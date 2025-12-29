La programmazione di Tv8 si tinge di romanticismo e propone il film Due cuori a Natale. Ernie Barbarash dirige questa dolce commedia sentimentale del 2023 (titolo originale The Jinglebell Jubilee), che racconta una storia di seconde possibilità e tradizioni festive. La trama segue il ritorno a casa di un vedovo che, tra mille impegni lavorativi, ritrova un’amica d’infanzia impegnata in una missione benefica molto speciale. Le guide ufficiali dell’emittente confermano la messa in onda di questo titolo, perfetto per chi ama le atmosfere natalizie tipiche delle produzioni nordamericane.

Regia, produzione e protagonisti del film Due cuori a Natale

Ernie Barbarash firma la regia, portando sullo schermo la sua esperienza nel genere romance.

La produzione è statunitense/canadese, realizzata da Great American Family in collaborazione con Brad Krevoy Television, e Tv8 distribuisce la pellicola per il pubblico italiano.

Il film vanta un cast affiatato che vede come protagonisti principali: Erin Agostino, Marshall Williams, Samantha Kendrick, Kristian Jordan, John B. Lowe e il giovane Kowen Cadorath.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese in Canada, scegliendo nello specifico la città di Winnipeg, nella provincia di Manitoba. Le location urbane e i parchi innevati ricreano perfettamente l’atmosfera della cittadina fittizia dove si svolge il tradizionale Jingle Bell Jubilee.

Trama del film Due cuori a Natale

Hope Wilson (Erin Agostino) lavora come insegnante e dedica il suo tempo libero a portare avanti con passione il ReGiftmas, un’iniziativa benefica ideata da sua nonna per aiutare i più bisognosi.

Dall’altra parte, il vedovo Nate Albertson (Marshall Williams) torna nella sua città natale insieme al figlio Brandon per assumere il prestigioso ruolo di city manager.

Tuttavia, il suo arrivo coincide con un momento caotico: il suo primo incarico consiste nell’organizzare il famoso Jingle Bell Jubilee. Sfortunatamente, la pianificazione ha accumulato un grave ritardo e mancano ormai poche settimane al Natale.

Nel frattempo, Nate incontra Hope proprio nella scuola frequentata dal figlio. Immediatamente, capisce che l’entusiasmo di lei e la struttura del suo ReGiftmas potrebbero rappresentare la chiave di volta per salvare l’evento dal disastro. Pertanto, i due decidono di collaborare strettamente.

Inoltre, mentre lavorano fianco a fianco, Hope cerca insistentemente di combinare un appuntamento tra Nate e la sua migliore amica Allison, convinta che siano perfetti insieme. Contemporaneamente, il suo ex fidanzato Andy tenta di riconquistarla, complicando ulteriormente le dinamiche sentimentali del gruppo.

Spoiler finale

Nel finale, Hope e Nate riescono a superare tutti gli ostacoli logistici e riportano in vita il Jingle Bell Jubilee con un successo straordinario.

Tuttavia, durante la collaborazione, i tentativi di Hope di far nascere una storia tra Nate e Allison falliscono, poiché i due protagonisti comprendono di provare sentimenti l’uno per l’altra.

Il film si chiude durante la festa, con Nate che confessa il suo amore a Hope sotto le luci dell’albero di Natale, segnando l’inizio di una nuova famiglia felice insieme al piccolo Brandon.

Cast completo del film Due cuori a Natale

Il cast riunisce interpreti statunitensi e canadesi, assegnando a ciascuno un ruolo specifico nella comunità: