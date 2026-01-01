Il film Holiday Harmony arricchisce la programmazione festiva di Canale 5. Questa pellicola, diretta con maestria da Shaun Paul Piccinino, rappresenta una commedia romantica natalizia del 2022 che la casa di produzione Autumn Bailey Entertainment ha realizzato puntando su sentimenti autentici e musica coinvolgente. La distribuzione in Italia avviene grazie a Warner Bros. Discovery, con la conferma ufficiale presente nei palinsesti della rete ammiraglia Mediaset.

Regia, produzione e protagonisti del film Holiday Harmony

La direzione artistica porta la firma di Shaun Paul Piccinino, regista che infonde alla storia un tono dolce e speranzoso, tipico delle favole moderne.

La produzione statunitense ha curato ogni dettaglio scenografico, mentre Canale 5 porta il lungometraggio nelle case degli italiani.

Il cast vanta interpretazioni brillanti: Annelise Cepero presta il volto alla determinata protagonista, affiancata da Jeremy Sumpter e dall’iconica Brooke Shields. Completano il quadro attoriale Michael Wiseman e Suzzanne Douglas.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese negli Stati Uniti, scegliendo prevalentemente la solare California. Gli scenografi hanno lavorato con cura per trasformare le location californiane (in particolare l’area di Petaluma) nella fittizia e innevata cittadina di Harmony Springs, in Oklahoma, creando un’atmosfera intima e accogliente.

Trama del film Holiday Harmony

La narrazione segue le vicende di Gail (Annelise Cepero), una giovane e talentuosa cantautrice che desidera ardentemente trasformare la sua passione in una carriera di successo. L’occasione della vita si presenta quando vince un concorso che le permette di esibirsi in un importante evento natalizio di iHeartRadio a Los Angeles. Tuttavia, il destino ha in serbo per lei piani differenti.

Durante il viaggio attraverso il paese, il suo camper subisce un guasto serio, costringendola a una sosta forzata nella pittoresca ma isolata cittadina di Harmony Springs. Qui, Gail cerca disperatamente un modo per ripartire in tempo per l’audizione, ma si scontra con i ritmi lenti della vita di provincia.

Nel tentativo di guadagnare i soldi necessari per le riparazioni, Gail accetta di collaborare con Jeremy (Jeremy Sumpter), l’affascinante tuttofare locale che gestisce anche il gruppo musicale della scuola. Jeremy coinvolge la ragazza nella preparazione di un gruppo di bambini indisciplinati per l’annuale concerto di Natale.

Inizialmente riluttante, Gail scopre ben presto il talento nascosto dei ragazzi e ritrova l’ispirazione perduta. Tra prove canore, decorazioni festive e sguardi d’intesa, il rapporto professionale con Jeremy evolve in qualcosa di più profondo. La protagonista comprende che la vera armonia non risiede solo nelle note musicali perfette, ma anche nei legami umani che si costruiscono inaspettatamente.

Spoiler finale

Negli istanti conclusivi, Gail si trova di fronte a un bivio cruciale: riparare il camper e correre verso le luci della ribalta a Los Angeles o rimanere dove il suo cuore ha trovato pace.

Dopo aver completato la missione con il coro dei ragazzi e aver ottenuto un grande successo locale, Gail capisce le sue vere priorità. Grazie all’amore sincero nato con Jeremy e al senso di appartenenza che la comunità le ha donato, sceglie di stabilirsi a Harmony Springs. Qui inizia una nuova vita, conciliando la musica con l’amore e trovando finalmente la sua perfetta “holiday harmony”.

Cast completo del film Holiday Harmony