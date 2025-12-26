Il film Sciarada di Natale (titolo originale: The Christmas Charade) è disponibile per la visione sul canale Rai 2. Corey Sevier ne cura la direzione, realizzando una vivace commedia romantica e avventurosa, di produzione canadese, datata 2024. La narrazione sviluppa una trama basata su un equivoco natalizio: una donna abitudinaria si ritrova coinvolta in una missione segreta, un’avventura che unisce romanticismo, spionaggio e atmosfere festose. La programmazione su Rai 2 è confermata dalle guide ufficiali.

Regia, produzione e protagonisti del film Sciarada di Natale

La direzione del film è affidata a Corey Sevier, che è anche uno dei protagonisti principali.

La produzione è interamente canadese, con distribuzione in Italia sul canale Rai 2.

I protagonisti principali che animano la “sciarada” natalizia sono: Rachel Skarsten (Whitney Caldwell), Corey Sevier (Josh Dawson), Cynthia Dale, Kate Hewlett e Tamara Almeida.

Dove è stato girato?

Il film è stato girato interamente in Canada. Sono state utilizzate ambientazioni che ricreano l’atmosfera natalizia tipica delle commedie canadesi, con set ricostruiti per rappresentare il lussuoso gala di Natale, il luogo centrale dove si svolge la segreta indagine.

Trama del film Sciarada di Natale

Whitney Caldwell (Rachel Skarsten) conduce una vita estremamente prudente e abitudinaria. La sua cautela deriva dall’essere cresciuta da genitori iperprotettivi, ex agenti governativi. Per la prima volta, Whitney accetta un appuntamento al buio, ma l’incontro si trasforma in un equivoco: finisce per sedersi al tavolo di Josh Dawson (Corey Sevier), un agente federale che lavora sotto copertura. Di conseguenza, Josh, convinto erroneamente che Whitney sia la collega inviata dall’FBI per fingersi la sua fidanzata, la coinvolge immediatamente in un’operazione segreta. Intanto, la missione è sventare il furto di un prezioso gioiello natalizio, noto come il Cuore del Natale.

Nonostante ciò, Whitney si ritrova suo malgrado in un’avventura che non avrebbe mai immaginato. Perciò, deve fare appello al coraggio e all’improbabile addestramento ricevuto nell’infanzia. Poi, tra momenti di tensione e romantici, l’equivoco si complica. Quindi, il loro rapporto professionale si evolve. Eppure, la missione è sempre a rischio. Alla fine, il trionfo è sia sulla criminalità che sul cinismo. La trama è una commedia d’azione che celebra il coraggio inatteso e l’amore nato per caso.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo del film, Whitney dimostra un coraggio inatteso: decide di restare e aiutare Josh, nonostante l’equivoco che li ha uniti. Grazie alla sua astuzia e all’improbabile addestramento ricevuto dai genitori, partecipa al gala di Natale e contribuisce in modo decisivo a fermare il ladro d’arte. La missione si conclude con successo e, superata la finzione, tra Whitney e Josh nasce un sentimento autentico e profondo, sancito dalla magia del Natale.

Cast completo del film Sciarada di Natale

Il cast riunisce attori canadesi e statunitensi, molti dei quali noti per le loro interpretazioni nel genere sentimentale e d’azione. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: