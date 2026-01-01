Il film Le mie dolci vacanze viennesi impreziosisce il palinsesto di Rai 2, portando nelle case degli italiani un tocco di magia europea. Questa pellicola, diretta con maestria da Leif Bristow, è una commedia romantica che intreccia sapientemente l’atmosfera incantata del Natale a Vienna con la raffinata tradizione della cioccolateria artigianale.

Regia, produzione e protagonisti del film Le mie dolci vacanze viennesi

La direzione artistica porta la firma di Leif Bristow, regista esperto nel creare narrazioni sentimentali che valorizzano le location e i rapporti umani.

Una produzione congiunta canadese e statunitense ha realizzato il progetto, mentre Rai 2 ne gestisce la distribuzione per il pubblico italiano.

Il cast brilla grazie alla chimica tra i protagonisti: Brittany Bristow interpreta l’appassionata cioccolataia, affiancata dall’elegante Will Kemp. Ruoli di supporto fondamentali spettano a Catherine Disher, Richard Sheridan Willis, Suzanne McKenney e Jinesea Bianca Lewis.

Dove è stato girato?

La troupe ha scelto l’Austria come set naturale per le riprese, concentrandosi prevalentemente sulla splendida città di Vienna. Le telecamere hanno catturato la magia delle strade storiche e l’atmosfera vibrante dei tradizionali mercatini natalizi, trasformando l’architettura imperiale in un personaggio aggiunto della storia.

Trama del film Le mie dolci vacanze viennesi

Al centro della narrazione troviamo Charlotte Dobler (Brittany Bristow), una talentuosa maestra cioccolatiera che gestisce con amore la bottega ereditata dalla nonna nel cuore di Vienna. Per Charlotte, quel negozio non rappresenta solo un’attività commerciale, ma il custode di ricordi familiari e tradizioni secolari.

Durante un elegante evento di beneficenza natalizio, la giovane donna incrocia lo sguardo di Henry Broadbent (Will Kemp), un imprenditore distinto e carismatico. L’intesa tra i due scatta immediatamente, alimentata dalla passione comune per le cose belle e ben fatte.

Tuttavia, l’idillio subisce una brusca frenata quando Charlotte scopre la reale occupazione di Henry: egli dirige la società immobiliare che progetta di riqualificare l’intero quartiere. Il piano aziendale prevede la demolizione della storica cioccolateria per far spazio a un moderno e impersonale centro commerciale.

Charlotte si sente tradita, ma non si perde d’animo. Con il sostegno della fedele amica Maya e trovando un inaspettato alleato in Wilfred, il braccio destro di Henry, inizia una battaglia per salvare la sua eredità. La sfida consiste nel mostrare a Henry che il valore della storia e della comunità supera qualsiasi profitto economico, costringendo l’uomo a scegliere tra il dovere professionale e i sentimenti nascenti.

Spoiler finale

Negli istanti conclusivi, l’amore e la creatività trionfano sulle logiche di mercato. Henry, colpito dalla determinazione di Charlotte e innamorato di lei, decide di sfidare i piani originali della sua azienda. Insieme, i due elaborano una soluzione innovativa: rinunciano alla demolizione e integrano la cioccolateria nel nuovo progetto, trasformandola in un punto di incontro culturale che valorizza l’intero quartiere.

Il film termina con una scena di pura gioia: Charlotte e Henry festeggiano il Natale tra le luci di Vienna, gustando il cioccolato della vittoria e promettendosi un futuro insieme.

Cast completo del film Le mie dolci vacanze viennesi

Il cast riunisce talentuosi interpreti canadesi e britannici: