Uno splendido errore 2 rappresenta la seconda attesissima stagione della serie young adult che Netflix rende disponibile a partire dal 28 agosto 2025. Nello specifico, traendo ispirazione dal romanzo My Life with the Walter Boys di Ali Novak, la serie continua a seguire le vicende di Jackie Howard, una ragazza di Manhattan che, in seguito alla tragica morte dei genitori, si trasferisce in Colorado presso la numerosa famiglia Walter. Di conseguenza, tra amori, rivalità e scelte difficili, la nuova stagione esplora le complesse conseguenze emotive e relazionali di un’estate che ha cambiato tutto.

Regia, produzione e protagoniste della serie TV Uno splendido errore 2

Per quanto riguarda la regia, Jason Priestley dirige alcuni episodi, mentre invece Becky Hartman Edwards cura la produzione per Netflix Studios. Inoltre, sebbene la serie si ambienti nel fittizio paesino di Silver Falls, la troupe ha girato le scene in Canada, e più precisamente nella provincia di Alberta.

Le protagoniste principali che animano la storia sono:

  • Nikki Rodriguez nel ruolo di Jackie Howard
  • Ashby Gentry nel ruolo di Alex Walter
  • Noah LaLonde nel ruolo di Cole Walter

Dove è stata girata?

Passando alle location, anche se la serie si svolge nel Colorado rurale, la produzione ha effettuato le riprese in Canada, e nello specifico tra le città di Calgary, Cochrane e Crossfield, nella provincia di Alberta. Di conseguenza, queste location riescono a evocare perfettamente l’atmosfera tipica della provincia americana, grazie a un mix di paesaggi naturali e ambientazioni scolastiche.

Trama della serie TV Uno splendido errore 2

Analizzando la trama, la stagione inizia quando, dopo un’estate trascorsa a New York, Jackie torna a Silver Falls con la chiara intenzione di ricucire il rapporto con Alex. Tuttavia, lui è cambiato: ora si dedica al rodeo e appare molto distante. Parallelamente, Cole cerca di reinventarsi a scuola, ma il suo passato continua a perseguitarlo. Di conseguenza, Jackie si ritrova costretta a fare i conti con i suoi sentimenti, con le crescenti tensioni familiari e con le aspettative sociali. Pertanto, mentre cerca di mantenere salda la sua identità, dovrà affrontare scelte che potrebbero compromettere tutto ciò che ha faticosamente costruito.

Finale della serie TV

Per quanto riguarda il finale, Jackie si trova davanti a una decisione assolutamente cruciale: dovrà scegliere se seguire il cuore o proteggere se stessa. Infatti, il triangolo amoroso con Alex e Cole raggiunge il suo punto di rottura, e di conseguenza la protagonista è costretta a ridefinire le sue priorità. In conclusione, la stagione si chiude con un momento di grande svolta: Jackie prende una posizione molto netta, ma allo stesso tempo lascia aperte numerose domande sul futuro. In questo modo, il finale prepara abilmente il terreno per la terza stagione, che Netflix ha già confermato.

Cast completo della serie TV Uno splendido errore 2

Per concludere, la seconda stagione non solo conferma il cast principale, ma introduce anche diversi volti nuovi. Ecco l’elenco completo:

  • Nikki Rodriguez: Jackie Howard
  • Ashby Gentry: Alex Walter
  • Noah LaLonde: Cole Walter
  • Sarah Rafferty: Katherine
  • Marc Blucas: George
  • Connor Stanhope: Danny
  • Johnny Link: Will
  • Corey Fogelmanis: Nathan
  • Jaylan Evans: Skylar
  • Zoë Soul: Hayley
  • Isaac Arellanes: Isaac
  • Myles Perez: Lee
  • Alex Quijano: Richard
  • Ashley Tavares: Tara
  • Dean Petriw: Jordan
  • Alix West Lefler: Parker
  • Lennix James: Benny
  • Alisha Newton: Erin
  • Ellie O’Brien: Grace
  • Kolton Stewart: Dylan
  • Mya Lowe: Kiley
  • Gabrielle Jacinto: Olivia
  • Jesse Lipscombe: Coach Allen
  • Nathaniel Arcand: Mato

