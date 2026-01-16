Il catalogo di Prime Video si arricchisce con l’arrivo del film The Bad Boy and Me. Il regista Justin Wu dirige questa attesa pellicola, che trae ispirazione diretta dal romanzo fenomeno scritto da Tay Marley. L’opera letteraria, nata originariamente sulla piattaforma Wattpad, ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo prima di diventare un adattamento cinematografico. La storia propone un racconto di formazione che mescola sapientemente la danza, il football, i sogni adolescenziali e le prime passioni travolgenti. Inoltre, il progetto punta su due protagonisti estremamente amati dal pubblico dei social media: Noah Beck e Siena Agudong.

Regia, produzione e protagonisti del film The Bad Boy and Me

Justin Wu firma la regia e conferisce al film un ritmo dinamico e moderno. Le case di produzione Lime Pictures e Wattpad Studios realizzano il progetto attraverso una collaborazione statunitense e internazionale. Questa sinergia mira a catturare l’essenza del genere young adult. Noah Beck, star di TikTok, debutta in un ruolo complesso, mentre Siena Agudong porta la sua esperienza attoriale. Accanto a loro, Ben Wang, Kelsey Merritt e Xochitl Gomez completano il cast principale con performance fresche e convincenti.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese interamente negli Stati Uniti. Nello specifico, la soleggiata California offre le location ideali per la narrazione. Infatti, gli ambienti scolastici, i campi da football curati e gli spazi urbani ricreano fedelmente la cittadina in cui Dallas e Drayton vivono le loro avventure. Dunque, le ambientazioni riflettono perfettamente l’atmosfera tipica dei teen drama americani.

Trama del film The Bad Boy and Me

La narrazione segue le vicende di Dallas Bryan (Siena Agudong). Lei appare come una cheerleader determinata e focalizzata sul suo obiettivo: ottenere una prestigiosa borsa di studio per la danza presso il rinomato CalArts. Tuttavia, la sua routine ordinata subisce uno scossone improvviso. Infatti, la ragazza incontra Drayton Lahey (Noah Beck), il quarterback ribelle che gode di enorme popolarità nella loro scuola.

Inizialmente, lui rappresenta tutto ciò che Dallas dovrebbe evitare per non distrarsi. Nello specifico, Drayton si mostra impulsivo, a tratti arrogante e circondato da problemi familiari e un passato oscuro. Ciononostante, un legame intenso e inaspettato nasce tra i due. Di conseguenza, questa nuova connessione mette in discussione gli obiettivi e le certezze che Dallas aveva costruito con tanta fatica. Nel frattempo, tra duri allenamenti, competizioni sportive e segreti svelati, la protagonista deve compiere scelte difficili per capire cosa desidera davvero per il suo futuro.

Spoiler finale

Nelle battute finali, Dallas scopre la verità nascosta sul passato di Drayton. Infatti, il ragazzo vive schiacciato da pressioni familiari insostenibili e aspettative impossibili da soddisfare. Sebbene il loro rapporto affronti una dura prova, entrambi trovano il coraggio necessario per guardare in faccia le proprie paure. Pertanto, Dallas compie una scelta matura che unisce le ragioni del cuore alla sua ambizione artistica. Allo stesso tempo, Drayton impara a liberarsi dal peso della sua famiglia. Infine, il film si chiude con un messaggio positivo di crescita personale, identità ritrovata e amore consapevole.

Cast completo del film The Bad Boy and Me

Il cast riunisce giovani star del web e volti emergenti, ognuno con un ruolo ben definito nella storia: