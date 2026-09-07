Non senza speranza è un film drammatico e survival thriller statunitense del 2025 diretto da Joe Carnahan, disponibile dall’11 settembre 2026 su Prime Video. Il titolo originale è Not Without Hope e i protagonisti sono Zachary Levi, Josh Duhamel, Quentin Plair, Terrence Terrell e Marshall Cook.

Il film racconta una storia vera avvenuta nel Golfo del Messico nel 2009. Quattro amici partono dalla Florida per una giornata di pesca, ma il capovolgimento della loro imbarcazione li lascia in balia del mare e di condizioni meteorologiche proibitive. Comincia una drammatica lotta contro ipotermia, disidratazione e onde enormi, mentre la Guardia Costiera tenta disperatamente di localizzarli.

Regia, produzione e protagonisti del film Non senza speranza

La regia di Non senza speranza è firmata da Joe Carnahan, autore della sceneggiatura insieme a E. Nicholas Mariani. Il film è tratto dal libro Not Without Hope, scritto da Nick Schuyler e Jeré Longman e basato sull’esperienza realmente vissuta da Schuyler.

La fotografia è curata da Juan Miguel Azpiroz, il montaggio da Kevin Hale e le musiche sono composte da Clinton Shorter.

Zachary Levi interpreta Nick Schuyler, personal trainer ed ex giocatore di football universitario che diventa il personaggio centrale della vicenda.

Accanto a lui troviamo Marshall Cook nel ruolo dell’amico Will Bleakley e Quentin Plair e Terrence Terrell in quelli dei giocatori della NFL Marquis Cooper e Corey Smith.

Josh Duhamel interpreta invece Timothy Close, capitano della Guardia Costiera impegnato nel coordinamento delle difficilissime operazioni di ricerca.

Dove è stato girato?

Sebbene la vicenda sia ambientata nel Golfo del Messico, al largo della Florida, Non senza speranza è stato girato interamente a Malta.

La lavorazione si è svolta nel 2023 e una parte fondamentale delle riprese è stata realizzata presso i Malta Film Studios di Kalkara, vicino al Grand Harbour.

La struttura possiede grandi vasche affacciate verso l’orizzonte marino, particolarmente adatte alla realizzazione di sequenze ambientate in mare aperto.

Proprio qui sono state ricostruite molte delle scene più difficili del film. Zachary Levi e gli altri interpreti hanno trascorso numerose ore in acqua, spesso durante riprese notturne, mentre la produzione utilizzava macchine del vento, della pioggia e delle onde per riprodurre le condizioni estreme affrontate realmente dai quattro uomini.

Il contrasto è quindi significativo: la storia autentica si svolse nelle acque del Golfo del Messico, mentre Malta ha permesso a Joe Carnahan di ricreare cinematograficamente la tragedia mantenendo sotto controllo le complesse riprese acquatiche.

Trama del film Non senza speranza

È il 28 febbraio 2009.

Nick Schuyler, Will Bleakley, Marquis Cooper e Corey Smith partono dalla zona di Clearwater, in Florida, per trascorrere una giornata pescando nel Golfo del Messico.

Marquis e Corey sono giocatori professionisti di football americano. Will e Nick sono invece amici ed ex compagni di football alla University of South Florida.

Il gruppo si allontana notevolmente dalla costa.

L’imbarcazione utilizzata è una barca di circa 21 piedi appartenente a Marquis Cooper.

La giornata trascorre normalmente fino a quando arriva il momento di rientrare.

L’ancora rimane però bloccata sul fondo.

Nel tentativo di liberarla viene compiuta una manovra estremamente pericolosa.

La cima dell’ancora viene legata alla parte posteriore dell’imbarcazione e il motore viene utilizzato per cercare di liberarla.

La forza esercitata trascina invece la poppa verso il basso.

La barca si capovolge.

I quattro uomini finiscono improvvisamente nell’acqua.

La situazione è drammatica.

Sono lontanissimi dalla costa e le condizioni meteorologiche stanno rapidamente peggiorando.

I quattro riescono inizialmente a rimanere aggrappati allo scafo rovesciato.

Con il passare delle ore, però, il freddo diventa il loro principale nemico.

Arrivano vento, pioggia e onde sempre più alte.

I soccorsi vengono allertati quando le famiglie comprendono che gli uomini non sono rientrati.

La Guardia Costiera degli Stati Uniti avvia quindi una vasta operazione di ricerca.

A coordinare gli interventi c’è il capitano Timothy Close.

Le condizioni del mare rendono però estremamente difficile individuare una piccola imbarcazione capovolta in un’area immensa.

Nick e gli altri assistono persino al passaggio dei soccorritori senza riuscire a farsi notare.

Ogni ora trascorsa in acqua riduce ulteriormente le loro possibilità di sopravvivenza.

Il corpo comincia a cedere all’ipotermia.

Anche la lucidità mentale viene progressivamente compromessa.

Il gruppo cerca di sostenersi reciprocamente, ma il mare e il freddo diventano sempre più difficili da affrontare.

La storia vera di Nick Schuyler, Marquis Cooper, Corey Smith e Will Bleakley

Non senza speranza è tratto da una vicenda realmente accaduta.

Marquis Cooper giocava come linebacker nella NFL e nel corso della carriera aveva militato in diverse squadre, tra cui Tampa Bay Buccaneers, Minnesota Vikings, Pittsburgh Steelers e Oakland Raiders.

Anche Corey Smith era un giocatore professionista.

Will Bleakley aveva invece giocato a football universitario insieme a Nick Schuyler.

La tragedia avvenne realmente dopo il capovolgimento della barca di Cooper nel Golfo del Messico.

Le operazioni di ricerca durarono per giorni e coinvolsero numerosi mezzi della Guardia Costiera.

Il film segue soprattutto il punto di vista di Nick Schuyler, la cui testimonianza sarebbe successivamente diventata la base del libro dal quale è tratta la pellicola.

Spoiler finale

Il finale di Non senza speranza ricostruisce la parte più drammatica della storia vera.

Le condizioni dei quattro uomini peggiorano progressivamente.

Marquis Cooper e Corey Smith sono i primi a non riuscire più a resistere agli effetti dell’ipotermia.

I loro corpi cedono e i due vengono separati dall’imbarcazione.

Nick e Will rimangono quindi soli.

Will Bleakley resiste più a lungo, cercando di sostenere l’amico durante le ore trascorse in mare.

Alla fine anche lui, ormai stremato, non riesce più a rimanere aggrappato allo scafo.

Nick resta completamente solo.

La Guardia Costiera continua intanto le ricerche nonostante le possibilità di trovare qualcuno ancora vivo diventino sempre più ridotte.

Dopo circa 43 ore dal naufragio, Nick Schuyler viene finalmente individuato.

È ancora aggrappato all’imbarcazione capovolta.

I soccorritori riescono a raggiungerlo e a portarlo in salvo.

Nick è in condizioni gravissime a causa dell’ipotermia e della disidratazione, ma è vivo.

È l’unico sopravvissuto dei quattro amici.

Marquis Cooper, Corey Smith e Will Bleakley non tornano a casa.

La parte conclusiva del film ricorda le tre vittime e riporta l’attenzione sul vero Nick Schuyler, la cui testimonianza ha permesso di ricostruire ciò che accadde durante quelle terribili ore nel Golfo del Messico.

Il significato del titolo emerge proprio nell’epilogo.

Quando qualsiasi possibilità razionale di salvezza sembra ormai scomparsa, Nick continua a resistere.

La speranza diventa l’ultima risorsa alla quale aggrapparsi insieme allo scafo della barca, fino all’arrivo dei soccorritori.

Cast completo del film Non senza speranza

Il cast di Non senza speranza è guidato da Zachary Levi nel ruolo di Nick Schuyler. Quentin Plair, Terrence Terrell e Marshall Cook interpretano gli altri tre uomini coinvolti nel naufragio, mentre Josh Duhamel è il capitano della Guardia Costiera Timothy Close.