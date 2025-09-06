L’episodio Inga Lindström: La donna che sussurrava ai cavalli, appartenente al celebre ciclo romantico tedesco, è il film che Canale 5 trasmette il 6 settembre 2025 alle 15:45. In particolare, si tratta di una storia di ribellione, ascolto e seconde possibilità, il tutto ambientato tra suggestivi paesaggi nordici e maneggi immersi nel verde.

Regia, produzione e protagonisti del film Inga Lindström La donna che sussurrava ai cavalli

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Oliver Dieckmann, un autore di numerosi episodi della saga. Invece, ZDF e Moviepool curano la produzione, con sede in Germania. Inoltre, a guidare il cast in questo racconto che intreccia amore, animali e guarigione emotiva ci sono Mitsou Jung, Frédéric Brossier, Therese Hämer e Hardy Krüger Jr..

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione in Svezia, e più precisamente tra le campagne della Scania e le coste del Mar Baltico, effettuando riprese in maneggi, foreste e villaggi rurali. In aggiunta, la regia ha scelto anche la Germania per alcune scene, in particolare per gli interni e le ambientazioni familiari.

Trama del film Inga Lindström La donna che sussurrava ai cavalli

Analizzando la trama, la storia si concentra su Linn (Mitsou Jung), una giovane amazzone che sogna di entrare nella squadra d’élite del maneggio gestito dal suo compagno Alex e dal padre di lui, Fredrik. Tuttavia, quando il suo amato cavallo Rasmus subisce un grave incidente, perde fiducia e si chiude in sé stessa. Di conseguenza, Fredrik propone di affidarlo a un addestratore dai metodi rigidi, ma Linn, però, sceglie un’altra strada: fugge con Rasmus e cerca rifugio da Karla (Therese Hämer), una donna nota per il suo approccio empatico con gli animali. Qui, peraltro, ritrova Nils (Frédéric Brossier), il suo primo amore, che ora vive in un food truck con il figlio Peppe. Pertanto, tra cavalli feriti e relazioni spezzate, Linn scopre che la vera guarigione passa dall’ascolto e dalla libertà.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si risolve quando, grazie all’aiuto di Karla, Rasmus torna a essere il cavallo di un tempo. Di conseguenza, Linn decide di lasciare il maneggio e il suo fidanzato Alex, scegliendo invece di vivere con Nils e Peppe in campagna. Nel frattempo, Karla e Nils si riavvicinano, sanando un rapporto madre-figlio interrotto da anni. In definitiva, il racconto si chiude con una cavalcata libera tra i prati della Scania, un’immagine che simboleggia rinascita e riconciliazione.

Cast completo del film Inga Lindström La donna che sussurrava ai cavalli

Per concludere, il cast riunisce attori tedeschi e svedesi, i quali offrono interpretazioni delicate e intense.