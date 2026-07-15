Asteroid City è il film commedia drammatica del 2023 in onda su Iris. Diretto da Wes Anderson, il film racconta una storia ambientata negli anni Cinquanta che intreccia fantascienza, dramma familiare e teatro, seguendo un gruppo di giovani geni e delle loro famiglie durante una convention scientifica in una piccola città nel deserto degli Stati Uniti.

Con il suo inconfondibile stile visivo, Wes Anderson costruisce un racconto che riflette sul dolore, sulla creatività e sul senso dell’esistenza, alternando realtà e finzione in una narrazione ricca di simbolismi.

Regia, produzione e protagonisti del film Asteroid City

La regia di Asteroid City è firmata da Wes Anderson, autore anche della sceneggiatura insieme a Roman Coppola.

La produzione è stata realizzata da American Empirical Pictures, Indian Paintbrush e Studio Babelsberg, con la distribuzione di Focus Features. Il film riunisce uno dei cast più prestigiosi del cinema contemporaneo, composto da numerosi attori che hanno già collaborato con Wes Anderson.

Il protagonista è Jason Schwartzman, che interpreta Augie Steenbeck, un fotografo di guerra rimasto vedovo e padre di quattro figli. Accanto a lui troviamo Scarlett Johansson, nel ruolo della celebre attrice Midge Campbell, anch’essa presente ad Asteroid City con la propria famiglia.

Nel cast figurano inoltre Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Steve Carell, Maya Hawke, Matt Dillon, Hope Davis, Liev Schreiber, Rupert Friend, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Jeff Goldblum e Sophia Lillis.

Dove è stato girato?

Asteroid City è stato girato principalmente nello Studio Babelsberg, a Potsdam, in Germania.

Per ricreare l’immaginaria cittadina di Asteroid City, la produzione ha costruito un enorme set nel deserto artificiale allestito nei pressi degli studi cinematografici. Le scenografie riproducono l’Arizona degli anni Cinquanta con stazioni di servizio, motel, diner, osservatori astronomici e paesaggi desertici.

Le riprese si sono svolte anche nelle aree circostanti Potsdam, mentre gli effetti scenografici e la fotografia contribuiscono a ricreare l’atmosfera tipica del sud-ovest degli Stati Uniti.

Trama del film Asteroid City

Nel 1955, la piccola cittadina desertica di Asteroid City, situata nel sud-ovest degli Stati Uniti, ospita la convention annuale dedicata ai giovani astronomi e inventori premiati per le loro scoperte scientifiche.

Tra i partecipanti c’è Augie Steenbeck, fotografo di guerra che accompagna il figlio Woodrow, giovane genio dell’astronomia, insieme alle tre figlie più piccole.

Augie non ha ancora trovato il coraggio di dire ai figli che la madre è morta da alcune settimane. Durante il viaggio la famiglia rimane bloccata ad Asteroid City a causa di un guasto all’automobile.

Qui Augie conosce Midge Campbell, celebre attrice di Hollywood arrivata in città con la figlia Dinah, anche lei premiata durante la convention.

Tra i due nasce un rapporto fatto di lunghe conversazioni, sguardi e riflessioni sulla perdita delle persone amate. Entrambi cercano infatti di affrontare il dolore senza riuscire a esprimerlo apertamente.

Durante la premiazione dei giovani inventori accade un evento straordinario. Un’astronave atterra improvvisamente vicino al cratere del meteorite che dà il nome alla cittadina.

Un alieno scende dal velivolo, osserva i presenti, prende il frammento del meteorite custodito nel museo locale e riparte nello spazio davanti agli occhi increduli di tutti.

Il Governo decide immediatamente di mettere Asteroid City in quarantena, impedendo a chiunque di lasciare la città.

Mentre gli scienziati cercano una spiegazione e l’Esercito mantiene il controllo della zona, gli abitanti e gli ospiti della convention sono costretti a convivere per diversi giorni nel deserto.

Parallelamente, il film mostra anche il dietro le quinte della rappresentazione teatrale dedicata proprio alla storia di Asteroid City, alternando continuamente il racconto principale con quello degli attori, del regista e dello sceneggiatore.

Le due narrazioni finiscono così per riflettersi l’una nell’altra, trasformando il film in una riflessione sul rapporto tra arte, realtà e immaginazione.

Spoiler finale

Nel finale di Asteroid City, l’alieno torna nuovamente sulla Terra e restituisce il frammento di meteorite sottratto durante il primo incontro.

Poco dopo la quarantena viene revocata e gli abitanti possono finalmente lasciare la cittadina.

Nel frattempo Augie trova il coraggio di raccontare ai figli che la madre è morta. La famiglia affronta finalmente il lutto, iniziando un percorso di elaborazione del dolore.

Anche il rapporto tra Augie e Midge Campbell giunge al termine. I due comprendono di essersi aiutati a vicenda ad affrontare un momento difficile, pur scegliendo di proseguire le proprie vite separatamente.

Nella parte dedicata al dietro le quinte emerge invece che l’attore che interpreta Augie fatica a comprendere il significato del proprio personaggio. Lo sceneggiatore gli spiega che non è sempre necessario capire tutto per riuscire ad andare avanti.

L’ultima sequenza mostra gli attori riuniti mentre ripetono la frase “Non puoi svegliarti se prima non ti addormenti”, simbolo della filosofia dell’intero film e del percorso interiore vissuto dai protagonisti.

Il finale lascia volutamente molte domande senza risposta, invitando lo spettatore a riflettere sul senso della perdita, della creazione artistica e della capacità dell’essere umano di trovare significato anche nell’inspiegabile.

Cast completo del film Asteroid City

Il cast di Asteroid City riunisce alcuni dei più importanti interpreti del cinema internazionale, molti dei quali collaborano da anni con Wes Anderson. Ecco gli attori principali e i rispettivi personaggi.