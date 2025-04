Mercoledì 16 aprile, Rai 2 manda in onda gli episodi Ad ogni costo e Le seconde occasioni di Mare Fuori. La serie, come al solito, è visibile dalle ore 21:20 circa.

Mare Fuori Ad ogni costo, regista e dove è girata

Quelli odierni sono il settimo ed ottavo appuntamento della quinta stagione. La fiction è realizzata da Picomedia e Rai Fiction. Colui che è presento dietro la macchina da presa degli episodi è Ludovico Di Martino.

La sceneggiatura, invece, è scritta da Maurizio Careddu, Angelo Petrella, Luca Monesi, Sara Cavosi ed Elena Tramonti. Le riprese si sono svolte a Napoli, che accoglie i set del titolo sin dal suo debutto.

La quinta stagione è composta da dodici episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Rai 2 ne propone due alla settimana, nel prime time del mercoledì.

Mare Fuori Ad ogni costo, la trama

Durante Ad ogni costo di Mare Fuori, sia Rosa che Sofia vanno incontro ad un periodo difficile, nel quale sono costrette ad affrontare le conseguenze del passato che torna. Il personaggio interpretato da Maria Esposito, per risolvere la situazione, propone un’alleanza a una persona inaspettata. Anche per Cardio non mancano le difficoltà, ma prova a superarle, accettando l’aiuto offerto da Alina, Beppe e Pino.

Il morale, all’interno dell’istituto, è molto basso. Micciarella, infatti, è in crisi e a niente sembra servire l’aiuto di Massimo. Infine, la sorte di Teresa è incerta ed Angelo fa una scoperta molto importante.

Le seconde occasioni, la trama

La serata in compagnia di Mare Fuori prosegue con Le seconde occasioni. In tale episodio, è svelato ciò che è accaduto ad una delle ultime arrivate nella struttura. I nordici portano avanti le loro attività illecite e coinvolgono anche una nuova persona, portata all’IPM da Sofia. Milos riceve una visita inaspettata. Dobermann è sempre più in difficoltà. Infine, Rosa prende una decisione coraggiosa ed una scoperta genera il caos all’interno della struttura.

Mare Fuori Ad ogni costo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Mare Fuori 5, che procede con nuovi appuntamenti mercoledì 16 aprile, su Rai 2.