Napoli o Bologna. La Supercoppa Italiana 2025 andrà ad una delle due compagini, protagoniste della finale di cui, di seguito, vi sveliamo la programmazione tv.

Supercoppa Italiana 2025 programmazione tv finale, le statistiche

La partita che assegna la Supercoppa Italiana 2025, dunque, è quella fra il Napoli ed il Bologna. Entrambe le compagini scendono in campo, consapevoli di poter fare la storia in caso di vittoria.

Il match, proprio come accadeva in passato, prima dell’introduzione del format della Final Four, mette di fronte la squadra vincitrice dello Scudetto, ovvero il Napoli, ed il Bologna, che invece ha sollevato al cielo la Coppa Italia.

Gli Azzurri, guidati da Antonio Conte, cercano di vincere la terza Supercoppa Italiana della sua storia. Per il Bologna, invece, si tratta della prima finale nella sua storia in tale torneo.

Il faccia a faccia si svolge alle ore 20:00

Il Napoli è riuscito ad accedere alla finale della Supercoppa Italiana dopo essere riuscito a sconfiggere, in semifinale per 2 a 0, il Milan di Massimiliano Allegri. Il Bologna, invece, ha faticato ad avere la meglio, nella fase precedente, contro l’Inter, sconfitta solamente ai calci di rigore al termine di una sfida molto equilibrata.

Il fischio di inizio della finale del torneo è previsto per le ore 20:00. L’incontro, come il resto della competizione, si svolge presso l’Al-Awwal Park Stadium, impianto sportivo situato al centro della città Riyad, in Arabia Saudita. La finale si svolge con gara secca: qualora i 90 minuti terminassero in parità, l’incontro procederebbe con i calci di rigore.

Se per il Bologna, come detto, si tratta della prima finale nel torneo, per il Napoli la partita odierna rappresenta un’occasione per sfatare un vero e proprio tabù. Il team, infatti, ha raggiunto la finale per la sesta volta, ma ha vinto solamente in due occasioni.

Supercoppa Italiana 2025 programmazione tv finale, la diretta televisiva su Italia 1

La finale di Supercoppa Italiana 2025 è in onda, in diretta ed in esclusiva, su Mediaset, che detiene i diritti per proporre il torneo. In particolare, come avvenuto per le semifinali, il faccia a faccia è inserito nei palinsesti di Italia 1.

La telecronaca è affidata alla coppia composta da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Gli inviati, pronti a raccontare tutto ciò che avviene all’interno ed all’esterno dello stadio, sono Angiolo Radice, Monica Vanali, Carlo Landoni, Claudio Raimondi e Daniele Miceli.

Lo studio pre-partita, al via alle 19:00, ed il post-partita con la premiazione, è guidato da Monica Bertini. Gli opinionisti sono Sandro Sabatini, Massimo Mauro, Giampaolo Pazzini e Alessio Tacchinardi, oltre a Graziano Cesari per i casi di moviola.