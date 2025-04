Tv8 propone il film dal titolo A gara con l’amore. Si tratta di una pellicola di genere sentimentale con atmosfere romantiche.

La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2023 e la durata è di un’ora e 40 minuti.

Regia e protagonisti del film A gara con l’amore

La regia è di Brittany Goodwin. Protagonisti principali sono Molly e Ash interpretati rispettivamente da Francesca Barker McCormick e Michael Joseph Nelson. Nel cast anche Holden Smith, che dà il volto al personaggio di Zack.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in America, la location principale è Los Angeles ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio della California.

La produzione è della Reel One Entertainment in collaborazione con Marvista Entertainment e Chad Media.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Falling for the Competition.

Trama del film A gara con l’amore in onda su Tv8

Molly è una donna dinamica e dedita alla sua comunità, che presiede con passione l’associazione delle mamme del suo quartiere. L’evento clou dell’anno è l’attesissimo concorso annuale, a cui Molly tiene particolarmente e per il quale lavora instancabilmente per garantire il successo. La sua vita tranquilla e organizzata viene scombussolata dall’arrivo in città di Ash, un affascinante padre single con idee fresche e un approccio completamente diverso.

Ash decide di creare un’organizzazione di papà concorrente, con l’intento di portare una ventata di novità e una prospettiva maschile nelle attività della comunità. La sua iniziativa viene accolta con un misto di curiosità e scetticismo, ma ben presto inizia a guadagnare popolarità, attirando l’attenzione di diverse mamme del gruppo di Molly. La competizione tra le due associazioni diventa subito accesa, con una serie di sfide e “gare” amichevoli (e a volte meno amichevoli) per contendersi l’attenzione e la partecipazione dei membri della comunità.

Mentre Molly e Ash si trovano costantemente l’uno contro l’altra nell’organizzazione di eventi e attività, un’innegabile attrazione inizia a svilupparsi tra loro. Nonostante i loro approcci apparentemente opposti e la rivalità tra i loro gruppi, scoprono di condividere un obiettivo comune: creare una comunità vivace e unita per i loro figli. I loro scontri iniziali si trasformano gradualmente in momenti di inaspettata complicità e comprensione reciproca.

Spoiler finale

Tuttavia, la strada verso l’amore non è priva di ostacoli. Le dinamiche all’interno dei rispettivi gruppi, le aspettative della comunità e le loro stesse insicurezze personali minacciano di ostacolare la loro nascente relazione. Molly è abituata a essere al comando e fatica a cedere il controllo, mentre Ash è un uomo indipendente che ha imparato a cavarsela da solo e teme di aprirsi di nuovo dopo precedenti delusioni.

Nel corso di una serie di eventi esilaranti e toccanti, Molly e Ash imparano a conoscersi veramente, al di là della competizione e dei pregiudizi iniziali. Scoprono di apprezzare le qualità dell’altro e di completarsi a vicenda, portando nuove energie e idee nelle rispettive associazioni. Il concorso annuale diventa il palcoscenico non solo per la sfida tra mamme e papà, ma anche per la loro crescente intesa.

Riusciranno Molly e Ash a superare le loro differenze e la rivalità tra i loro gruppi per dare una possibilità all’amore? Il film culmina con un finale emozionante che vede non solo la risoluzione della “gara”, ma anche il riconoscimento dei sentimenti profondi che sono sbocciati tra i due protagonisti, dimostrando che a volte l’amore può nascere proprio dalla competizione.

A gara con l’amore: il cast completo

Di seguito il cast del film A gara con l’amore e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori