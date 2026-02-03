Party senza freni, personalità esplosive e nuove dinamiche pronte a far discutere. Italia Shore 3 debutta ufficialmente dal 3 febbraio in esclusiva su Paramount+, segnando il ritorno di uno dei docu-reality più chiacchierati e seguiti degli ultimi anni. Dopo il successo delle prime due stagioni, il format prodotto da Fremantle alza ulteriormente l’asticella e promette un’edizione ancora più intensa, rumorosa e imprevedibile. A guidare la nuova avventura arriva una figura destinata a lasciare il segno: Floriana Secondi, nuova e scoppiettante Boss del programma, pronta a mettere ordine – o a creare ulteriore caos – nella villa.

Il suo ruolo non è solo simbolico. Floriana ha il compito di tenere sotto controllo il gruppo, organizzare party memorabili e vigilare sulle regole della convivenza. Tuttavia, tra ego forti, rivalità immediate e tentazioni continue, mantenere l’equilibrio si rivelerà tutt’altro che semplice. Fin dalle prime puntate, Italia Shore 3 mostra l’intenzione di spingere sulle dinamiche di gruppo, trasformando ogni giornata in un potenziale campo di battaglia emotivo.

Italia Shore 3 – Cast confermato e nuove entrate nella villa di Fregene

La terza stagione di Italia Shore 3 punta su un mix studiato tra volti già noti e nuove personalità pronte a sconvolgere gli equilibri. Tornano alcuni dei protagonisti più amati dal pubblico, che portano con sé storie irrisolte, rivalità mai sopite e un desiderio evidente di dominare la scena:

Spadino (Samuele) , 26 anni, Roma

, 26 anni, Roma Marcolino (Piermarco) , 24 anni, Anzio

, 24 anni, Anzio Nikita , 24 anni, Milano

, 24 anni, Milano Ale (Alessandro), 24 anni, Roma

Accanto ai veterani, arrivano diverse new entry selezionate per alzare il livello dello scontro e del divertimento. Giovani, ambiziosi e senza filtri, i nuovi concorrenti promettono di rimescolare completamente le dinamiche della casa:

Stefano , 21 anni, Lentini

, 21 anni, Lentini Eleonora , 18 anni, Torino

, 18 anni, Torino Eduardo , 22 anni, Napoli

, 22 anni, Napoli Marta , 24 anni, Zagarolo

, 24 anni, Zagarolo Sara , 19 anni, Firenze

, 19 anni, Firenze Greta, 23 anni, Firenze

Tutti insieme vivranno un’estate destinata a lasciare il segno in una spettacolare villa a Fregene, sulla costa laziale. Una location che diventa protagonista tanto quanto i concorrenti: feste notturne, flirt improvvisi, litigi esplosivi e momenti virali pronti a invadere i social.

Le novità della stagione 3 e le Italia Shore Reactions

Oltre alla nuova Boss e al cast rinnovato, Italia Shore 3 introduce un elemento che rafforza il legame con il pubblico: il ritorno delle Italia Shore Reactions. In questi contenuti speciali, lo youtuber Tony IPants insieme ad alcuni protagonisti commenta senza filtri i momenti più forti di ogni episodio.

Le Reactions permettono di rivivere le scene più discusse, svelare retroscena e osservare le dinamiche con uno sguardo ironico e spesso provocatorio. Un formato che amplia l’esperienza del reality e punta a coinvolgere ancora di più la community, soprattutto sui social.

Da segnalare anche la messa in onda speciale: la prima puntata di Italia Shore 3 sarà trasmessa anche su MTV e disponibile in streaming su NOW il 3 febbraio alle 23:00, offrendo così una vetrina ancora più ampia al debutto della nuova stagione.

Un fenomeno globale che continua a crescere

Il franchise “Shore” è ormai un fenomeno globale, con oltre quindici spin-off internazionali che hanno conquistato milioni di spettatori. Italia Shore 3 si inserisce in questo universo con una forte identità nazionale, puntando su eccessi, autenticità e personaggi sopra le righe.

La nuova stagione promette litigi memorabili, flirt improvvisi, amicizie destinate a spezzarsi e colpi di scena continui. Tutti elementi che confermano Italia Shore 3 come uno dei docu-reality più attesi e discussi del 2026, pronto a dominare le conversazioni online e a diventare un appuntamento fisso per il pubblico più giovane.