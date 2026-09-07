Io+Te è un film sentimentale e drammatico italiano del 2026 scritto e diretto da Valentina De Amicis, disponibile su Prime Video. Protagonisti sono Ester Pantano e Matteo Paolillo, rispettivamente nei ruoli di Mia e Leo, due persone profondamente diverse che si incontrano quasi per caso e vengono travolte da una relazione destinata a mettere in discussione le loro certezze.

La storia affronta le contraddizioni dei rapporti sentimentali contemporanei attraverso una coppia separata da dieci anni di differenza. Mia è una ginecologa di 36 anni che difende con determinazione la propria indipendenza, mentre Leo è un ragazzo di 26 anni romantico, lontano dai social e ancora convinto nella possibilità di costruire un amore autentico. La passione iniziale deve però confrontarsi con la maternità, la paura di impegnarsi e una gravidanza capace di sconvolgere completamente il loro rapporto.

Regia, produzione e protagonisti del film Io+Te

La regia di Io+Te è firmata da Valentina De Amicis, autrice anche del soggetto e della sceneggiatura insieme ad Alessandra Martellini.

Il film è prodotto da Genesis con il sostegno di Marche Film Commission. I produttori sono Roberto Venuso e Federica Artiano. La fotografia è curata da Luca Ciuti, mentre le musiche originali sono composte da David Cerquetti.

Al centro della storia troviamo Mia, interpretata da Ester Pantano. Ha 36 anni, è una ginecologa affermata e conduce un’esistenza professionale estremamente organizzata. Nella vita sentimentale segue invece una filosofia completamente differente: evita le relazioni stabili e preferisce incontri che non comportino promesse o progetti a lungo termine.

Leo, interpretato da Matteo Paolillo, ha 26 anni. È un giovane sensibile, ama la musica, scrive poesie e mantiene le distanze dal mondo dei social. La sua concezione dell’amore è quasi l’opposto di quella di Mia.

Dove è stato girato?

Io+Te è ambientato e girato nelle Marche, regione che svolge un ruolo importante anche nell’atmosfera visiva della storia.

Le riprese hanno coinvolto soprattutto Porto Recanati e Loreto. Entrambi i comuni hanno sostenuto la realizzazione del progetto insieme alla Regione Marche, alla Fondazione Marche Cultura e alla Marche Film Commission.

Porto Recanati, con il suo lungomare e gli scenari della costa adriatica, costituisce una delle principali location. La produzione ha sfruttato ambienti reali e spazi urbani per costruire una dimensione quotidiana e contemporanea intorno alla relazione tra Mia e Leo.

Anche Loreto compare tra i territori scelti dalla produzione. Valentina De Amicis utilizza le Marche non come semplice sfondo, ma come ambiente intimo nel quale accompagnare l’evoluzione sentimentale dei protagonisti.

Trama del film Io+Te

Mia ha 36 anni ed è una ginecologa affermata.

La sua professione è regolata da ordine, razionalità e responsabilità.

Quando termina il lavoro, però, la donna cerca esattamente l’opposto.

Mia non desidera costruire una relazione stabile e utilizza le app di incontri per conoscere uomini con i quali trascorrere qualche momento senza assumersi impegni sentimentali.

Uno dei locali che frequenta abitualmente è il bar nel quale lavora Leo.

Il ragazzo ha dieci anni meno di lei e osserva spesso gli appuntamenti della donna.

Durante uno di questi incontri Mia si trova particolarmente a disagio.

Leo comprende la situazione e interviene.

Quel gesto modifica completamente il loro rapporto.

Tra i due nasce un’attrazione immediata.

Mia cerca inizialmente di mantenere le distanze, consapevole della differenza d’età e soprattutto delle loro opposte concezioni dell’amore.

Leo è infatti profondamente romantico.

Non ama i social, scrive poesie, ascolta musica e crede ancora nella possibilità di costruire un rapporto autentico e duraturo.

Mia considera invece qualsiasi legame troppo stretto come una potenziale limitazione della propria libertà.

Nonostante queste differenze, i due si innamorano.

La relazione diventa rapidamente intensa.

La passione lascia spazio alla complicità e Mia comincia a mettere in discussione molte delle convinzioni che avevano guidato fino a quel momento la sua vita privata.

Leo, contemporaneamente, deve imparare ad accettare una donna che non corrisponde alla sua idea tradizionale di coppia.

Quando sembra che i due abbiano finalmente trovato un equilibrio, arriva una notizia destinata a cambiare tutto.

Mia scopre di essere incinta.

La gravidanza apre una crisi profonda.

La maternità è un tema particolarmente delicato per una donna che, proprio grazie al proprio lavoro di ginecologa, conosce perfettamente le conseguenze fisiche ed emotive di una scelta simile.

La situazione diventa ancora più complicata perché il bambino che aspetta non è di Leo.

La gravidanza risale infatti a una precedente relazione occasionale.

Leo si trova così davanti a qualcosa che mette alla prova non soltanto il suo amore per Mia, ma anche la propria capacità di accettare una realtà molto diversa da quella che aveva immaginato.

Spoiler finale

Nella parte conclusiva di Io+Te, la gravidanza costringe Mia e Leo ad affrontare tutte le contraddizioni che avevano cercato di ignorare durante la fase più appassionata della loro relazione.

Leo deve fare i conti con il fatto che il bambino non è biologicamente suo.

Mia, invece, è costretta a interrogarsi sul significato della maternità e sulla possibilità di conciliare la propria indipendenza con una responsabilità destinata a modificare definitivamente la sua esistenza.

La relazione entra così in una fase dolorosa.

Quello che sembrava inizialmente un amore capace di superare qualsiasi differenza mostra fragilità, gelosie e paure.

Il film evita però di trasformare la gravidanza in un semplice espediente romantico.

La scelta di Mia riguarda innanzitutto il rapporto con se stessa.

Il percorso della protagonista la porta a comprendere che essere libera non significa necessariamente rifiutare qualsiasi legame, così come amare qualcuno non significa automaticamente rinunciare alla propria identità.

Anche Leo deve modificare la propria concezione idealizzata dell’amore.

Il sentimento autentico non corrisponde alla perfezione che aveva immaginato, ma comporta la capacità di confrontarsi con il passato e con le scelte dell’altra persona.

Il finale mantiene quindi al centro la domanda che accompagna l’intero film: quanto siamo realmente disposti ad accettare dell’altra persona quando l’innamoramento lascia spazio alla realtà?

Cast completo del film Io+Te

Il cast di Io+Te è guidato da Ester Pantano e Matteo Paolillo nei ruoli di Mia e Leo. Accanto ai due protagonisti troviamo Camilla Semino Favro, Eva Cela, Antonio De Matteo, Pia Lanciotti e Jacqueline Luna.