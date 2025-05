Il film Il gusto dell’amore, diretto da Roger M. Bobb, è una commedia romantica che celebra la bellezza della cultura italiana e il potere dell’amore. Uscito nel 2024, il film appartiene ai generi sentimentale e commedia, va in onda su Tv8 ed ha una durata di 84 minuti.

Regia e produzione del film Il gusto dell’amore

La regia di Il gusto dell’amore è affidata a Roger M. Bobb, noto per il suo lavoro in film romantici e commedie. La sceneggiatura è scritta da Eric Brooks, Nicole Baxter e Abdi Nazemian.

Il film è una produzione internazionale che coinvolge Italia e Stati Uniti, con il supporto di case di produzione come Two Scoops of Italy e altre collaborazioni.

Protagonisti del film sono Anna e Lorenzo, interpretati rispettivamente da Hunter King e Michele Rosiello. Nel cast troviamo anche Ruby Kammer nel ruolo di Sofia.

Dove è stato girato?

Le riprese di Il gusto dell’amore si sono svolte principalmente in Italia, con location pittoresche che includono un villaggio italiano immerso nella bellezza naturale. Questi luoghi enfatizzano il fascino della cultura italiana e il legame tra cibo e amore.

Trama del film Il gusto dell’amore

Anna, una chef americana in cerca di una scintilla creativa, lascia la frenesia della sua cucina stellata per immergersi nella tranquillità di un incantevole borgo italiano. Spera di riscoprire la sua passione tra i profumi inebrianti dei mercati locali e le ricette tramandate di generazione in generazione.

Ben presto, i suoi sensi vengono travolti non solo dai sapori autentici della cucina italiana e dalla dolcezza irresistibile del gelato artigianale, ma anche dal fascino di Lorenzo, un uomo del luogo con un sorriso caloroso e una conoscenza profonda della sua terra.

Guidata da Lorenzo attraverso le tradizioni culinarie e la vibrante cultura italiana, Anna scopre ingredienti freschi e tecniche antiche che risvegliano la sua creatività. Tra una lezione di pasta fatta a mano e una passeggiata tra i vigneti baciati dal sole, il loro legame si fa sempre più intenso, mescolando il piacere della scoperta gastronomica con la dolcezza di un sentimento inaspettato.

Spoiler finale

Anna, trasformata dall’esperienza italiana e dall’amore per Lorenzo, si troverà a dover prendere una decisione cruciale. Sceglierà di dare una possibilità concreta alla relazione?

Il finale celebra la bellezza della condivisione, la riscoperta di sé e il coraggio di seguire il proprio cuore.

Il gusto dell’amore: il cast completo del film

Ecco il cast principale e i personaggi confermati per il film “Il Gusto dell’Amore”: