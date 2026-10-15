Giovedì 15 ottobre, su Rai 1, vanno in onda gli episodi intitolati Samaritani ed Era mio padre di DOC-Nelle tue mani 4. La fiction è visibile in prime time, prendendo il via subito dopo la fine di Affari Tuoi.

DOC-Nelle tue mani 4 Samaritani, regista e dove è girata

La quarta stagione di DOC-Nelle tue mani, con quelli in onda oggi, arriva al quinto e sesto episodio. Essi hanno una durata di circa un’ora ciascuno. In totale sono previsti sedici appuntamenti che Rai 1, salvo improvvise modifiche di programmazione, propone per otto settimane, nella prima serata del giovedì.

Le società che hanno curato la realizzazione della fiction sono Rai Fiction e Lux Vide, una società del gruppo Fremantle. Coloro che hanno curato la regia delle puntate sono Nicola Abbatangelo e Alessandro Tonda. Il soggetto di serie è di Francesco Arlanch e Viola Rispoli, che hanno lavorato anche all’adattamento del soggetto di serie insieme a Paolo Piccirillo. Diverse le località toccate durante le riprese, che si sono svolte tra Roma, Milano e Formello.

DOC-Nelle tue mani 4 Samaritani, la trama

Durante l’appuntamento Samaritani di DOC-Nelle tue mani, Giulia e Damiano sono impegnati con un delicato caso che riguarda una paziente che è in attesa di effettuare un trapianto. Intanto l’arrivo di Claudia riporta a galla il passato di Cesconi.

Il protagonista Andrea Fanti, dopo quel che è accaduto la scorsa settimana, cerca di riprendersi ma deve affidarsi alle cure di Lidia, una dottoressa con cui i rapporti sono tutt’altro che semplici.

Era mio padre, la trama

La serata con DOC-Nelle tue mani 4 procede con l’episodio Era mio padre. Nel reparto fa il suo ritorno Federico, la cui presenza, tuttavia, scuota i colleghi, in particolar modo Lin e Martina. Il protagonista si impegna in prima persona per aiutarlo, mentre Giulia e Campigli temono che il suo coinvolgimento possa riportare alla luce un segreto a lungo custodito.

DOC-Nelle tue mani 4 Samaritani, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la quarta stagione di DOC-Nelle tue mani, in onda tutti i giovedì in prima serata su Rai 1 e visibile in streaming e on demand su RaiPlay.