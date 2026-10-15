Strategia d’amore è un film televisivo statunitense del 2025, di genere commedia romantica, in onda su Tv8. Diretto da Maclain Nelson, ha come protagonisti Nikki DeLoach e Warren Christie. Il titolo originale è Home Turf e la durata è di circa 86 minuti. La storia si svolge in un college, dove un’emergenza abitativa trasforma la casa della rettrice in una sistemazione provvisoria per alcuni atleti.

La convivenza mette a confronto due modi di affrontare i problemi. Cassidy cerca ordine e controllo, mentre Logan conosce il valore di un gruppo e sa mediare con i ragazzi. La loro intesa nasce dalla necessità di collaborare, ma diventa presto un’occasione per rivedere aspettative personali e ferite del passato.

Regia, produzione e protagonisti del film Strategia d’amore

La regia è affidata a Maclain Nelson. La sceneggiatura è di Gregg Rossen e Brian Sawyer e David Wulf figura come produttore. Il film appartiene alle produzioni televisive Hallmark. La fotografia è di Jeremy Prusso, il montaggio di Jason Gourson e le musiche di Mikel Hurwitz.

Nikki DeLoach interpreta Cassidy Miller, appena arrivata alla guida del college. Warren Christie è Logan, il nuovo allenatore di football. I due attori avevano già recitato insieme in una precedente commedia natalizia. Il gruppo degli studenti, formato da personaggi con personalità differenti, amplia il racconto oltre la coppia: l’educazione alla convivenza diventa un percorso condiviso fra adulti e ragazzi.

Dove è girato Strategia d’amore

Strategia d’amore è stato girato nello Utah, nell’area di Salt Lake City e Lehi. Il campus della Westminster University è stato utilizzato per rappresentare il college della storia. Per le sequenze legate al football e alla festa conclusiva, la produzione ha lavorato anche alla Lehi High School.

L’Ohio è dunque l’ambientazione narrativa, mentre gli edifici universitari e le strutture sportive visibili appartengono allo Utah. Il contrasto fra il campus e la residenza di Cassidy accompagna la vicenda: gli spazi istituzionali richiedono decisioni pubbliche, mentre dentro casa emergono abitudini, insicurezze e bisogni che i personaggi normalmente tengono separati dal lavoro.

Trama di Strategia d’amore

Cassidy Miller assume la guida del Whittendale College e scopre una situazione economica difficile. Il consiglio valuta tagli alle attività artistiche, che lei vorrebbe difendere. Organizzare il rilancio richiede diplomazia, fondi e un rapporto più diretto con la comunità accademica.

Un guasto alle tubature allaga il dormitorio della squadra di football. Una parte degli studenti trova posto in altri alloggi, ma per cinque matricole rimane una soluzione scomoda, lontana dal campus. Logan propone allora la residenza della rettrice, molto grande rispetto alle esigenze di una sola persona. Cassidy accetta, pur temendo il disordine.

I timori si concretizzano fra allenamenti mattutini, oggetti danneggiati e abitudini incompatibili. Cassidy pretende regole; Logan deve aiutare i ragazzi a rispettarle. La convivenza, tuttavia, rivela anche aspetti positivi: gli studenti imparano a prendersi cura degli altri e la rettrice comincia a conoscerli oltre il ruolo di atleti.

Cassidy e Logan lavorano inoltre a un progetto per ottenere il sostegno di un ricco ex studente. Lo sviluppo delle strutture sportive potrebbe portare risorse anche alle attività artistiche. Mentre il lavoro li avvicina sentimentalmente, le responsabilità dell’allenatore e il richiamo di un incarico più prestigioso mettono alla prova la fiducia che si è creata.

Come finisce Strategia d’amore: il finale spiegato

Logan arriva tardi a una presentazione decisiva e il finanziatore inizialmente si ritira. L’allenatore ha inoltre ricevuto un’offerta da Buckeye State, che fa temere a Cassidy di essere stata lasciata sola nel momento più importante. Dopo il rientro dei ragazzi nel dormitorio, la residenza appare improvvisamente vuota.

Logan sceglie di restare. Contatta nuovamente il finanziatore e gli presenta il progetto completo, ottenendone il sostegno. Il college può quindi affrontare il rilancio contando su una collaborazione concreta fra la rettrice e l’allenatore.

Il finale riunisce la coppia e la squadra. Cassidy propone una cena comune a casa sua ogni domenica e invita Logan a farne parte, lasciando spazio anche al loro rapporto privato. I due si baciano davanti ai ragazzi. La soluzione sentimentale coincide con la trasformazione della residenza: da rifugio individuale a luogo di appartenenza.

Cast di Strategia d’amore