Ambizione, seconde possibilità e sentimenti che non smettono di bussare. Relationship Goals è un film disponibile su Prime Video che racconta una storia moderna, profondamente legata al nostro tempo. La commedia romantica mette al centro una donna determinata a conquistare il successo professionale in un mondo competitivo come quello della televisione americana. Tuttavia, proprio quando la carriera sembra finalmente decollare, il passato torna a farsi sentire sotto forma di un ex pronto a rimettere tutto in discussione. Tra uffici frenetici, riflettori accesi e cuori che faticano a dimenticare, il film esplora il delicato equilibrio tra realizzazione personale e amore.

Regia, produzione e protagonisti del film Relationship Goals

La regia è affidata a Linda Mendoza, che costruisce una narrazione fluida e brillante, capace di alternare momenti di leggerezza a riflessioni più intime. Mendoza sceglie uno stile diretto, vicino al linguaggio delle commedie romantiche contemporanee, ma arricchito da un’attenzione particolare ai conflitti interiori dei personaggi.

La produzione è statunitense ed è realizzata da Amazon MGM Studios, garanzia di un prodotto curato sia sul piano visivo sia su quello narrativo. Il film punta su dialoghi incisivi, dinamiche lavorative realistiche e un ritmo che mantiene viva l’attenzione dello spettatore dall’inizio alla fine.

Tra i protagonisti principali spicca Kelly Rowland, intensa e carismatica nel ruolo della protagonista. Accanto a lei troviamo Cliff “Method Man” Smith, che interpreta l’ex compagno con fascino e ambiguità, insieme a Terry Abney, Meagan Holder e Tobias Truvillion, figure fondamentali nel delineare il mondo professionale e personale della protagonista.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, principalmente a New York, città che diventa parte integrante del racconto. Gli ambienti televisivi, gli studi del morning show e gli uffici moderni riflettono la frenesia e l’ambizione che caratterizzano la vita professionale di Leah.

Alcune sequenze sono state girate anche in Georgia, utilizzata per interni e set produttivi. Le diverse location contribuiscono a creare un contrasto visivo tra la carriera pubblica e gli spazi più intimi, dove i personaggi si confrontano con le proprie emozioni.

Trama del film Relationship Goals

Leah Caldwell è una produttrice televisiva brillante, ambiziosa e determinata. Dopo anni di sacrifici, è a un passo dal diventare la prima donna a condurre il morning show più seguito di New York. Per lei quel traguardo rappresenta molto più di una promozione: è la conferma di aver scelto se stessa, il lavoro e l’indipendenza.

Tuttavia, proprio quando tutto sembra andare secondo i piani, nella sua vita riappare Jarrett Roy, l’ex compagno che aveva lasciato alle spalle. Jarrett non torna solo con un sorriso e vecchi ricordi, ma anche con una nuova versione di sé: più sicura, più consapevole e sostenuta dal successo di un libro motivazionale che lo ha reso un punto di riferimento per molti.

Il problema è che Jarrett ambisce allo stesso ruolo di Leah. La competizione professionale si intreccia così con un passato sentimentale mai del tutto superato. Mentre colleghi e amici iniziano a lasciarsi affascinare dalle parole e dalla filosofia di Jarrett, Leah si ritrova a combattere su due fronti: difendere il proprio spazio lavorativo e fare i conti con emozioni che credeva sepolte.

Tra riunioni decisive, dirette televisive e confronti carichi di tensione, la protagonista inizia a interrogarsi su cosa significhi davvero vincere. Il successo professionale basta a colmare ogni vuoto? O c’è qualcosa che il lavoro, da solo, non può offrire?

Spoiler finale

Nel finale, Leah arriva a una consapevolezza fondamentale: il successo non può sostituire ciò che conta davvero se manca l’equilibrio interiore. Dopo un confronto sincero e senza maschere con Jarrett, comprende che il cambiamento è possibile, ma solo quando nasce da una scelta autentica.

La protagonista accetta di guardare al futuro con uno sguardo nuovo, capace di includere sia l’ambizione sia i sentimenti. La conclusione unisce romanticismo e crescita personale, offrendo un messaggio positivo sulla possibilità di reinventarsi senza rinunciare a se stessi.

Cast completo del film Relationship Goals

Di seguito il cast completo del film, con attori e personaggi che compongono la storia: