Tv2000 propone il film dal titolo Non conosci Papicha. Si tratta, dunque, di una pellicola di genere commedia, arricchita da atmosfere romantiche. La produzione, peraltro, è della Francia. Hanno realizzato il film nel 2019 e la sua durata è di un’ora e 46 minuti.

Regia e protagonisti del film Non conosci Papicha

La regia è di Mounia Meddour Gens. I protagonisti principali sono Nedjma e Wassila, interpretati rispettivamente da Lyna Khoudri e Shirine Boutella. Nel cast, inoltre, troviamo Hilda Amira Douaouda, che dà il volto al personaggio di Samira.

Dove si sono svolte le riprese?

Hanno girato il film interamente in Africa. La location principale è Casbah, ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio dell’Algeria. La produzione è della The Ink Connection in collaborazione con High Sea Production e Tayda Film. Il film è, peraltro, conosciuto a livello internazionale con il titolo Papicha.

Trama del film Non conosci Papicha in onda su Tv2000

La trama raccontata è ambientata negli anni ’90. Come inno all’emancipazione femminile, dramma dei contrasti, solare, teso, vitale e commovente insieme, Papicha narra la vita della giovane e brillante Nedjma (soprannominata “Papicha“). Lei è, infatti, una studentessa universitaria algerina che sogna di diventare stilista.

La sua vita, tuttavia, è sconvolta da un’ondata di fondamentalismo religioso che fa precipitare il Paese nel caos. Tutti sono contro di lei a causa del fondamentalismo islamico che regna imperante nel paese, creando un clima di oppressione sempre più soffocante. Le università vengono chiuse, le donne sono costrette a indossare il velo integrale, e ogni forma di espressione artistica viene brutalmente repressa.

Ma la giovane donna è determinata a non arrendersi al nuovo regime. Nedjma decide, infatti, di organizzare con le sue compagne una sfilata dei suoi abiti, sovvertendo, così, ogni rigida regola che le viene imposta. Nonostante le minacce crescenti e il pericolo costante, lei e le sue amiche continuano a incontrarsi in segreto, preparando abiti colorati e audaci che rappresentano la loro ribellione silenziosa ma potente.

Spoiler finale

La preparazione della sfilata diventa un atto di resistenza quotidiana. Ogni cucitura, ogni tessuto scelto, ogni dettaglio rappresenta un grido di libertà contro l’oscurantismo che avanza. Le ragazze sfidano non solo il regime, ma anche le loro stesse famiglie, spesso divise tra la paura per la loro sicurezza e la comprensione delle loro aspirazioni.

La sfilata diventerà, pertanto, il simbolo di un’indomita e, purtroppo, drammatica battaglia per la libertà. Un momento di pura bellezza e coraggio che illumina le tenebre di un’epoca buia, dimostrando che l’arte e la creatività possono sopravvivere anche nelle condizioni più estreme.

Non conosci Papicha: il cast completo

Di seguito, il cast completo del film Non conosci Papicha e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori: