Su Prime Video è disponibile È colpa tua Londra, film romantico e drammatico del 2026 diretto da Dani Girdwood e Charlotte Fassler. Il titolo originale è Your Fault: London ed è il sequel di È colpa mia? Londra, adattamento britannico della saga Culpables di Mercedes Ron.

La storia ritrova Noah e Nick dopo l’inizio della loro relazione proibita. Il loro amore, nato tra tensioni familiari, attrazione e segreti, viene messo alla prova dalla distanza, dalla vita universitaria di lei a Oxford e dalle responsabilità lavorative di lui a Londra. Nuovi personaggi, gelosie e ferite del passato rischiano di distruggere il legame tra i due protagonisti.

Regia, produzione e protagonisti del film “È colpa tua Londra”

È colpa tua Londra è diretto da Dani Girdwood e Charlotte Fassler, già alla regia del primo capitolo È colpa mia? Londra. La sceneggiatura è firmata da Melissa Osborne e si ispira al secondo romanzo della trilogia Culpables di Mercedes Ron, saga già diventata un fenomeno internazionale grazie agli adattamenti prodotti da Prime Video.

I protagonisti sono ancora Asha Banks e Matthew Broome. Asha Banks interpreta Noah, ragazza determinata, impulsiva e segnata da un passato complicato. Dopo gli eventi del primo film, Noah cerca di costruire una nuova vita e inizia il suo percorso universitario a Oxford, ma il rapporto con Nick continua a condizionare ogni scelta.

Matthew Broome interpreta Nick, giovane affascinante e tormentato, diviso tra l’amore per Noah, le pressioni della famiglia e il lavoro nell’azienda del padre. La loro relazione resta complicata perché i due sono ormai parte della stessa famiglia allargata, ma non riescono a rinunciare al sentimento che li unisce.

Nel cast tornano anche Eve Macklin nel ruolo di Ella, madre di Noah, e Ray Fearon nel ruolo di William, padre di Nick. Accanto a loro ci sono Enva Lewis, Sam Buchanan, Kerim Hassan e nuovi ingressi come Louisa Binder, Joel Nankervis, Scarlett Rayner e Orlando Norman.

Dove è stato girato?

È colpa tua Londra è ambientato tra Londra e Oxford, due luoghi fondamentali per il nuovo capitolo della storia. Londra resta il centro della vita di Nick, legato all’azienda del padre e a un mondo fatto di responsabilità, lusso, corse clandestine e pressioni familiari. Oxford, invece, rappresenta il nuovo inizio di Noah, chiamata a confrontarsi con l’università, nuove amicizie e nuove tentazioni.

Il film è stato girato nel Regno Unito, mantenendo l’ambientazione britannica già introdotta in È colpa mia? Londra. Le location urbane, gli ambienti universitari e gli spazi eleganti legati alla famiglia di Nick costruiscono il contrasto principale della storia: da una parte la libertà che Noah cerca, dall’altra il mondo controllato e privilegiato in cui Nick è cresciuto.

La scelta di alternare Londra e Oxford permette al film di raccontare anche la distanza emotiva tra i protagonisti. I due non vivono più soltanto la stessa casa e gli stessi conflitti familiari: devono affrontare mondi separati, persone nuove e decisioni che potrebbero cambiare il loro futuro.

Trama del film “È colpa tua Londra”

La trama di È colpa tua Londra riprende la storia di Noah e Nick dopo gli eventi del primo film. La loro relazione è ormai iniziata, ma resta fragile, segreta e piena di ostacoli. L’attrazione tra i due è fortissima, ma il contesto familiare continua a rendere tutto più complicato.

Noah prova a voltare pagina iniziando una nuova fase della sua vita a Oxford. L’università le offre indipendenza, nuove conoscenze e la possibilità di capire chi vuole diventare lontano dalla famiglia e da Nick. Proprio lì incontra Michael, un ragazzo affascinante che sembra capirla e che diventa una presenza sempre più importante nella sua quotidianità.

Nick, intanto, resta a Londra e inizia a lavorare nell’azienda del padre William. Anche per lui la vita cambia: deve assumersi nuove responsabilità, dimostrare di essere all’altezza e resistere alle pressioni di un ambiente competitivo. In questo contesto entra in scena Sophia, una collega ambiziosa che provoca gelosia e sospetti.

La distanza tra Noah e Nick diventa così il vero nemico della coppia. I due si amano, ma si feriscono continuamente. Le incomprensioni, le gelosie e le interferenze esterne alimentano una tensione costante. A complicare tutto c’è anche Briar, nuova coinquilina di Noah e figura legata al passato di Nick, decisa a creare ulteriore instabilità.

Mentre Noah cerca di capire se può fidarsi davvero di Nick, lui deve affrontare le conseguenze dei propri errori e delle vecchie abitudini. Il mondo delle corse clandestine, le rivalità e il ritorno di persone pericolose mettono in crisi il fragile equilibrio raggiunto. È colpa tua Londra diventa così il racconto di un amore intenso, ma continuamente minacciato dal passato e dalla paura di non bastare l’uno all’altra.

Spoiler finale

Nel finale di È colpa tua Londra, la relazione tra Noah e Nick arriva a un nuovo punto di rottura. Dopo gelosie, fraintendimenti e interferenze esterne, i due protagonisti capiscono che il loro amore non può sopravvivere se continua a essere costruito solo sull’attrazione e sulla fuga dai problemi.

Il percorso di Noah a Oxford la mette davanti a una domanda decisiva: può davvero vivere il suo futuro restando legata a una relazione così instabile? La presenza di Michael la spinge a interrogarsi su ciò che desidera, ma non cancella il sentimento profondo che prova per Nick.

Nick, dal canto suo, deve fare i conti con la gelosia, con il lavoro e con le responsabilità familiari. La vicinanza di Sophia e il ritorno di figure legate al suo passato alimentano nuove tensioni, ma il vero problema resta la sua incapacità di comunicare apertamente con Noah.

Il finale lascia i due protagonisti davanti alle conseguenze delle proprie scelte. Noah e Nick si amano ancora, ma capiscono che l’amore da solo non basta se non c’è fiducia. La conclusione mantiene il tono emotivo e sospeso della saga, preparando il terreno al capitolo successivo, in cui il rapporto tra i due dovrà affrontare una prova ancora più grande.

Cast completo del film “È colpa tua Londra”

Il cast di È colpa tua Londra riunisce i protagonisti del primo capitolo e nuovi personaggi destinati a mettere alla prova la relazione tra Noah e Nick. La storia si muove tra famiglia, università, lavoro, gelosie e corse clandestine.

Asha Banks : Noah

: Noah Matthew Broome : Nick

: Nick Eve Macklin : Ella

: Ella Ray Fearon : William

: William Enva Lewis : Jenna

: Jenna Sam Buchanan : Ronnie

: Ronnie Kerim Hassan : Lion

: Lion Louisa Binder : Sophia

: Sophia Joel Nankervis : Michael

: Michael Scarlett Rayner : Briar

: Briar Orlando Norman : Cruz

: Cruz Jason Flemyng : Travis

: Travis Harry Gilby : Dan

: Dan Amelia Kenworthy : Anna

: Anna Rhea Norwood : Beatrice

: Beatrice George Robinson: JP

Dove vedere È colpa tua Londra in streaming

È colpa tua Londra è disponibile in streaming su Prime Video dal 17 giugno 2026. Il film è il secondo capitolo della saga britannica iniziata con È colpa mia? Londra e può essere visto dagli abbonati alla piattaforma.

Il titolo originale è Your Fault: London e rappresenta l’adattamento inglese del secondo libro della trilogia Culpables di Mercedes Ron.