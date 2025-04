Venerdì 11 aprile prende il via la 32esima giornata di Serie A 2024-2025. Il massimo campionato di calcio è composto da dieci match, tutti visibili su DAZN. Tre di questi, invece, sono proposti in co-esclusiva su Sky.

Serie A 32esima giornata 2024-2025, gli anticipi

Il primo faccia a faccia della 32esima giornata di Serie A parte l’11 aprile, alle 20:45 circa. In tale orario, infatti, scende in campo il Milan, alla disperata ricerca di punti, che prova ad avere la meglio sull’Udinese. La sfida è proposta sia su Sky che su DAZN.

In seguito, alle 15:00 di sabato, è la volta di Venezia-Monza. Se gli ospiti sono oramai quasi certi della salvezza, non si può dire lo stesso dei padroni di casa, ancora in lotta per non retrocedere. Alle 18:00, la capolista Inter, dopo la vittoria ottenuta in Champions League contro il Bayern Monaco, accoglie a San Siro il Cagliari.

Infine, alle 20:45, sia DAZN che Sky mandano in onda il confronto tra la Juventus di Igor Tudor e il Lecce di Marco Giampaolo.

Il derby della Capitale

Domenica 13 aprile, la 32esima giornata di Serie A inizia alle 12:30, con l’interessantissimo confronto fra l’Atalanta e il Bologna, due compagini con uno stato di forma opposto ed in piena corsa per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League.

Seguono, alle 15:00, i faccia a faccia fra la Fiorentina e il Parma e l’Hellas Verona e il Genoa. Alle 18:00, termina la giornata per ciò che concerne Sky con la partita fra il Como, tredicesimo e imbattuto da due turni, e il Torino, che non perde dallo scorso febbraio.

Il posticipo domenicale delle 20:45, infine, consiste in una delle sfide da sempre più attese del nostro campionato. Stiamo parlando del derby della Capitale fra la Lazio e la Roma, posizionate rispettivamente al sesto e settimo posto. Infine, lunedì 14 aprile alle 20:45, spazio al Napoli, che prosegue la rincorsa al primo posto contro l’Empoli.

Serie A 32esima giornata 2024-2025, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky in vista della 32esima giornata di Serie A.

Udinese-Milan: Gentile e Montolivo;

Gentile e Montolivo; Juventus-Lecce: Borghi e Serena;

Borghi e Serena; Como-Torino: Barone e Gobbi.

Queste, invece, le coppie dei telecronisti selezionati da DAZN in occasione del prossimo turno di massimo campionato.