizia. Anche Sasa e Bontle contribuiscono al chiarimento, chiedendo spazio per legami che non devono escludersi a vicenda. Dineo raggiunge infine Khai durante una festa e dichiara pubblicamente di voler provare a costruire qualcosa con lui. I due si riavvicinano, mentre il gruppo torna a festeggiare: il finale unisce la riconciliazione fra amiche alla disponibilità a vivere l’amore senza pretendere garanzie.

Cast di Seriously Single Too