Ritorno a Montauk è un film televisivo sentimentale del 2025, diretto da Jessica Harmon e proposto su Tv8. Il titolo originale è Catch of the Day e la durata è di circa 84 minuti. Emilie Ullerup e Michael Rady guidano il cast di una storia ambientata fra cucina, attività familiari e seconde possibilità.

Il ritorno a casa di una cuoca ambiziosa diventa l’occasione per rivedere le priorità sulle quali ha costruito la propria carriera. Il ristorante ereditato dal padre rischia di chiudere e la sorella non riesce più a sostenerlo da sola. Nel frattempo, un incontro con un uomo conosciuto anni prima riapre una possibilità sentimentale.

Regia, produzione e protagonisti del film Ritorno a Montauk

La produzione coinvolge Front Street Pictures e Hallmark Media. Il soggetto nasce da un’idea di Katie Lee Biegel, chef e volto televisivo, che firma la sceneggiatura insieme ad Andrea Canning e compare nel film come Marissa. Charles Cooper è il produttore; fra i produttori esecutivi figurano Biegel, Lizzie Friedman, Karen Lauder e Greg Little.

La fotografia è di William McKnight, il montaggio di Rick Martin e le musiche di Robin Andrew Hughes. Il film ha debuttato negli Stati Uniti il 30 agosto 2025. Ullerup interpreta Sophie, mentre Rady è Cam. Il rapporto fra Sophie e Abigail, interpretata da Alison Wandzura, costituisce una parte centrale del racconto: le sorelle devono riconoscere il valore di scelte di vita molto diverse.

Dove è stato girato Ritorno a Montauk?

Le riprese principali si sono svolte nel giugno 2025 a Victoria, sull’isola di Vancouver, nella Columbia Britannica canadese. La città e il suo paesaggio costiero sono stati utilizzati per ricreare gran parte dell’ambiente marittimo di Montauk. La località raccontata e il luogo principale di lavorazione, dunque, non coincidono.

La produzione ha utilizzato anche immagini realizzate a Montauk, nello Stato di New York, soprattutto per definire geograficamente la storia. Fra gli elementi riconoscibili compare il Montauk Point Lighthouse. L’alternanza fra queste vedute e i set canadesi costruisce una continuità visiva fra porto, costa e vita del paese, senza che ogni scena sia stata necessariamente girata a Long Island.

Trama di Ritorno a Montauk

Sophie lavora in un ristorante di New York e riceve una promozione dopo un’importante recensione positiva. La telefonata con cui comunica la notizia alla sorella porta però alla luce una crisi: il locale di famiglia, The Slack Tide, accumula difficoltà economiche e Abigail pensa di venderlo.

Sophie ottiene dieci giorni di permesso, a condizione di cucinare per una festa organizzata a Montauk da Evelyn. Tornata a casa, trova un’attività che ha ridotto le aperture e rinunciato alla qualità delle materie prime per contenere le spese. Vorrebbe rinnovare subito l’offerta, ma Abigail le ricorda che le risorse sono limitate e che la clientela abituale cerca una cucina familiare.

La ricerca di pesce fresco la riporta da Cam, un vecchio interesse sentimentale. L’attrazione riaffiora mentre Sophie tenta di conciliare gli impegni presi con il lavoro necessario per salvare il ristorante. Il ritorno le mostra anche quanto la sorella abbia sacrificato per mantenere l’eredità paterna.

Il conflitto fra le due non riguarda soltanto il menù. Sophie ha inseguito la propria professione lontano da casa; Abigail è rimasta, assumendosi responsabilità che non corrispondono interamente ai suoi desideri. Per collaborare devono smettere di interpretare l’una la vita dell’altra come una scelta semplice. La cucina diventa così il luogo in cui discutere di ambizione, stanchezza e futuro.

Come finisce Ritorno a Montauk: finale spiegato

Attenzione: seguono spoiler. Una cena professionale riesce e Sophie riceve l’offerta di guidare una cucina a Las Vegas. Cam evita di trattenerla, perché non vuole essere il motivo per cui rinuncia alla carriera. La partenza sembra ormai decisa.

Quando sta per salire sull’elicottero, però, Sophie cambia idea. Sceglie di restare a Montauk, occuparsi del ristorante di famiglia, ormai rilanciato, e vivere il rapporto con Cam. Dopo aver comunicato la decisione ai familiari, lo raggiunge: il loro bacio sancisce il lieto fine.

L’epilogo conclude insieme la vicenda sentimentale e quella delle sorelle. Sophie non abbandona la cucina, ma sceglie dove esercitare il proprio talento e con quali persone condividere la vita. Il successo assume così una misura diversa dalla sola promozione professionale.

Cast di Ritorno a Montauk