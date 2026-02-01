Fondue d’amore è un film in onda su La5. Parole chiave: Fondue d’amore film, La5. La commedia romantica racconta la storia di una giovane produttrice di formaggi che, tra competizioni gastronomiche e sentimenti inattesi, scopre il coraggio di credere in sé stessa e nell’amore. Il film unisce atmosfere da favola contemporanea e passione culinaria, costruendo un racconto leggero ma centrato sulla crescita personale.

Regia, produzione e protagonisti del film Fondue d’amore

La regia è di Anne De Léan, che sceglie un tono delicato e luminoso, valorizzando emozioni, dialoghi e ambientazioni. La regista punta su un ritmo scorrevole e su personaggi empatici, capaci di rendere credibile il percorso emotivo della protagonista.

La produzione è canadese, con ambientazione nella cittadina di Montpelier, ricostruita come un luogo accogliente, dove tradizione e modernità convivono. L’attenzione ai dettagli gastronomici rafforza l’identità del film e contribuisce a creare un’atmosfera calda e familiare.

Tra i protagonisti principali troviamo Kim Shaw, che interpreta una Brie determinata ma fragile, Clayton James, presenza rassicurante e ironica, insieme a Rebecca Croll, Daniel Brochu e Tara Joshi, che arricchiscono il racconto con dinamiche di amicizia e rivalità.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte in Canada, principalmente nella regione del Québec, dove la produzione ha ricreato le atmosfere del Festival del formaggio di Montpelier. Mercati locali, botteghe artigianali e aree rurali fanno da sfondo alla storia, restituendo un contesto autentico e suggestivo che valorizza il tema del cibo come linguaggio emotivo.

Trama del film Fondue d’amore

La protagonista Brie, proprietaria di un negozio di formaggi artigianali a Montpelier, decide di partecipare all’annuale Festival del formaggio, dove è in palio un premio di 50.000 dollari. Per lei non si tratta solo di una gara, ma di un’occasione per dimostrare il proprio valore in un ambiente competitivo e spesso dominato da interessi personali.

Per aumentare le sue possibilità di vittoria, Brie stringe un’alleanza con un influente critico gastronomico. Il rapporto nasce per convenienza, ma si trasforma gradualmente in qualcosa di più profondo. Tra degustazioni, giudizi severi e momenti di complicità, la protagonista mette in discussione le proprie certezze.

Rivalità accese, imprevisti organizzativi e nuove emozioni costringono Brie a scegliere tra ambizione e sincerità, tra successo immediato e rispetto per sé stessa.

Spoiler finale

Nel finale, Brie comprende che il successo perde significato senza autenticità. Dopo aver affrontato un concorrente sleale e superato diversi ostacoli, presenta il suo formaggio senza compromessi. La scelta le regala il rispetto della comunità e rafforza il legame sentimentale con il critico che l’ha sostenuta. La storia si chiude con una nuova consapevolezza personale e professionale, segno di una maturazione ormai compiuta.

Cast completo del film Fondue d’amore

Di seguito il cast completo del film: