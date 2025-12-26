Una coppia esplosiva film Rai 4
Film in tv

Una coppia esplosiva: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 4

Stefano Della Felce
26 Dicembre 2025 3 Minuti di lettura
0 Commenti

Il film Una coppia esplosiva (titolo originale: Ride On) è disponibile per la visione sul canale Rai 4. Larry Yang ne cura la direzione, realizzando un’action‑comedy, datata 2022. La pellicola si configura come un commovente e divertente omaggio alla carriera leggendaria di Jackie Chan e, più in generale, alla vita spesso rischiosa degli stuntman. La narrazione mescola in modo esplosivo l’azione tipica del cinema di Hong Kong con momenti di grande umorismo e tenerezza familiare, con al centro il legame indissolubile tra un uomo e il suo cavallo.

Locandina del film Una coppia esplosiva con l'attore Jackie Chan e il cavallo Red Hare

Regia, produzione e protagonisti del film Una coppia esplosiva

La direzione del film è affidata a Larry Yang.
La produzione è una collaborazione tra Cina e Hong Kong, con distribuzione in Italia sul canale Rai 4.
I protagonisti principali che animano l’action-comedy sono: Jackie Chan (Luo), Haocun Liu (Bao), Kevin Guo (Denny), Yueting Lang (Lucy), Andy On (Shou) e Jing Wu.

Dove è stato girato?

Il film è stato girato interamente in Cina. Le riprese si sono svolte tra l’area metropolitana di Shanghai e altre location urbane. Inoltre, sono stati allestiti set appositi per le complesse scene d’azione, che includono acrobazie con i cavalli e l’utilizzo di stuntman professionisti.

Scena del film Una coppia esplosiva con Jackie Chan e il cavallo in una scena d'azione

Trama del film Una coppia esplosiva

Luo (Jackie Chan) è un ex stuntman di successo che ora vive in condizioni di grave difficoltà economica. Egli condivide la sua vita con il suo inseparabile cavallo da stunt, Red Hare, l’unico compagno rimastogli. Quando l’uomo rischia di perdere l’animale a causa di vecchi debiti che non riesce a onorare, cerca disperatamente aiuto. Di conseguenza, chiede un sostegno economico e legale alla figlia Bao (Haocun Liu), con cui mantiene un rapporto complicato e distante. Intanto, in un colpo di scena inatteso, Luo e Red Hare diventano virali online. Nonostante ciò, il video che mostra le loro spettacolari acrobazie riscuote un successo clamoroso. Perciò, questa nuova e improvvisa popolarità porta con sé nuove opportunità lavorative, ma anche molti guai.

Poi, i problemi legali e la fama lo costringono a tornare in azione. Quindi, l’uomo deve confrontarsi, oltre che con i nemici, anche con il suo difficile passato professionale e familiare. Eppure, il legame con il cavallo è la sua forza motrice. Alla fine, il sacrificio e l’amore familiare sono la chiave del riscatto. La trama è un’action-comedy che celebra l’amicizia tra uomo e animale e la resilienza di fronte alle difficoltà della vita.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo del film, Luo, grazie all’aiuto della figlia e ai suoi ritrovati fan, riesce a salvare Red Hare dai creditori e, cosa più importante, a riconciliarsi pienamente con la figlia Bao. Il cavallo rimane al suo fianco, in un simbolo potente della lealtà e della vita da stuntman. Il film si chiude con un emozionante omaggio alla carriera ricca di acrobazie di Jackie Chan, alternando sequenze spettacolari e un messaggio di speranza e unità familiare.

Jackie Chan e Haocun Liu in una scena emotiva del finale

Cast completo del film Una coppia esplosiva

Il cast riunisce attori cinesi di primo piano, essenziali per le scene d’azione e per la dimensione emotiva della storia. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi:

  • Jackie Chan: Luo
  • Haocun Liu: Bao
  • Kevin Guo: Denny
  • Yueting Lang: Lucy
  • Andy On: Shou
  • Jing Wu: cameo

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Stefano Della Felce

Sono un grande appassionato di tv, seguo di tutto indistintamente, amo i dibattiti politici ed i programmi di informazione, ma non disdegno il gossip.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.