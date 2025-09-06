Un vizio di famiglia è il film thriller psicologico franco-canadese del 2022, che Sébastien Marnier dirige e che andrà in onda su Rai Movie il 6 settembre 2025 alle 21:10. In particolare, questa pellicola, presentata alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione “Orizzonti Extra”, si presenta come un racconto torbido e ironico sulle dinamiche familiari, il potere e le identità costruite.

Regia, produzione e protagonisti del film Un vizio di famiglia

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Sébastien Marnier, il quale firma anche la sceneggiatura. Invece, Avenue B Productions e micro_scope curano la produzione, con sedi operative in Francia e Canada. Inoltre, a guidare il cast in questo racconto che mescola tensione, ambiguità e humour nero ci sono Laure Calamy, Doria Tillier, Dominique Blanc e Jacques Weber.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione in Francia, e più precisamente tra Marsiglia e la Costa Azzurra, effettuando riprese in una villa sul mare e in diverse ambientazioni industriali. In aggiunta, la regia ha scelto anche Montréal, in Canada, per alcune scene, in particolare per gli interni e le sequenze legate al passato della protagonista.

Trama del film Un vizio di famiglia

Analizzando la trama, la storia si concentra su Stéphane (Laure Calamy), un’operaia di mezza età che lavora in un conservificio. Un giorno, però, scopre di essere la figlia di Serge, un ricco patriarca malato, e di conseguenza viene invitata nella sua lussuosa villa sul mare. Qui, incontra la seconda moglie, Louise, ossessionata dallo shopping, la figlia George, ambiziosa e glaciale, e la nipote Jeanne, un’adolescente ribelle. Pertanto, Stéphane cerca di inserirsi nella famiglia, ma tra menzogne, rancori e manipolazioni, il mistero si infittisce. Di conseguenza, sorgono diverse domande: chi è davvero Stéphane? E cosa nasconde questa famiglia?

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si risolve quando Stéphane scopre che la sua identità è stata costruita su una bugia. A questo punto, la famiglia la respinge, ma lei riesce a smascherare i segreti di George e Louise, mettendo in crisi l’intero sistema. In definitiva, il racconto si chiude con Stéphane che lascia la villa, mentre il male sembra prevalere e la verità resta volutamente ambigua.

Cast completo del film Un vizio di famiglia

Per concludere, il cast riunisce interpreti francesi di grande intensità, in ruoli ambigui e stratificati.