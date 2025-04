Tv8 propone il film dal titolo Le vie dell’amore. Si tratta di una pellicola di genere sentimentale con atmosfere romantiche.

La produzione è tra Stati Uniti d’America e Australia. L’anno di realizzazione è il 2023 e la durata è di un’ora e 27 minuti.

Regia e protagonisti del film Le vie dell’amore

La regia è di Jo-Anne Brechin. Protagonisti principali sono Lucy Marks e Finn Grayson interpretati rispettivamente da Merritt Patterson e Joshua Sasse. Nel cast anche Lynn Gilmartin, che dà il volto al personaggio di Paige.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in Australia, la location principale è Brisbane ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio del Queensland.

La produzione è della Nicely Entertainment in collaborazione con Screen Queensland e Jaggi Entertainment.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo One Perfect Match.

Trama del film Le vie dell’amore in onda su Tv8

Lucy Marks, una brillante e dedita sensale di matrimoni, è convinta di poter trovare l’anima gemella per chiunque grazie al suo intuito e alla sua profonda comprensione delle dinamiche relazionali. La sua vita professionale prende una piega inaspettata quando incontra il suo nuovo cliente: un affascinante e di successo uomo d’affari di nome Finn Grayson.

Fin dal loro primo incontro, tra Lucy e Finn scocca una chimica innegabile. Per un momento, Lucy si ritrova a fantasticare su una relazione che va oltre il semplice rapporto professionale, sentendo una connessione immediata e potente con Finn. Tuttavia, la realtà del suo lavoro la riporta subito con i piedi per terra: Finn è lì per trovare la sua partner ideale grazie all’aiuto della sua agenzia di matchmaking.

Lucy si trova così a dover reprimere i suoi nascenti sentimenti per Finn, consapevole del conflitto di interessi e della necessità di mantenere la sua professionalità. Nonostante ciò, lavorare a stretto contatto con lui per capire le sue esigenze e preferenze si rivela una sfida emotiva sempre più grande. Mentre cerca di individuare la donna perfetta per Finn, Lucy scopre lati della sua personalità che la attraggono ancora di più, rendendo la situazione internamente sempre più complicata.

Parallelamente alla sua lotta interiore, Lucy deve anche gestire le dinamiche del suo lavoro e le aspettative di Finn. Con l’aiuto della sua amica e collega Paige. Lucy si impegna a trovare la candidata ideale per il suo affascinante cliente.

Spoiler finale

Nel corso del processo di selezione e degli appuntamenti organizzati, emergono diverse personalità e dinamiche interessanti, offrendo uno spaccato divertente e a volte goffo del mondo degli appuntamenti moderni. Mentre Lucy continua a frequentare Finn per conoscerlo meglio a livello professionale, la linea tra il suo ruolo di sensale e i suoi sentimenti personali si fa sempre più labile. Si ritrova a chiedersi se sia possibile ignorare una connessione così forte e se il destino non stia cercando di suggerirle qualcosa di diverso dai piani che si era fatta.

Le vie dell’amore: il cast completo

Di seguito il cast del film Le vie dell’amore e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori