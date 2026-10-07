Mercoledì 7 ottobre, su Rai 2, esordisce Patù. Si tratta del nuovo talk show della TV di Stato, fra le novità più attese della stagione per quel che concerne la Direzione Informazione.

Patù Rai 2, chi è il conduttore

Alla conduzione di Patù è presente il giornalista Roberto Inciocchi, che ha alle spalle una lunghissima carriera nel mondo dei format televisivi di approfondimento. Per oltre 20 anni ha lavorato su Sky TG24, guidando il telegiornale, nonché le diverse rubriche come Sky TG24 Mattina e Start.

Nel 2023, Inciocchi è diventato un volto della Rai, debuttando alla conduzione del talk show mattutino Agorà, dove è rimasto per diversi anni, fino alla fine della passata stagione. Patù rappresenta, per Roberto Inciocchi, il debutto alla conduzione di un format di prima serata su una rete Rai.

Gli appuntamenti sono proposti con cadenza settimanale nel prime time del mercoledì di Rai 3, oltre che in diretta streaming e on demand mediante RaiPlay.

Al centro il racconto dell’attualità

Al centro di Patù, nome che deriva da quello di un piccolo borgo inserito nel Salento, c’è l’attualità in ogni sua forma. Si tratta, dunque, delle notizie di maggior rilievo legate alla cronaca nera e ai sempre più numerosi conflitti sparsi per il mondo. Inoltre è protagonista la politica italiana, con la campagna elettorale che porta fino alle elezioni nazionali previste nel 2027.

Il racconto dell’attualità di Patù si snoda, in primis, mediante il lavoro delle decine di inviati e corrispondenti della Rai sparsi in giro per il mondo, testimoni diretti dei fatti che accadono. In studio, poi, le varie tematiche vengono discusse mediante la partecipazioni di ospiti ed esperti, oltre che attraverso dei reportage e dei servizi. Per rendere il tutto più semplice e accessibile sono utilizzate grafiche, clip e maxischermi presenti in studio, oltre che le forme e i linguaggi tipici del mondo digitale.

Patù Rai 2, i temi e gli ospiti

Ogni puntata di Patù parte con una breve pellicola dedicata al nostro paese. Nella prima puntata al centro del racconto c’è la Puglia e la protagonista della pellicola è Helen Mirren. Poi è presente uno spazio talk sui temi al centro dell’attualità politica, al termine del quale parte un’ora dedicata alla politica con due giornalisti e altrettanti politici di diverso schieramento. Durante l’esordio questo segmento è incentrato sulla ricorrenza del 7 ottobre. Dopo aver raccontato due storie di cronaca nera, l’ultima parte delle dirette è incentrato sui grandi personaggi italiani. Il 7 ottobre è omaggiato Paolo Borsellino insieme a Nino Di Matteo.

Durante la prima puntata si parla anche di intelligenza artificiale: l’avatar di Inciocchi dialoga dei sistemi IA con quello di Alan Turing.