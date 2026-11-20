Odissea è il film epico d’avventura del 2026 scritto e diretto da Christopher Nolan, disponibile per l’acquisto digitale nello Store di Prime Video. Il titolo originale è The Odyssey. Matt Damon interpreta Ulisse, impegnato a ritrovare la strada di Itaca dopo la guerra di Troia.

L’adattamento del poema di Omero intreccia il ritorno del padre con il percorso di Telemaco e la resistenza di Penelope. Il viaggio comprende creature, profezie e incontri straordinari, ma il suo centro rimane umano: tornare significa affrontare le conseguenze della guerra e capire quale vita sia ancora possibile costruire.

Regia, produzione e protagonisti del film Odissea

La regia e la sceneggiatura sono di Christopher Nolan. Il film è prodotto da Emma Thomas e Nolan attraverso Syncopy, con distribuzione Universal Pictures. Thomas Hayslip figura come produttore esecutivo. L’uscita cinematografica italiana risale al 16 luglio 2026.

La fotografia è di Hoyte van Hoytema, il montaggio di Jennifer Lame e le musiche di Ludwig Göransson. La lavorazione utilizza la pellicola IMAX, scelta che accompagna la scala del racconto e la ricerca di una forte presenza fisica degli ambienti.

Matt Damon interpreta Ulisse, Tom Holland è Telemaco e Anne Hathaway interpreta Penelope. Robert Pattinson è Antinoo, il più aggressivo dei pretendenti. Zendaya interpreta Atena, Charlize Theron è Calipso e Samantha Morton è Circe. Il cast collega le figure del viaggio a quelle della famiglia e del potere rimaste a Itaca.

Dove è girato Odissea

Le riprese hanno attraversato Marocco, Grecia, Italia, Islanda, Scozia e Stati Uniti. In Italia la produzione ha lavorato a Favignana e nelle isole Eolie, utilizzando coste, rilievi e ambienti marittimi per costruire la geografia dell’avventura.

Fra i luoghi del film figurano il Castello di Santa Caterina a Favignana, la spiaggia greca di Voidokilia e gli scenari di Aït-Ben-Haddou in Marocco. Le location reali sono combinate per rappresentare territori del mito: la loro identità geografica non coincide sempre con quella attribuita nel racconto.

Trama di Odissea

La caduta di Troia chiude una guerra lunghissima, ma non conclude l’esperienza di Ulisse e dei suoi uomini. Il re di Itaca deve attraversare il mare e affrontare un ritorno che si prolunga per anni. Alla forza militare devono sostituirsi capacità di orientamento, prudenza e resistenza.

Gli incontri con Polifemo, Circe e Calipso mettono alla prova la possibilità stessa di tornare. I pericoli colpiscono i compagni e rendono sempre più fragile il comando di Ulisse. Il viaggio acquista il carattere di una perdita progressiva, mentre il ricordo di Troia continua a pesare sulle sue scelte.

A Itaca Penelope affronta i pretendenti che occupano il palazzo e aspirano a sostituire il marito. Antinoo esercita una pressione che minaccia anche Telemaco. Il figlio cerca notizie del padre e deve imparare a muoversi in un mondo nel quale la sua stessa posizione lo espone alla violenza.

Quando Ulisse riesce ad avvicinarsi alla patria, il ritorno richiede un nuovo inganno. Presentarsi apertamente significherebbe consegnarsi ai nemici. Il ricongiungimento con Telemaco e l’aiuto dei fedeli preparano il confronto nel palazzo, mentre l’incontro con Penelope costringe l’eroe a misurarsi anche con ciò che la guerra gli ha lasciato dentro.

Come finisce Odissea: il finale spiegato

La prova dell’arco permette a Ulisse di rivelare la propria identità. Con l’aiuto di Telemaco affronta i pretendenti e uccide Antinoo. La riconquista del palazzo conclude lo scontro immediato, ma Nolan modifica il significato della restaurazione rispetto alla semplice ripresa del trono.

Ulisse lascia il regno a Telemaco e riparte insieme a Penelope. Il nuovo viaggio assume il carattere di un esilio scelto e di una ricerca di pace. Il protagonista riconosce il peso delle distruzioni alle quali ha partecipato e non considera il recupero del potere una risposta sufficiente.

Il finale unisce quindi ricongiungimento e rinuncia. Ulisse ritrova la moglie, ma decide di sottrarsi al ruolo che lo ha legato alla guerra. La partenza verso l’orizzonte apre una possibilità diversa: continuare a vivere senza trasformare il ritorno in un’altra forma di dominio.

Cast di Odissea