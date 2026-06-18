Nella puntata di mercoledì 17 giugno 2026 di Reazione a Catena, il quiz preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, sono arrivati al gioco finale I Cri Cri. La nuova squadra è composta da Ivan, Alessia e Aldo e viene da Torino.

Il trio è formato da una coppia e dal papà di lei. Il nome della squadra deriva da un cioccolatino tipico della loro zona, un dettaglio che ha subito incuriosito il pubblico del programma. I Cri Cri hanno conquistato l’accesso all’Ultima Catena al loro primo tentativo, ma non sono riusciti a indovinare la parola misteriosa della serata.

Il montepremi finale era di 15.750 euro, cifra raggiunta dopo alcuni dimezzamenti e dopo l’acquisto della parola finale. La soluzione corretta era “Seggio”. Per loro, quindi, nessuna vincita nella puntata del 17 giugno 2026, ma la possibilità di riprovarci nella puntata successiva.

I Cri Cri: la sfida contro I Bodyguard a Reazione a Catena

I Cri Cri hanno conquistato il titolo battendo i campioni uscenti, I Bodyguard. La squadra composta da Giacomo, Paola e Filippo, di Milano, aveva vinto nella puntata precedente portando a casa 31.250 euro grazie alla soluzione “Liquirizia”.

Nella puntata del 17 giugno 2026, però, il testimone è passato ai Cri Cri. Ivan, Alessia e Aldo sono riusciti a imporsi e ad arrivare fino al gioco finale, mostrando una buona intesa e una comunicazione efficace.

La loro composizione familiare ha colpito subito il pubblico. Alessia è infatti in gara insieme al compagno Ivan e al papà Aldo. Una dinamica particolare, che ha reso la squadra riconoscibile fin dalla prima apparizione.

Il nome Cri Cri, inoltre, richiama un dolce tipico piemontese. Una scelta simpatica e legata al territorio, in linea con lo spirito del programma.

Ultima Catena: soluzione “Seggio” e montepremi da 15.750 euro

I Cri Cri sono arrivati all’Ultima Catena con un montepremi che, dopo alcuni dimezzamenti, si è ridotto progressivamente. Successivamente, la squadra ha deciso di acquistare la parola finale. La cifra in palio è così arrivata a 15.750 euro.

Il trio ha provato a ragionare sugli indizi proposti dal gioco, ma la risposta scelta non si è rivelata corretta. La parola misteriosa della puntata era “Seggio”.

Per Ivan, Alessia e Aldo è stato quindi un finale amaro. Nonostante il mancato successo, I Cri Cri hanno comunque conquistato il titolo di campioni e potranno tornare nella puntata successiva per tentare una nuova Ultima Catena.

Il video del gioco finale della puntata del 17 giugno 2026 è disponibile nella puntata integrale di Reazione a Catena, intorno al minuto 66.

Reazioni social: I Cri Cri dividono il pubblico

La puntata del 17 giugno 2026 ha acceso i commenti del pubblico di Reazione a Catena. Sui social molti telespettatori hanno notato subito il cambio di campioni, con l’uscita di scena de I Bodyguard e l’arrivo de I Cri Cri.

Il nome della squadra torinese ha incuriosito diversi spettatori, soprattutto per il riferimento al cioccolatino tipico della loro zona. Anche la composizione del trio, formato da una coppia e dal papà di lei, ha attirato l’attenzione.

Il mancato successo all’Ultima Catena, però, ha lasciato un po’ di rammarico. La soluzione “Seggio” non era impossibile, ma come spesso accade nel gioco finale la tensione può fare la differenza.

I Cri Cri avranno comunque una nuova occasione. Nella prossima puntata potranno difendere il titolo e provare a conquistare la loro prima vincita.

Reazione a Catena: chi sono I Cri Cri

I Cri Cri sono la squadra campione di Reazione a Catena nella puntata del 17 giugno 2026. Vengono da Torino e sono composti da Ivan, Alessia e Aldo.

Ivan è il compagno di Alessia. In puntata ha mostrato attenzione e partecipazione nel percorso della squadra.

Alessia è la concorrente che lega il gruppo familiare. È infatti in gara con il compagno e con suo padre.

Aldo è il papà di Alessia. Completa il trio e rappresenta la componente più familiare della squadra.

Al momento non sono state rese note le età precise dei tre concorrenti. La loro parentela, invece, è chiara: si tratta di una coppia più il papà di lei. Nella loro prima puntata da campioni non hanno vinto il montepremi finale di 15.750 euro, ma torneranno per riprovarci.