Gauguin Viaggio a Tahiti è un film in onda su Rai 5. Il film racconta il periodo in cui il pittore Paul Gauguin lascia Parigi e sceglie Tahiti, inseguendo ispirazione, libertà e una vita lontana dalle convenzioni europee. Tuttavia la fuga non assomiglia a una vacanza: l’artista affronta povertà, solitudine e una natura potente, capace di accoglierlo e metterlo alla prova. Così, tra desiderio di rinascita e contraddizioni personali, Gauguin tenta di trasformare la propria inquietudine in colore, luce e nuove forme.

Regia, produzione e protagonisti del film Gauguin Viaggio a Tahiti

La regia è di Édouard Deluc, che costruisce un racconto elegante e intenso, concentrato sul conflitto interiore dell’artista e sulla sua ricerca di autenticità. Deluc alterna momenti intimi e scorci di paesaggio, inoltre usa un ritmo misurato che dà spazio agli sguardi, alle scelte e alle conseguenze.

La produzione è francese, con il titolo originale Gauguin – Voyage de Tahiti. Il film cura la fotografia e i dettagli d’epoca per far risaltare il contrasto tra l’Europa borghese e la Polinesia, dove Gauguin rincorre un’idea di purezza che spesso si scontra con la realtà.

Tra i protagonisti principali troviamo Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi, Pernille Bergendorff, Marc Barbé. Cassel offre un Gauguin fisico e tormentato, Adams dà vitalità e presenza a Tehura, mentre Zidi e Bergendorff rappresentano legami e tensioni che trascinano l’artista tra doveri e desideri. Barbé completa il quadro con una figura che spinge il protagonista a scegliere, spesso nel modo più scomodo.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte in Polinesia Francese, principalmente sull’isola di Tahiti, dove il film ricrea paesaggi, villaggi e atmosfere che alimentarono l’immaginario di Gauguin. La natura diventa un personaggio: luce, vegetazione e mare accompagnano l’artista e ne riflettono gli stati d’animo.

Alcune scene sono state girate anche in Francia, per rappresentare la vita di Gauguin prima della partenza e sottolineare, di conseguenza, la distanza tra Parigi e la nuova vita che lo attende.

Trama del film Gauguin Viaggio a Tahiti

Il film segue Paul Gauguin, artista inquieto e insoddisfatto della vita parigina, che decide di trasferirsi a Tahiti per ritrovare ispirazione e un linguaggio pittorico nuovo. All’arrivo, però, non trova un paradiso facile: fatica a integrarsi, combatte con la mancanza di denaro e vive una solitudine che lo divora. Eppure proprio questa frizione accende la sua creatività, perché ogni giornata lo costringe a guardarsi dentro e a rimettere in discussione le proprie certezze.

Immerso nella natura e nella cultura locale, Gauguin incontra Tehura, giovane donna tahitiana che diventa musa e compagna. Il rapporto nasce con intensità, quindi si carica di fragilità e incomprensioni: differenze culturali, aspettative e gelosie mettono pressione a entrambi. Intanto l’artista lotta contro la malattia e contro i propri conflitti interiori, mentre cerca di affermare una visione che nessuno, a Parigi, ha davvero compreso. Così il film racconta una trasformazione: Gauguin non rincorre soltanto un luogo, ma una nuova identità, più dura e più vera.

Spoiler finale

Nel finale, Gauguin si ammala gravemente e rischia di perdere ciò che ha costruito a Tahiti. Nonostante il dolore e l’isolamento, continua a dipingere e porta a compimento alcune delle opere più significative del suo percorso. La relazione con Tehura si incrina, tuttavia il legame umano e artistico resta il centro emotivo della storia. La conclusione mostra un uomo ferito, ma determinato a lasciare un segno, anche quando la vita gli chiede il conto.

Cast completo del film Gauguin Viaggio a Tahiti

Di seguito il cast completo del film: