Giovedì 1° gennaio, nonostante il giorno di festa, è regolarmente in onda MasterChef Italia. La trasmissione è visibile su Sky Uno, dalle 21:25 circa.

MasterChef Italia 1° gennaio, il ritorno di Chiara Pavan

Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana, i concorrenti rimasti ancora nella Masterclass sono protagonisti di nuove, difficili prove per cercare di accontentare gli esigenti palati dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Canavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Ospite della puntata di oggi è Chiara Pavan. Per la chef, a capo del ristorante Venissa vincitore di una Stella Michelin e di una Stella Verde, si tratta del ritorno nel format dopo la sua partecipazione alla fase dei Live Cooking.

Pavan, a MasterChef del 1° gennaio, è al centro di una Green Mystery Box, dedicata, per la prima volta al mondo, ad ingredienti che aiutano la sostenibilità ed il riutilizzo.

In palio una Golden Pin

Nel corso della Green Mystery Box, l’ospite Chiara Pavan chiede ai concorrenti in gara di realizzare un piatto che rispetti in pieno la filosofia che lei porta avanti da tempo: una cucina senza sprechi, capace di deliziare i commensali ed al tempo stesso proteggere il Pianeta.

Colui o colei che compone il piatto giudicato più green ottiene la preziosa Golden Pin, un jolly da utilizzare durante le prossime sfide e che permette a chi ne è in possesso, di avere dieci minuti in più di tempo per completare una prova.

A seguire, l’appuntamento del 1° gennaio di MasterChef continua con l’Invention Test. Al centro di tale manche c’è Antonino Canavacciuolo ed uno dei suoi piatti più famosi ed al tempo stesso complessi: la cosiddetta insalata liquida.

MasterChef Italia 1° gennaio, la prima esterna

Coloro che sono riusciti a superare indenni la prima parte di serata hanno la possibilità di partecipare alla prima prova in esterna dell’edizione di MasterChef. Per l’occasione, la Masterclass viaggia fino Rivalta, frazione di Lesignano de’ Bagni, in provincia di Parma. Qui è protagonista una delle eccellenze del territorio, ovvero il Parmigiano Reggiano. I concorrenti parlano con i casari del luogo, ascoltano le storie ed i segreti della lavorazione di questo formaggio noto ed apprezzato in tutto il mondo.

Gli aspiranti chef, divisi in Brigata Rossa e Brigata Blu, devono cucinare per una platea di 50 persone, composta da casari, battitori ed assaggiatori. Essi, alla fine, valutano le ricette ed assegnano dei punti. Il team con più punti vince la prova, mentre i concorrenti della compagine sconfitta devono affrontare il temuto Pressure Test, al termine del quale c’è una nuova eliminazione.