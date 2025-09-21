Same Day with Someone è il film commedia romantica thailandese del 2025. Lo dirige Yanyong Kuruangkura. È disponibile in streaming su Netflix dal 18 settembre 2025. Questa pellicola racconta la storia di Mesa. Lei è una curatrice museale intrappolata in un loop temporale. La costringe a rivivere lo stesso giorno disastroso. Finché non impara a guardarsi dentro e a cambiare davvero.

Regia, produzione e protagonisti del film Same Day with Someone

La regia è firmata da Yanyong Kuruangkura. La sceneggiatura è di Rangsima Akarawiwat e altri autori. La produzione è curata da Netflix Thailand. Ha sede in Thailandia. I protagonisti principali sono Jarinporn Joonkiat e Warintorn Panhakarn. Il racconto mescola romanticismo, introspezione e magia narrativa.

Dove è stato girato?

Questa produzione è stata girata in Thailandia. Le riprese si sono svolte principalmente a Bangkok. Hanno utilizzato ambienti museali e caffetterie urbane. E anche diversi quartieri residenziali. Le location riflettono il contrasto tra due mondi. La vita ordinata della protagonista e il caos emotivo che il loop temporale scatena.

Trama del film Same Day with Someone

Analizzando la trama, la storia si concentra su Mesa Worathepanant. Lei, infatti, è una giovane curatrice del prestigioso museo di Chinlin. Ha, peraltro, una vita apparentemente perfetta. Carriera in ascesa, fidanzamento imminente e reputazione impeccabile. L’8 agosto 2025, tuttavia, tutto crolla. Infatti, il suo fidanzato la lascia. Un prezioso artefatto, inoltre, si danneggia. E la sua presentazione professionale, infine, fallisce miseramente. Come se non bastasse, però, il giorno ricomincia. E poi ancora. E ancora. Intrappolata, quindi, in un loop temporale, Mesa è costretta a rivivere quella giornata. Deve, peraltro, affrontare errori, rimpianti e paure. Con l’aiuto del suo collega Ben, però, qualcosa cambia. Lui, infatti, è un curatore riservato e gentile. Di conseguenza, Mesa inizia a decifrare i segnali del tempo e del cuore. Cerca, quindi, una via d’uscita. E anche una nuova sé, più autentica.

Spoiler finale

Successivamente, Mesa capisce che il loop non si spezza. Non si spezzerà, infatti, finché non affronterà la verità su sé stessa. Pertanto, dopo numerosi tentativi e fallimenti, ci riesce. Riesce, infatti, finalmente a chiedere scusa. E anche a lasciar andare il controllo e ad aprirsi a Ben. Di conseguenza, il giorno successivo finalmente arriva. Il loop, quindi, è finito. A questo punto, Mesa si presenta al museo con un nuovo progetto. È libera, peraltro, e completamente trasformata. In definitiva, l’opera si chiude con lei e Ben. I due, infatti, si scambiano uno sguardo complice. Lasciando, quindi, intendere che l’amore ha bisogno di essere vissuto. Proprio come il tempo, infatti, non può essere controllato.

Cast completo del film Same Day with Someone

Il cast riunisce interpreti thailandesi. Recitano in ruoli intensi e molto sfumati.