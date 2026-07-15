La bella e il miliardario è il film romantico del 2022 in onda su La5. Diretto da Brian Brough, racconta l’incontro tra Addison Burke, una ragazza semplice e generosa, e Justin Ross, un ricchissimo uomo d’affari abituato a ottenere sempre ciò che desidera.

Quando il fratello di Addison non può accompagnare il proprio capo in un importante viaggio di lavoro, la giovane accetta di sostituirlo come assistente. Tra discussioni, incomprensioni e momenti trascorsi sull’isola di Saint Martin, Addison e Justin scoprono di essere molto più simili di quanto pensassero.

Regia, produzione e protagonisti del film La bella e il miliardario

La regia di La bella e il miliardario, titolo originale Beauty and the Billionaire, è firmata da Brian Brough. La sceneggiatura è stata scritta da Brittany Wiscombe, che figura anche tra i produttori insieme allo stesso regista.

La produzione è affidata a Silver Peak Productions e Candlelight Media Group. Il film appartiene al genere della commedia sentimentale e ha una durata di circa 90 minuti.

La protagonista è Sashleigha Hightower, che interpreta Addison Burke, una giovane impiegata in uno studio medico. Accanto a lei troviamo Chris Reid nel ruolo del miliardario Justin Ross e Tanner Gillman, che interpreta Pete Burke, fratello di Addison e assistente personale di Justin.

Tra gli altri protagonisti figurano Cathy Ford, Brooklyn Brough, Brian Brough, Danny Shepherd e Lonzo Liggins.

Dove è stato girato?

La bella e il miliardario è stato girato principalmente sull’isola caraibica di Saint Martin, conosciuta anche come Sint Maarten nella parte appartenente ai Paesi Bassi.

Le riprese si sono svolte tra il dicembre del 2021 e l’inizio del 2022, coinvolgendo sia il versante olandese sia quello francese dell’isola.

Tra le location utilizzate figurano la storica Old Street di Philipsburg, il Mullet Bay Golf Course, Maho Beach e l’area di Indigo Bay. Alcune scene sono state realizzate anche all’interno di negozi, ristoranti e strutture turistiche dell’isola.

Le spiagge, le ville affacciate sul mare e le strade colorate di Saint Martin rappresentano lo scenario del viaggio di lavoro durante il quale nasce il rapporto tra Addison e Justin.

Trama del film La bella e il miliardario

Addison Burke è una giovane gentile e disponibile che lavora come responsabile amministrativa in uno studio medico. La sua vita è molto lontana dal lusso e dagli ambienti frequentati dai grandi uomini d’affari.

Il fratello Pete lavora invece come assistente personale del miliardario Justin Ross, un uomo esigente, autoritario e abituato a pretendere la perfezione da tutti i propri collaboratori.

Pete deve accompagnare Justin sull’isola di Saint Martin, dove il miliardario ha organizzato una serie di incontri per concludere un importante accordo commerciale con Katrina Sawyer.

Poco prima della partenza, però, Pete rimane coinvolto in un incidente con uno scooter elettrico e si rompe una gamba. Il ragazzo teme di perdere il lavoro e convince Addison a sostituirlo durante il viaggio.

Addison accetta soltanto per aiutare il fratello. Justin, al contrario, è infastidito dall’idea di dover lavorare con una persona inesperta e poco abituata alle sue richieste.

Fin dal loro arrivo sull’isola, i due si scontrano continuamente. Justin critica ogni scelta di Addison, mentre la ragazza non esita a fargli notare la sua arroganza e il modo sgarbato con cui tratta dipendenti e collaboratori.

Addison è infatti una delle poche persone che non sembra intimorita dalla ricchezza e dal potere dell’uomo. La giovane gli parla con sincerità e gli mostra quanto il suo comportamento possa ferire gli altri.

Justin comincia gradualmente a osservare Addison con occhi diversi. Rimane colpito dalla sua capacità di ascoltare, dall’attenzione che dedica alle persone e dal modo spontaneo con cui riesce a risolvere alcuni problemi nati durante il viaggio.

Anche Addison scopre che dietro l’atteggiamento freddo del miliardario si nasconde un uomo solo, abituato a non fidarsi degli altri e convinto che ogni rapporto sia condizionato dal denaro.

Durante il soggiorno a Saint Martin, i due trascorrono sempre più tempo insieme. Le giornate di lavoro lasciano spazio a passeggiate, cene e conversazioni personali che permettono a entrambi di abbassare le proprie difese.

Nel frattempo, Justin deve convincere Katrina ad accettare la sua proposta commerciale. Addison lo aiuta a comprendere che non può affrontare ogni trattativa imponendo la propria volontà e che deve imparare ad ascoltare le esigenze degli altri.

La vicinanza tra Addison e Justin si trasforma così in un sentimento autentico. La ragazza teme però che la loro storia non possa funzionare a causa delle enormi differenze tra le rispettive vite.

Spoiler finale

Nel finale di La bella e il miliardario, Justin Ross comprende che l’incontro con Addison lo ha profondamente cambiato. Grazie alla ragazza ha imparato a comportarsi con maggiore rispetto e a non considerare il denaro come l’unico strumento per ottenere ciò che desidera.

L’accordo con Katrina Sawyer rischia inizialmente di fallire proprio a causa dei modi autoritari di Justin. Addison interviene e lo convince a presentare una proposta più corretta, capace di tenere conto anche delle persone coinvolte nell’operazione.

Justin accetta i suoi consigli e riesce a concludere positivamente la trattativa. L’uomo riconosce inoltre il valore del lavoro svolto da Pete e gli assicura che non perderà il proprio incarico.

Terminato il viaggio, Addison si prepara a tornare alla sua vita. La giovane è convinta che quanto accaduto sull’isola sia destinato a rimanere soltanto un piacevole ricordo.

Justin, però, non vuole rinunciare a lei. Il miliardario le confessa di essersi innamorato e ammette che Addison è stata la prima persona capace di guardarlo senza lasciarsi condizionare dalla sua ricchezza.

Addison ricambia i suoi sentimenti, ma gli chiede di dimostrare concretamente di essere cambiato. Justin accetta e decide di costruire con lei una relazione fondata sulla sincerità e sul rispetto.

Il film si conclude con i due finalmente insieme. L’esperienza a Saint Martin permette così a Justin di diventare un uomo migliore e ad Addison di superare le proprie paure, dando inizio a una nuova storia d’amore.

Cast completo del film La bella e il miliardario

Il cast di La bella e il miliardario è guidato da Sashleigha Hightower e Chris Reid, protagonisti della storia romantica ambientata sull’isola di Saint Martin. Accanto a loro troviamo gli interpreti dei familiari, dei colleghi e degli uomini d’affari coinvolti nel viaggio.