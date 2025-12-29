Il canale Rai 4 arricchisce la sua offerta di fantascienza e propone il film Crater. Kyle Patrick Alvarez dirige questa emozionante pellicola del 2023, che mescola l’avventura coming-of-age con ambientazioni spaziali suggestive. La storia narra l’ultima grande impresa di un gruppo di ragazzi cresciuti in una colonia mineraria sulla Luna. Essi devono affrontare un viaggio pericoloso e toccante prima che il destino li separi per sempre. Le guide ufficiali dell’emittente confermano la programmazione di questo titolo, capace di evocare la nostalgia dei classici anni ’80 come Stand by Me, ma in assenza di gravità.

Regia, produzione e protagonisti del film Crater

Kyle Patrick Alvarez firma la regia, gestendo con delicatezza le dinamiche tra i giovani attori.

La 21 Laps Entertainment ha curato la produzione statunitense, nota per successi come Stranger Things, e Rai 4 distribuisce il film per il pubblico televisivo italiano.

Il cast riunisce giovani talenti molto promettenti. Troviamo infatti come protagonisti principali: Isaiah Russell‑Bailey, Mckenna Grace, Billy Barratt, Orson Hong, Thomas Boyce e il noto artista Scott Mescudi (Kid Cudi).

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese negli Stati Uniti, utilizzando principalmente i teatri di posa a Baton Rouge, in Louisiana. Gli scenografi hanno ricreato con estrema cura la colonia mineraria sulla Luna e gli angusti spazi interni della base. Gli effetti visivi estendono l’ambiente, mostrando la desolazione grigia e affascinante della superficie lunare.

Trama del film Crater

Caleb Channing (Isaiah Russell‑Bailey) ha trascorso tutta la sua vita all’interno di una colonia mineraria lunare.

Purtroppo, dopo la morte del padre, le autorità pianificano il suo trasferimento definitivo su Omega, un pianeta lontano e paradisiaco. Tuttavia, questo viaggio richiederà 75 anni di criostasi, impedendogli di rivedere i suoi cari.

Prima di partire, Caleb decide di esaudire l’ultimo desiderio del genitore: raggiungere un misterioso cratere situato in una zona proibita della Luna, che il padre aveva segnato su una mappa segreta.

Pertanto, coinvolge i suoi migliori amici: Dylan, Borney e Marcus. Inoltre, al gruppo si unisce la nuova arrivata dalla Terra, Addison (Mckenna Grace), l’unica che possiede i codici necessari per sbloccare i veicoli.

Di conseguenza, i cinque ragazzi rubano un rover e partono per un’ultima avventura. Durante il tragitto, affrontano pericoli mortali, la scarsità di ossigeno e ostacoli imprevisti, stringendo un legame che cambierà per sempre le loro vite.

Spoiler finale

Nel finale, il gruppo raggiunge il cratere e scopre una struttura costruita dal padre di Caleb.

Qui, trovano un messaggio che rivela la verità sulla colonia: i minatori lavorano per finanziare il paradiso di Omega, destinato ai ricchi, non a loro.

Successivamente, i ragazzi giocano un’ultima partita a baseball sulla Luna. L’avventura li segna profondamente, costringendoli a confrontarsi con la perdita e la speranza.

Alla fine, Caleb entra nel sonno criogenico per il viaggio verso Omega. Si risveglia 75 anni dopo e trova un messaggio olografico degli amici: essi sono rimasti sulla Luna, hanno vissuto vite piene e felici migliorando la colonia, portando sempre nel cuore il ricordo di quella missione.

Cast completo del film Crater

Il cast riunisce giovani interpreti statunitensi, ognuno con un ruolo specifico che arricchisce la dinamica del gruppo: