Venerdì 5 dicembre è in onda, su Real Time, la semifinale di Bake Off Italia 2025. Lo show è proposto, sul canale 31 del digitale terrestre, dalle 21:20 circa.

Bake Off Italia 2025 semifinale, prevista una eliminazione

Al timone di Bake Off Italia, anche in occasione del penultimo appuntamento stagionale, c’è Brenda Lodigiani. Quest’ultima è affiancata dai tre giudici, ovvero Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. A loro si unisce, solamente durante la prova tecnica, Iginio Massari.

Alla semifinale partecipano cinque concorrenti. La serata è articolata, come sempre, nelle tre manche classiche del format: la prova creativa, quella tecnica e quella a sorpresa. Al termine delle prove, i tre giudici si riuniscono e devono decidere il nome di colei o colui che deve abbandonare per sempre il programma. Alla finale del prossimo 12 dicembre, infatti, arrivano solamente in quattro.

Si parte con la prova creativa

La parola centrale, nella semifinale di Bake Off Italia, è Rivoluzione. Ai concorrenti, per la prima volta, è assegnato un monte ore totale, pari a sette ore e mezza. I pasticceri devono riuscire a gestire al meglio tale tempo per realizzare tutte e tre le prove. In ogni manche, non appena uno sfidante è convinto di aver portato a termine la ricetta, allora deve fermare il suo timer.

Altra novità riguarda la prima prova: essa, infatti, è quella tecnica. Iginio Massari, per l’occasione, ha deciso che gli aspiranti pasticceri devono realizzare una torta moderna, senza tuttavia poter seguire alcuna ricetta ma affidandosi solamente ai sensi. Al termine della manche, come sempre, si svolgono gli assaggi al buio, con i giudici che, dunque, valutano le torte senza sapere chi le ha realizzate.

Bake Off Italia 2025 semifinale, le altre due prove

A seguire, nella semifinale di Bake Off Italia 2025 c’è la prova creativa. In essa, i concorrenti devono cucinare i loro cavalli di battaglia, ovvero il primo dolce presentato in occasione dell’esordio nello show. Tuttavia, lo devono destrutturare e trasformarlo in un dolce al piatto. Pelayo, che indossa il grembiule blu, ha la possibilità di sfruttare il proprio vantaggio, che consiste nel poter riceve dei consigli, durante la manche, da Carrara.

La semifinale di Bake Off Italia 2025 termina con la prova a sorpresa. Gli sfidanti devono cucinare una Chaos Cake, nella quale tutto è concesso ed ogni regola della pasticceria può essere infranta. L’unico compito che i semifinalisti devono rispettare è quello di azzardare ed offrire un dessert colorato ed originale.