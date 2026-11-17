Il Natale di Jolie è una commedia romantica televisiva statunitense del 2018, diretta da Monika Mitchell, in onda il 17 novembre 2026 alle 15.45 su Tv8. Il titolo originale è The Christmas Contract. Hilarie Burton e Robert Buckley interpretano due persone che trascorrono le feste insieme fingendo una relazione.

Jolie deve tornare in Louisiana dopo una separazione dolorosa. Sapere che il suo ex arriverà con una nuova compagna rende il viaggio ancora più difficile. Un accordo con Jack sembra offrire una soluzione pratica, ma il tempo condiviso cambia il significato della messinscena e li costringe a interrogarsi sui propri sentimenti.

Regia, produzione e protagonisti del film Il Natale di Jolie

La regia è di Monika Mitchell, mentre la sceneggiatura è firmata da Cassie Doyle. Il film è una produzione Active Entertainment realizzata per Lifetime, dove ha debuttato il 22 novembre 2018. Fra i produttori figurano Ken Badish e Daniel Lewis. La durata è di circa 87 minuti.

La fotografia è di Matt S. Bell, il montaggio di Misty Talley e le musiche originali di Andrew Morgan Smith. Hilarie Burton interpreta Jolie e Robert Buckley è Jack. Danneel Ackles interpreta Naomi, l’amica della protagonista che redige il contratto.

Il cast riunisce diversi interpreti di One Tree Hill: oltre ai protagonisti e ad Ackles, partecipano Antwon Tanner e Tyler Hilton. Quest’ultimo porta nel film anche la componente musicale delle feste. Cheryl Ladd e Bruce Boxleitner interpretano invece Renee e Tim, i genitori di Jolie.

Dove è girato Il Natale di Jolie

Le riprese si sono svolte a Lafayette, in Louisiana, nel 2018. La città è anche il luogo del ritorno della protagonista. La produzione utilizza l’ambiente dell’Acadiana e le tradizioni natalizie locali per costruire gli incontri della famiglia, il mercatino e le attività condivise dai due falsi fidanzati.

Una location importante è LARC’s Acadian Village. L’allestimento comprende il labirinto di alberi di Natale, che diventa decisivo nell’epilogo. Le luminarie e gli addobbi trasformano gli spazi reali durante una lavorazione svolta lontano dal periodo natalizio. Il paesaggio della Louisiana contribuisce al carattere familiare della storia.

Trama di Il Natale di Jolie

Jolie lavora come web designer e vive a New York. Il rientro a casa la mette di fronte a Foster, il fidanzato che ha lasciato, e ad Amy, la nuova compagna dell’uomo. Evitarli è quasi impossibile, perché le rispettive famiglie collaborano all’organizzazione del mercatino natalizio.

Naomi propone una soluzione: suo fratello Jack non ha programmi per le feste e può accompagnare Jolie. In cambio, la giovane realizzerà un sito per promuovere il romanzo di lui. Naomi, che è un’avvocata, definisce per iscritto i termini dello scambio.

Jack deve lavorare a una storia romantica e dispone di una lista di situazioni da inserire nel libro. Durante il soggiorno partecipa alle tradizioni dei Guidry, ascolta Jolie e comincia a provare un interesse autentico. Anche per lei il viaggio smette gradualmente di ruotare attorno alla reazione dell’ex.

Foster scopre l’accordo e lo rende pubblico. La crisi più grave arriva però quando Jolie trova la lista di Jack e riconosce fra quelle indicazioni alcuni momenti vissuti insieme. Convinta di essere stata utilizzata come materiale per il romanzo, gli chiede di andarsene.

Come finisce Il Natale di Jolie: il finale spiegato

Jack organizza una dichiarazione nel labirinto natalizio. Lascia messaggi legati ai ricordi delle giornate trascorse con Jolie, trasformando la lista che li aveva separati nel modo per spiegare quanto il rapporto sia diventato importante per lui.

Quando si incontrano, Jack chiarisce che i suoi sentimenti sono veri. Le racconta ciò che ha scoperto della sua famiglia, della sua musica e del suo carattere. Jolie ricambia la dichiarazione e i due si baciano, scegliendo una relazione autentica.

Jack le dice di aver rinunciato all’incarico del romanzo, ma lei lo invita a scriverlo comunque, questa volta ispirandosi alla loro storia. Il contratto ha esaurito la propria funzione: l’intesa nata per convenienza ha aperto la strada a un amore che entrambi possono vivere senza fingere.

Cast di Il Natale di Jolie