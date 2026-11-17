I bambini di Gaza – Sulle onde della libertà è un film drammatico del 2024, diretto da Loris Lai e in programma il 17 novembre 2026 su Rai 5. Il titolo internazionale è How Kids Roll. La storia è liberamente ispirata al romanzo Sulle onde della libertà di Nicoletta Bortolotti.

Ambientato a Gaza nel 2003, durante la seconda Intifada, il racconto segue Mahmud, un bambino palestinese, e Alon, un suo coetaneo israeliano. Entrambi desiderano imparare a fare surf. La passione comune li porta a incontrarsi sulla spiaggia e a confrontare ciò che hanno imparato dagli adulti con l’esperienza diretta dell’amicizia.

Regia, produzione e protagonisti del film I bambini di Gaza – Sulle onde della libertà

Loris Lai esordisce nel lungometraggio e firma la sceneggiatura con Dahlia Heyman. Il film è prodotto da Jean Vigo Italia ed Eagle Pictures con Rai Cinema, in coproduzione con Potemkino e con il coinvolgimento di altre società internazionali. La distribuzione italiana è di Eagle Pictures.

La fotografia è di Shane Sigler, il montaggio di Andrea Maguolo e le musiche di Nicola Piovani. Il lavoro sul suono delle lingue accompagna la distanza fra i personaggi: nella versione originale convivono arabo, ebraico e inglese.

Marwan Hamdan interpreta Mahmud e Mikhael Fridel è Alon. Tom Rhys Harries interpreta Dan, l’ex campione che insegna loro a cavalcare le onde. Lyna Khoudri è Farah, la madre di Mahmud. Il punto di osservazione dei bambini permette di raccontare la guerra attraverso abitudini, giochi, paure e desideri concreti.

Dove è girato I bambini di Gaza – Sulle onde della libertà

La ricostruzione di Gaza è stata realizzata soprattutto in Tunisia, con lavorazioni a Tunisi e negli studi Tarak Ben Ammar. Le riprese si sono svolte nel 2022. Il progetto iniziale prevedeva luoghi israeliani e palestinesi, ma le difficoltà organizzative hanno richiesto una diversa soluzione produttiva.

Per le sequenze di surf la troupe si è spostata anche a Capo Verde, alla ricerca delle onde adatte. L’ambientazione palestinese del film nasce quindi dall’unione di set, esterni tunisini e riprese sull’oceano. La scelta dei giovani interpreti ha comunque mantenuto il legame con le comunità rappresentate.

Trama di I bambini di Gaza – Sulle onde della libertà

Mahmud ha undici anni e vive con Farah, rimasta vedova. Aiuta la madre a vendere timo e attraversa una quotidianità scandita da bombardamenti, coprifuoco e posti di blocco. I giochi con i coetanei riproducono il conflitto che conoscono fin dall’infanzia.

Sulla spiaggia incontra Alon, che vive in un insediamento israeliano e raggiunge il mare di nascosto. All’inizio la loro provenienza sembra bastare a renderli avversari. La passione per il surf crea però un terreno comune nel quale le parole degli adulti non spiegano più tutto.

Dan si trova a Gaza dopo la morte della sorella, impegnata come medico volontario. Un infortunio ha compromesso la sua carriera e lo ha reso dipendente dagli antidolorifici. Accettando di insegnare ai ragazzi, ritrova un compito che lo allontana dal proprio isolamento.

Le lezioni obbligano Mahmud e Alon a condividere lo spazio e ad affidarsi all’altro. La fiducia costruita in acqua si scontra con l’ostilità sulla terraferma. La madre di Mahmud teme per il figlio, mentre entrambi i bambini cercano risposte a una contrapposizione che gli adulti presentano come inevitabile.

Come finisce I bambini di Gaza – Sulle onde della libertà: il finale spiegato

Nel finale Mahmud e Alon si aiutano in mare e vengono riportati sulla spiaggia. Attorno a loro si raduna un gruppo di palestinesi. Mahmud comprende che la voce dell’amico potrebbe rivelarne immediatamente l’identità israeliana e risponde anche per lui, rassicurando i presenti sulle loro condizioni.

È un gesto di protezione concreto, che conferma il cambiamento del loro rapporto. L’ultima parte conserva però la distanza fra la vicinanza raggiunta nell’acqua e la diffidenza che torna sulla terraferma. La guerra continua a condizionare anche ciò che i ragazzi possono manifestare davanti agli altri.

I due bambini sono vivi e la conclusione affida il proprio significato alla loro scelta di aiutarsi. Il film lascia aperto il futuro dell’amicizia, mostrando come la conoscenza diretta dell’altro abbia già interrotto, almeno fra loro, una parte dell’ostilità appresa.

Cast di I bambini di Gaza – Sulle onde della libertà