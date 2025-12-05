Il film Papà ha salvato il Natale 2 (titolo originale: La Navidad en sus Manos 2) è disponibile per la visione sulla piattaforma Netflix. Joaquín Mazón ne cura la direzione, realizzando il sequel di successo della commedia natalizia spagnola La Navidad en sus Manos. La trama ruota attorno a un padre e a suo figlio che si trovano nella necessità di salvare il Natale. La minaccia questa volta arriva da una subdola e avida direttrice di un’azienda di giocattoli, che rapisce Babbo Natale per i suoi scopi personali. La pellicola promette risate, avventura e un grande spirito festivo.

Regia, produzione e protagonisti del film Papà ha salvato il Natale 2

La direzione spetta nuovamente a Joaquín Mazón, che assicura la continuità del tono comico e avventuroso.

La produzione è di origine spagnola, con la distribuzione garantita da Netflix, favorendone la diffusione internazionale.

I protagonisti principali che animano questa folle avventura natalizia sono: Santiago Segura, che interpreta Papà Noel, Ernesto Sevilla nel ruolo del padre, Elisa Matilla (la subdola direttrice) e María Botto nel ruolo della mamma.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte in Spagna. Le location includono la capitale Madrid e diverse località all’interno della Comunidad Valenciana. Questi scenari, che spaziano tra contesti urbani e ambientazioni riccamente decorate per il Natale, ricreano in modo vivido e allegro l’atmosfera festiva e magica della storia.

Trama del film Papà ha salvato il Natale 2

Dopo gli eventi burrascosi del primo capitolo, Papà Noel (Santiago Segura) torna a collaborare con l’ormai esperto padre e il suo coraggioso figlio. Il loro obiettivo è comune: assicurarsi che il Natale si svolga in modo magico e senza intoppi. Questa volta, però, la minaccia che si presenta è decisamente più grande e organizzata. Ecco che una spregiudicata direttrice di una fabbrica di giocattoli, spinta dall’avidità, rapisce Babbo Natale con l’intento di sabotare completamente le feste e arricchirsi a dismisura.

Di conseguenza, il dinamico duo composto da padre e figlio deve affrontare una serie di mille ostacoli e situazioni comiche per liberare il povero Babbo Natale. Intanto, devono anche affrettarsi per riportare in tempo la magia e la gioia del Natale. Nonostante ciò, la direttrice si dimostra un’avversaria astuta. Perciò, le loro azioni richiedono grande coraggio e inventiva. Poi, la collaborazione tra padre e figlio si rafforza di fronte al pericolo. Quindi, il loro legame emotivo diventa la vera forza in questa missione festiva. Eppure, il tempo stringe e le speranze sembrano affievolirsi. Alla fine, il trionfo della famiglia sull’avidità è assicurato. Il film è una corsa contro il tempo che celebra l’ingegno e lo spirito di squadra.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo della commedia, il diabolico piano architettato dalla direttrice viene sventato con successo grazie al coraggio, all’astuzia e alla solidarietà dimostrata dal padre e dal figlio. In seguito all’azione eroica del duo, Babbo Natale viene liberato sano e salvo. Grazie al loro intervento tempestivo, le feste possono proseguire nella gioia generale. La conclusione celebra in modo gioioso la solidarietà familiare e l’immensa forza dell’amore e dello spirito natalizio, valori che trionfano sempre sull’avidità e l’egoismo.

Cast completo del film Papà ha salvato il Natale 2

Il cast riunisce numerosi volti noti e amati della commedia spagnola, garantendo un’ottima alchimia e tempi comici perfetti. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: