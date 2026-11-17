Forgive Us All è un horror postapocalittico neozelandese del 2025, diretto da Jordana Stott e proposto il 17 novembre 2026 su Rai 4. Il film dura circa 93 minuti e combina elementi di sopravvivenza e western. Lily Sullivan interpreta Rory, una madre che ha perso marito e figlia durante un’epidemia.

La protagonista vive isolata fra le montagne con Otto, suo suocero. Il mondo esterno è diviso fra infetti violenti e uomini armati che controllano i sopravvissuti. L’arrivo di Noah, uno sconosciuto ferito che trasporta un possibile antidoto, trasforma il rifugio in un luogo inseguito da nemici e speranze.

Regia, produzione e protagonisti del film Forgive Us All

Jordana Stott firma il debutto alla regia. La sceneggiatura è accreditata a Stott e Lance Giles, con Alex Makauskas come consulente della storia. Producono Stiles Pictures e Five Films, con Giles e Jared Connon come produttori. Il progetto è stato finanziato indipendentemente.

La fotografia è di Peter McCaffrey, le musiche sono di Brandon Roberts e il montaggio è curato da Michael Horton e Lucas Putnam. Le scenografie sono di Gary Mackay. La messa in scena utilizza cavalli, fattorie e grandi distanze, inserendo la minaccia degli infetti dentro una struttura vicina al western.

Lily Sullivan interpreta Rory e Richard Roxburgh è Otto. Lance Giles interpreta Noah, mentre Callan Mulvey è Logan, il capo degli inseguitori. Bree Peters e Lawrence Makoare sono Scout e Brooks. Il lutto di Rory rimane al centro del racconto anche quando l’azione si sposta dal rifugio alla fuga.

Dove è girato Forgive Us All

Il film è stato girato interamente nell’area di Queenstown, in Nuova Zelanda. La lavorazione si è svolta nell’autunno australe del 2024 e ha richiesto circa 27 giorni. Fra i luoghi utilizzati figurano Queenstown Hill, Rees Valley Station, Ben Nevis Station e Kingston.

Le riprese hanno interessato anche la zona vicina a Tucker Beach e il territorio verso Glenorchy. I paesaggi dell’Otago offrono spazi aperti nei quali l’isolamento può diventare una protezione oppure una trappola. Le distanze percorse a cavallo rafforzano la difficoltà di ottenere aiuto e di sottrarsi agli inseguitori.

Trama di Forgive Us All

Un virus ha trasformato una parte della popolazione in creature aggressive chiamate Howlers. I sopravvissuti sono sottoposti al controllo di strutture governative, mentre Rory cerca soltanto di restare lontana dal mondo. La morte dei familiari le ha tolto il desiderio di progettare un futuro.

Noah e Lockie fuggono da un campo portando con sé un siero. Logan li intercetta e uccide Lockie, ma Noah riesce a scappare. Ferito, raggiunge la proprietà di Rory e Otto. Il suocero accetta che venga curato, imponendogli però di ripartire al più presto.

Rory scopre ciò che il viaggiatore trasporta e comincia a fidarsi di lui. L’arrivo di Logan, Brooks e Scout cancella la sicurezza del rifugio. Otto affronta gli uomini armati e muore nello scontro, durante il quale viene ucciso anche Brooks.

Rory e Noah scappano a cavallo. La crudeltà di Logan spinge Scout ad abbandonarlo, ma l’inseguimento continua. Il viaggio costringe Rory a scegliere se difendere soltanto la propria sopravvivenza oppure portare avanti una possibilità di salvezza destinata ad altri.

Come finisce Forgive Us All: il finale spiegato

Nello scontro conclusivo Logan e Noah muoiono. Il primo viene sopraffatto dagli Howlers; Noah, già ferito, viene a sua volta attaccato. Rory è morsa, ma riesce a proseguire e comprende che gli infetti non la considerano più una preda.

Consegna il siero alla zia di Noah, completando il viaggio e lasciando ad altri la possibilità di utilizzarlo. Non lo trattiene per sé. La missione offre quindi una speranza collettiva, mentre la sua condizione personale è ormai segnata dal contagio.

Nell’ultima scena Rory torna a confrontarsi con il desiderio di morire e porta un’arma verso di sé. Il film si interrompe prima dello sparo. L’esito mostrato è la consegna dell’antidoto; l’ultimo gesto della protagonista rimane sospeso fuori campo, dentro il dolore per la figlia Matty.

Cast di Forgive Us All