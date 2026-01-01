Il film Delitti in Paradiso Un Natale nel mistero impreziosisce il palinsesto festivo di Rai 2, regalando agli spettatori un mix perfetto di suspense e atmosfere esotiche. Questo speciale natalizio, legato alla celebre serie poliziesca ambientata sull’incantevole isola fittizia di Saint Marie, è una produzione della BBC che Rai 2 distribuisce per il pubblico italiano. La pellicola rappresenta un appuntamento imperdibile per i fan, offrendo un giallo classico in stile Agatha Christie, ma sotto il sole caldo dei Caraibi.

Regia, produzione e protagonisti del film Delitti in Paradiso Un Natale nel mistero

La regia porta la firma di Leon Lopez, abile nel bilanciare i momenti di tensione investigativa con la leggerezza tipica della serie.

La produzione britannica ha confezionato un episodio di alta qualità, mantenendo gli standard che hanno reso il franchise un successo globale.

Il cast mescola colonne portanti della serie e volti nuovi: Don Warrington torna nel ruolo dell’autoritario Commissario, affiancato da Elizabeth Bourgine, Shantol Jackson e Ginny Holder. Grande attenzione ruota attorno a Don Gilet, che interpreta il detective protagonista, supportato da Shaquille Ali‑Yebuah. Gli ospiti speciali dell’episodio includono Josie Lawrence, James Baxter e Kate Ashfield.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese nello splendido scenario dei Caraibi, utilizzando ancora una volta l’isola di Guadalupa come controfigura per Saint Marie. Le location mostrano spiagge cristalline e ville lussuose, creando un contrasto visivo affascinante tra il clima tropicale e le decorazioni natalizie.

Trama del film Delitti in Paradiso Un Natale nel mistero

L’atmosfera festosa dell’isola subisce una brusca interruzione pochi giorni prima di Natale. Il nuovo ispettore Mervin Wilson (Don Gilet) e la sua squadra ricevono una chiamata urgente da una lussuosa villa privata, affittata per le vacanze da un gruppo di quattro turisti inglesi.

La scena che si presenta ai loro occhi appare surreale: il corpo senza vita di un pescatore locale galleggia nella piscina, chiaramente vittima di un colpo d’arma da fuoco.

Tuttavia, l’indagine si scontra immediatamente con un muro di impossibilità logiche. Nessuno degli ospiti ammette di conoscere la vittima e, fatto ancora più sconcertante, il sistema di videosorveglianza della villa non registra alcun ingresso o uscita nelle ore cruciali.

Il caso, già complesso, assume contorni internazionali quando le analisi balistiche portano a una scoperta incredibile. L’arma che ha esploso il colpo fatale non si trova sull’isola, bensì riappare misteriosamente a migliaia di chilometri di distanza, in un ufficio nel cuore dell’Inghilterra.

Mervin Wilson deve quindi dipanare una matassa intricata, dove la logica sfida le leggi della fisica. Il detective deve capire come un uomo possa morire in un luogo sigillato e come l’arma del delitto possa viaggiare istantaneamente attraverso l’oceano. Tra interrogatori serrati e intuizioni brillanti, la squadra scava nel passato dei sospettati, portando alla luce segreti che i quattro amici inglesi credevano di aver sepolto per sempre.

Spoiler finale

Nelle battute finali, l’ingegno di Mervin risolve l’enigma. Il detective ricostruisce il sottile filo conduttore che legava il pescatore agli ospiti della villa, dimostrando che l’omicidio era una vendetta pianificata nei minimi dettagli.

Il colpevole crolla di fronte a una prova schiacciante: un dettaglio apparentemente insignificante nei documenti ritrovati in Gran Bretagna smentisce il suo alibi di ferro.

Ristabilita la giustizia, il film si conclude con la consueta scena corale al bar di Catherine. La squadra di Saint Marie brinda, celebrando non solo la risoluzione del caso, ma anche lo spirito di famiglia che li unisce, godendosi finalmente un meritato Natale tropicale.

Cast completo del film Delitti in Paradiso Un Natale nel mistero

Il cast riunisce volti storici e nuove entrate della serie, ognuno con un ruolo chiave nella dinamica della storia: