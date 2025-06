Venerdì 27 giugno si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti 2025-2026 della Rai e qui di seguito vi sveliamo tutte le novità inerenti Rai 1. In programma, a settembre, una serata omaggio a Pino Daniele.

Palinsesti 2025-2026 Rai 1, le novità del prime time

Per quanto riguarda la prima serata di Rai 1, nei palinsesti 2025-2026 sono presenti, a settembre, le serate dedicate alla grande musica, ovvero Semplicemente Fiorella, i TIM Music Awards (in onda il 12 e il 13 settembre) e Pino è-Il viaggio del musicante, show dedicato a Pino Daniele visibile il 20 settembre e condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia. La prima novità riguarda Jukebox La notte delle hit, guidato da Antonella Clerici e Clementino. Si tratta di un format ambientato nell’Inalpi Arena di Torino e dedicato alla musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000.

Grandi riconferme, invece, sono Tale e Quale Show (dal 26 settembre), Ballando con le stelle (dal 27 settembre) e The Voice Senior (dal 14 novembre). Spazio, a dicembre, al 47esimo Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, la Maratona Telethon (dal 14 al 21 dicembre) e il Festival giovani. Il 31 dicembre, per il secondo anno consecutivo, L’Anno che verrà è condotto da Marco Liorni. Il 10 dicembre è in programma una serata evento di Roberto Benigni, che dalla suggestiva cornice del Vaticano conduce una serata evento dedicato a San Pietro.

Il daytime dal lunedì al venerdì

Il daytime di Rai 1 2025-2026 si riaccende a partire dall’8 settembre. Spicca, in primis, il ritorno di Tiberio Timperi con Unomattina News, in onda tutti i giorni, dall’8 settembre, dalle 06:30. A seguire sono confermati Unomattina (alle 08:35 con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla), Storie Italiane con Eleonora Daniele (dalle 09:50) ed E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici (alle 11:55).

Segue, alle 14:00, La Volta Buona con Caterina Balivo, Il Paradiso delle Signore (alle 16:00) e La Vita in Diretta con Alberto Matano dalle 17:05. In access prime time, Pino Insegno con Reazione a Catena prosegue fino al 5 ottobre. Il giorno seguente è sostituito da Marco Liorni con L’Eredità. In access prime time, dopo il TG1, c’è Cinque Minuti con Bruno Vespa ed Affari Tuoi con Stefano De Martino.

Palinsesti 2025-2026 Rai 1, tutte le novità del fine settimana

Sono numerose le novità nei palinsesti di Rai 1 2025-2026 per quel che riguarda il daytime del fine settimana. Le protagoniste del nuovo sabato pomeriggio sono Elisa Isoardi e Nunzia De Girolamo, al timone rispettivamente di Bar Centrale (dal 4 ottobre alle 14:00) e di Ciao Maschio (dal 13 settembre alle 17:10).

Sempre il sabato sono assolutamente riconfermate le Linee. Dall’11 ottobre alle 12:00 Federico Quaranta è il conduttore di Linea Verde Start, mentre Monica Caradonna e la novità Tinto conducono, dal 13 settembre alle 12:30, Linea Verde Italia. L’8 novembre parte Linea Verde Bike, guidato sempre da Federico Quaranta con Giulia Capocchi. Ossini, Capocchi e Zani tornano, a dicembre, al timone di Linea Bianca. Infine, prossimamente è prevista la partenza della nuova edizione di Linea Blu.

La domenica, il 14 settembre ripartono Domenica In (con la coppia Mara Venier e Gabriele Corsi) e Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini, rispettivamente al via alle 14:00 ed alle 17:20. Alle 12:20 della domenica, infine, è confermato lo spazio con Linea Verde, condotto dai confermati Peppone Calabrese e Margherita Granbassi. Assente Livio Beshir: al suo posto c’è Fabio Gallo.

Palinsesti 2025-2026 Rai 1, gli altri show

Sempre su Rai 1, a Natale, c’è Stanotte a Torino con Alberto Angela. Sempre a fine dicembre ci sono i nuovi appuntamenti di Ulisse Il piacere della scoperta. Il 7 settembre alle 09:40 Roberto Bolle è il protagonista di Ballo in bianco. Il 22 settembre è la volta di Tutti a scuola con Eleonora Daniele. Il sabato tornano A Sua Immagine e Passaggio a Nord Ovest. In secondo serata, il sabato e la domenica, c’è Sottovoce con Gigi Marzullo.