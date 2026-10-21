Settimane dopo la scelta finale, le coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista Italia 14 fanno il punto della situazione nello speciale denominato E poi. Il format è proposto su Real Time in prima serata, a partire dalle ore 21:25 circa.

Matrimonio a prima vista Italia 14 E poi, fra Ivan e Giulia le cose vanno per il meglio

Durante lo speciale E poi di Matrimonio a prima vista, le tre coppie si presentano di fronte agli esperti Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante e raccontano ciò che è avvenuto subito dopo la scelta finale, che la rete Discovery ha trasmesso sette giorni fa.

La prima coppia a prendere la parola è quella formata da Ivan e Giulia. Lui ammette: “Abbiamo continuato a convivere, ci stiamo conoscendo sempre di più e abbiamo fatto numerosi viaggi. Sono riuscito un po’ a togliere la corazza che avevo“. Lei, invece, aggiunge: “Dopo la scelta è iniziata la sfida vera, abbiamo affrontato la routine e le abitudini. Io mi sto adattando a una vita famigliare, ho apprezzato i suoi cambiamenti di vita e si sta adattando molto alle mie esigenze, anche se alcuni lati del suo carattere non sono cambiati, come ad esempio la precisione“. I due, davanti ai propri cari, hanno fatto una festa nella quale hanno rinnovato le loro promesse matrimoniali. Come è ovvio, la coppia è rimasta felicemente sposata.

Adele e Fabio si separano

La seconda coppia al centro della puntata è quella di Adele e Fabio. Lui racconta: “Io avevo tanti dubbi e dopo la scelta ci siamo visti per una giornata insieme e lei sin da subito ha affrontato nuovamente il discorso dei figli. Mi sono sentito pressato e non ho voluto più lottare“.

Lei, però, racconta: “Appena ci siamo visti c’è stata una barriera di silenzio, era la prima volta che vedevo i suoi amici e lui, quando mi ha vista, non è neanche sceso dalla macchina o mi ha dato un bacio. Io non ho capito tanto i dubbi di Fabio, quando stavamo insieme diceva sempre cose positive“.

Quando gli esperti hanno chiesto maggiori informazioni, Fabio sottolinea: “Il giorno dopo la scelta finale c’è stato questo screzio. Nei giorni seguenti mi sentivo spento e la sensazione peggiorava quando ero da solo. Sono stato malissimo e in piena notte ho mandato un messaggio lunghissimo ad Adele in cui le dicevo che preferivo evitare, pur sottolineando la volontà di incontrarci e parlarne di persona“. Tale fatto non è piaciuto per niente ad Adele: “Non mi è piaciuta la modalità, io non gioco con i sentimenti delle persone. Tu non riconosci di non essere stato sincero, è troppo facile dire che ti dispiace. Mi hai fatto sentire esclusa, mi hai illusa“.

Adele e Fabio, ovviamente, non stanno più insieme e lui, da qualche tempo, ha iniziato a frequentare un’altra persona.

Matrimonio a prima vista Italia 14 E poi, Fabrizio e Sonia sono ancora sposati

Infine, durante E poi di Matrimonio a prima vista Italia 14 è dato spazio a Fabrizio e Sonia. Lei racconta: “Sapevamo di avere due pacchetti di vita non semplici e abbiamo scoperto che erano due bagagli di esperienza molto più complessi di quel che pensavamo. Entrare nel mondo del Fabrizio papà è stato difficoltoso“.

Il marito ammette: “Abbiamo vissuto mesi impegnativi, nessuno dei due stava bene. Dopo aver passato una giornata insieme a Ivan e Giulia ci siamo lasciati. Mi ha regalato delle foto da mettere sul frigo, ma io non avevo raccontato a mia figlia che ci eravamo sposati in tv. Io non volevo più discutere e sentivo che ero la causa del suo malessere“. Sonia aggiunge: “Io non mi sono sentita parte della sua vita, non mi sono sentita libera neanche di lasciare una cosa a casa sua perché altrimenti qualcuno l’avrebbe vista“.

Nonostante questa crisi, comunque, i due sono rimasti insieme. Fabrizio ammette: “Io le avevo chiesto un incontro per lasciarla, ma quando lei mi ha spiegato le sue motivazioni ho compreso la situazione e ci siamo baciati. Io mi sono innamorato, mia figlia ora sa tutto e si sono già conosciute“.