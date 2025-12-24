Il film Il Natale di Mrs Miracle (titolo originale: Mrs. Miracle) è disponibile per la visione sul canale Rai 2. Michael Scott ne cura la direzione, realizzando una commedia romantica natalizia, datata 2010. La pellicola è tratta dal popolare ciclo di romanzi dell’autrice Debbie Macomber. La narrazione si concentra sulla storia di una giovane vedova che, grazie all’arrivo provvidenziale di una tata speciale e misteriosa, ritrova la speranza e la gioia di aprirsi nuovamente all’amore, proprio durante il periodo magico delle feste. La programmazione su Rai 2 è confermata dalle guide ufficiali.

Regia, produzione e protagonisti del film Il Natale di Mrs Miracle

Regia: Michael Scott

Michael Scott Produzione: canadese‑statunitense, distribuita in Italia da Rai 2

canadese‑statunitense, distribuita in Italia da Rai 2 Protagonisti principali: Doris Roberts (Mrs. Miracle), Erin Karpluk (Holly Jensen), James Van Der Beek (Jake Finley), Lauren Holly, Michael Strusievici

Dove è stato girato?

Il film è stato girato interamente in Canada. La location principale scelta è stata la città di Vancouver, una delle ambientazioni più utilizzate per la realizzazione di molteplici produzioni televisive e cinematografiche a tema natalizio.

Trama del film Il Natale di Mrs Miracle

Holly Jensen (Erin Karpluk) è una giovane vedova che lavora come commessa in un grande magazzino e si dedica interamente alla cura del figlio Gabe (Michael Strusievici). La sua vita, segnata dal lutto, subisce una svolta inaspettata quando incontra Mrs. Miracle (Doris Roberts), una tata dal carattere eccentrico e dall’aura magica, che sembra avere sempre la soluzione giusta a ogni problema. Di conseguenza, Mrs. Miracle assume il ruolo di cupido, incoraggiando Holly ad aprirsi di nuovo all’amore. Intanto, la tata la spinge a considerare Jake Finley (James Van Der Beek), il figlio della proprietaria del negozio, un uomo affascinante e gentile.

Nonostante ciò, tra equivoci, momenti di grande tenerezza e l’intervento costante della magia del Natale, Holly scopre che la vita può ancora regalarle nuove opportunità, superando il dolore del passato. Perciò, il suo cuore si riapre lentamente. Poi, l’interesse di Jake per Holly è palese. Quindi, la presenza della tata li guida verso la felicità. Eppure, il ricordo del marito defunto resta un ostacolo emotivo. Alla fine, il Natale celebra la speranza ritrovata. La trama è una commedia romantica che esplora il tema della seconda possibilità e del potere curativo della fede.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo del film, grazie ai saggi e talvolta misteriosi consigli di Mrs. Miracle, Holly e Jake si innamorano e decidono di costruire insieme un futuro sereno e felice. La tata, compiuta la sua missione, scompare misteriosamente, lasciando dietro di sé la certezza che il suo scopo fosse proprio quello di riportare la speranza e l’amore nella vita della giovane protagonista. Il film si chiude con un Natale sereno, con Holly e la sua nuova famiglia riunite, celebrando il lieto fine e la magia delle feste.

Cast completo del film Il Natale di Mrs Miracle

Il cast riunisce attori noti del cinema e della serialità televisiva, in particolare James Van Der Beek, noto per la serie *Dawson’s Creek*. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: