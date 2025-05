Venerdì 2 maggio è in onda L’Eredità Tutti in viaggio. Lo speciale di prima serata, al via alle 21:25 su Rai 1, è guidato dal solito Marco Liorni.

L’Eredità Tutti in viaggio, il tema è il desiderio di partire

Al centro della puntata dal titolo Tutti in viaggio de L’Eredità vi è il tema del viaggio. In particolare, il format dedica un appuntamento speciale sul desiderio di partire, ispirato dall’arrivo della bella stagione.

L’Eredità, come nella versione del daytime, è realizzato dalla Banijay Italia. Il conduttore Marco Liorni, in studio, è affiancato dalle professoresse, ovvero Linda Pani e Greta Zuccarello.

L’Eredità Tutti in viaggio era previsto, inizialmente, per lo scorso sabato, sempre in prima serata. Tuttavia, a causa della celebrazione dei funerali di Papa Francesco, la TV di Stato ha deciso di posticiparlo ad oggi. Oltre che in televisione, è possibile seguire il programma anche in streaming ed on demand su Rai Play.

Il montepremi devoluto interamente in beneficenza

Nonostante il passaggio in prima serata, L’Eredità mantiene il tradizionale meccanismo di funzionamento. All’inizio del programma si sfidano sei coppie di concorrenti famosi, chiamati a rispondere ad una serie di domande di cultura generale. Al termine di ogni manche vi sono delle eliminazioni, fino al Triello, in seguito al quale è decretata la coppia di vip campione.

Essa ha la possibilità di affrontare il gioco finale de La Ghigliottina, nel quale è chiamata ad individuare il termine vincente partendo da cinque parole indizio. L’intero montepremi è devoluto in beneficenza ad Emergenza Sorrisi Ets.

Analizzando i concorrenti vip, la prima coppia è composta dai coniugi Alessandro Costacurta e Martina Colombari. Spazio, poi, a Fabio Balsamo e Ciro Priello, due fra i membri più amati del gruppo comico The Jackal. Attesi i comici Barbara Foria e Francesco Paolantoni. La showgirl Alba Parietti, poi, affronta il game show insieme al figlio Francesco Oppini. Altri coniugi al centro del format sono Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi, entrambi attori e doppiatori. Infine, ci sono gli attori Giuseppe Zeno e Margareth Madè, anch’essi marito e moglie, oltre che colleghi.

L’Eredità Tutti in viaggio, ospiti Luca Argentero ed Irene Grandi

Durante L’Eredità Tutti in viaggio non mancano le sorprese e gli ospiti. In tale ruolo c’è, in primis, la cantante Irene Grandi, che poche settimane fa ha pubblicato la sua ultima canzone, dal titolo Favole. Inoltre, è accolto l’amato attore Luca Argentero, protagonista insieme al già citato Costacurta di una speciale versione della celebre scossa.