Il film Un Natale, tre Nick e un destino (titolo originale: The Christmas Wish) è disponibile per la visione sul canale Rai 2. Ryan Landels ne cura la direzione, realizzando una piacevole commedia romantica natalizia, datata 2024. La narrazione gioca sul tema del destino e dell’amore: una donna riceve un messaggio magico da Babbo Natale con il nome del suo vero amore, ma la sfortuna vuole che quel nome sia talmente comune da complicare completamente la sua ricerca sentimentale. La programmazione su Rai 2 è confermata dalle guide ufficiali.

Regia, produzione e protagonisti del film Un Natale, tre Nick e un destino

La direzione del film è affidata a Ryan Landels.

La produzione è di origine statunitense, con distribuzione in Italia sul canale Rai 2.

I protagonisti principali che animano il gioco del destino sono: Erin Krakow (Olivia), Daniel Lissing (Chris), Jess Brown (Nick #1), Christopher Russell (Nick #2) e Benjamin Ayres (Nick #3).

Dove è stato girato?

Il film è stato girato interamente negli Stati Uniti. Sono state utilizzate location tipicamente natalizie, allestite per ricreare l’atmosfera calorosa, magica e accogliente tipica delle commedie romantiche americane e del network Hallmark.

Trama del film Un Natale, tre Nick e un destino

Olivia (Erin Krakow) è una designer televisiva che, da bambina, aveva scritto una letterina a Babbo Natale con un desiderio speciale: farsi rivelare il nome del suo vero amore. Venticinque anni dopo, mentre si trova nella sua casa d’infanzia per preparare uno speciale televisivo natalizio, ecco che trova magicamente la risposta: il suo vero amore si chiama Nick. Di conseguenza, questo singolare indizio la spinge a una ricerca frenetica. Intanto, Olivia incontra ben tre diversi Nick in circostanze del tutto rocambolesche e impreviste: un affabile vicino di casa, un collega professionale e un affascinante sconosciuto.

Nonostante ciò, mentre cerca di capire quale dei tre sia il “Nick” giusto, deve anche gestire le forti pressioni del lavoro, le dinamiche del rapporto con la sorella e una crescente e inattesa intesa con il collega Chris. Perciò, il suo cuore si trova diviso tra i tre Nick e l’amico di sempre. Poi, la magia del Natale rende la confusione più divertente. Quindi, ogni incontro la porta più vicina alla verità. Eppure, il destino le riserva una sorpresa inattesa. Alla fine, la chiave è guardare oltre il nome. La trama è una celebrazione divertente e romantica del destino, dell’amore e delle sorprese che il Natale può riservare.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo della commedia, Olivia giunge a una profonda consapevolezza: il destino non si limita solo a una questione di nomi, ma è legato indissolubilmente alla forza delle connessioni autentiche. Dopo vari equivoci e momenti di suspense sentimentale, capisce che il suo vero amore non è nessuno dei tre Nick che ha incontrato, ma Chris, l’uomo che le è sempre stato accanto e che ha dimostrato di conoscerla davvero. La magia del Natale la aiuta a riconoscere l’amore che aveva davanti agli occhi da sempre, chiudendo il film con un lieto fine romantico e appagante.

Cast completo del film Un Natale, tre Nick e un destino

Il cast, verificato dalle fonti ufficiali, riunisce attori noti del circuito delle commedie romantiche. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: