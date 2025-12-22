Il film La trama fenicia (titolo originale: The Phoenician Scheme) è disponibile per la visione sui canali Sky, all’interno della sezione Sky Cinema Uno. Wes Anderson ne cura la direzione, realizzando una singolare commedia avventurosa del 2025. La pellicola unisce con il suo stile unico elementi di noir, spionaggio, dramma e ironia. Ambientato negli anni ’50, il film segue le vicissitudini di un eccentrico uomo d’affari, il quale si ritrova coinvolto in un gigantesco progetto di ricostruzione che rischia di crollare a causa di una crisi finanziaria inattesa. Il film è una satira sul potere e sull’ossessione del controllo.

Regia, produzione e protagonisti del film La trama fenicia

La direzione del film è affidata a Wes Anderson, il cui inconfondibile stile visivo e la cura per le scenografie e i costumi sono centrali nella narrazione.

La produzione è una collaborazione statunitense e tedesca, realizzata da Focus Features, American Empirical Pictures, Indian Paintbrush e il celebre Studio Babelsberg.

I protagonisti principali che compongono questo cast corale e stellare sono: Benicio del Toro (Zsa‑Zsa Korda), Mia Threapleton, Michael Cera, Tom Hanks, Bill Murray, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Willem Dafoe, F. Murray Abraham, Benedict Cumberbatch, Jeffrey Wright, Hope Davis, Charlotte Gainsbourg e Riz Ahmed.

Dove è stato girato?

Il film è stato girato interamente in Germania, principalmente all’interno dei prestigiosi studi di Studio Babelsberg. Questa storica location europea è stata utilizzata da Wes Anderson anche per altre sue acclamate produzioni, garantendo la creazione di scenografie elaborate e stilisticamente uniche.

Trama del film La trama fenicia

La storia si svolge negli anni ’50. L’eccentrico imprenditore Anatole “Zsa‑Zsa” Korda (Benicio del Toro) sopravvive per miracolo allo schianto del suo aereo privato, un evento che mette in luce la sua figura. Korda è il visionario ideatore della cosiddetta “Trama Fenicia”, un ambizioso e gigantesco piano di ricostruzione urbanistica. Di conseguenza, il suo progetto attira l’attenzione e la bramosia di molti. Intanto, il prezzo di un materiale edilizio fondamentale per il progetto subisce un’impennata improvvisa.

Nonostante ciò, questa crisi inattesa mette a repentaglio l’intera “Trama Fenicia”, che rischia di crollare miseramente. Perciò, Korda deve addentrarsi in un mondo di scandali, intrighi politici, figure religiose misteriose e personaggi bizzarri che lo circondano. Poi, il suo obiettivo è affrontare una crisi che coinvolge direttamente la politica, gli affari e persino la fede. Quindi, la sua ostinazione a salvare il progetto lo spinge a un’indagine personale. Eppure, il vero nemico non si rivela subito. Alla fine, il suo piano di ricostruzione viene messo in salvo a caro prezzo. La trama è un thriller comico che esplora il tema del potere, della ricostruzione e della corruzione morale.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo del film, Korda riesce a scoprire l’amara verità: la crisi finanziaria non è affatto un evento casuale, ma è il risultato di una manovra orchestrata ad arte da figure potenti che miravano a impossessarsi del suo ambizioso progetto. Con l’aiuto della misteriosa suor Liesl (Mia Threapleton) e dell’enigmatico Bjorn Lund (Michael Cera), l’imprenditore riesce a sventare il complotto. La sua “Trama Fenicia” sopravvive, ma Korda è costretto a comprendere che il prezzo del potere e della visione è più alto e rischioso di quanto avesse mai immaginato.

Cast completo del film La trama fenicia

Il cast è estremamente ricco e riunisce molti dei collaboratori storici di Wes Anderson, attori noti per la loro capacità di interpretare personaggi eccentrici e complessi. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: