Il film Una coppia esplosiva (titolo originale: Ride On) è disponibile per la visione sul canale Rai 4. Larry Yang ne cura la direzione, realizzando un’action‑comedy, datata 2022. La pellicola si configura come un commovente e divertente omaggio alla carriera leggendaria di Jackie Chan e, più in generale, alla vita spesso rischiosa degli stuntman. La narrazione mescola in modo esplosivo l’azione tipica del cinema di Hong Kong con momenti di grande umorismo e tenerezza familiare, con al centro il legame indissolubile tra un uomo e il suo cavallo.

Regia, produzione e protagonisti del film Una coppia esplosiva

La direzione del film è affidata a Larry Yang.

La produzione è una collaborazione tra Cina e Hong Kong, con distribuzione in Italia sul canale Rai 4.

I protagonisti principali che animano l’action-comedy sono: Jackie Chan (Luo), Haocun Liu (Bao), Kevin Guo (Denny), Yueting Lang (Lucy), Andy On (Shou) e Jing Wu.

Dove è stato girato?

Il film è stato girato interamente in Cina. Le riprese si sono svolte tra l’area metropolitana di Shanghai e altre location urbane. Inoltre, sono stati allestiti set appositi per le complesse scene d’azione, che includono acrobazie con i cavalli e l’utilizzo di stuntman professionisti.

Trama del film Una coppia esplosiva

Luo (Jackie Chan) è un ex stuntman di successo che ora vive in condizioni di grave difficoltà economica. Egli condivide la sua vita con il suo inseparabile cavallo da stunt, Red Hare, l’unico compagno rimastogli. Quando l’uomo rischia di perdere l’animale a causa di vecchi debiti che non riesce a onorare, cerca disperatamente aiuto. Di conseguenza, chiede un sostegno economico e legale alla figlia Bao (Haocun Liu), con cui mantiene un rapporto complicato e distante. Intanto, in un colpo di scena inatteso, Luo e Red Hare diventano virali online. Nonostante ciò, il video che mostra le loro spettacolari acrobazie riscuote un successo clamoroso. Perciò, questa nuova e improvvisa popolarità porta con sé nuove opportunità lavorative, ma anche molti guai.

Poi, i problemi legali e la fama lo costringono a tornare in azione. Quindi, l’uomo deve confrontarsi, oltre che con i nemici, anche con il suo difficile passato professionale e familiare. Eppure, il legame con il cavallo è la sua forza motrice. Alla fine, il sacrificio e l’amore familiare sono la chiave del riscatto. La trama è un’action-comedy che celebra l’amicizia tra uomo e animale e la resilienza di fronte alle difficoltà della vita.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo del film, Luo, grazie all’aiuto della figlia e ai suoi ritrovati fan, riesce a salvare Red Hare dai creditori e, cosa più importante, a riconciliarsi pienamente con la figlia Bao. Il cavallo rimane al suo fianco, in un simbolo potente della lealtà e della vita da stuntman. Il film si chiude con un emozionante omaggio alla carriera ricca di acrobazie di Jackie Chan, alternando sequenze spettacolari e un messaggio di speranza e unità familiare.

Cast completo del film Una coppia esplosiva

Il cast riunisce attori cinesi di primo piano, essenziali per le scene d’azione e per la dimensione emotiva della storia. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: