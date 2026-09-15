La nave dei sogni – Bora Bora 2 è un film televisivo tedesco del 2025 diretto da Esther Wenger, in onda su Rai 2. Il titolo originale è Das Traumschiff – Bora Bora e appartiene alla longeva serie tedesca ambientata a bordo di una nave da crociera diretta ogni volta verso una differente destinazione.

La nuova tappa conduce il capitano Max Parger e il suo equipaggio nella Polinesia Francese. Durante il viaggio si intrecciano tre storie: quella della sorda Elsa Westrup e della figlia Nora, quella delle amiche Toni e Amrei e quella dell’ufficiale Noah Schütt, terrorizzato dalla necessità di ballare alla festa per le nozze d’oro dei genitori.

Regia, produzione e protagonisti del film La nave dei sogni – Bora Bora 2

La regia è affidata a Esther Wenger, mentre la sceneggiatura è firmata da Felicitas Sieben.

La produzione è di Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft.

La fotografia è curata da Florian Licht, il montaggio da Tobias Peper, mentre le musiche sono composte da Victoria Hillestad e Julian Erhardt.

Tornano i personaggi centrali della serie.

Florian Silbereisen interpreta il capitano Max Parger, Barbara Wussow è la direttrice d’hotel Hanna Liebhold, Daniel Morgenroth interpreta il capitano in seconda Martin Grimm e Collien Ulmen-Fernandes è la dottoressa Jessica Delgado.

Tra i passeggeri troviamo invece Elsa e Nora Westrup, Toni Wittig, Amrei Seibold e Paul Richter.

Dove è stato girato?

La nave dei sogni – Bora Bora 2 è stato girato nella Polinesia Francese.

Le riprese si sono svolte tra gennaio e febbraio 2025 e hanno sfruttato gli scenari tropicali della regione nella quale è realmente situata Bora Bora.

Lagune, spiagge, vegetazione e resort affacciati sul Pacifico diventano così parte integrante della storia.

La produzione utilizza inoltre la nave MS Amadea per le sequenze ambientate durante la crociera.

Bora Bora non rappresenta soltanto uno scenario esotico. È proprio la distanza dalla vita quotidiana a permettere ai personaggi di affrontare questioni che avevano rimandato a lungo.

Trama del film La nave dei sogni – Bora Bora 2

Il capitano Max Parger e il suo equipaggio fanno rotta verso Bora Bora.

Tra i passeggeri ci sono Elsa Westrup e la figlia diciottenne Nora.

Elsa è sorda.

Madre e figlia hanno costruito negli anni un rapporto fortissimo e Nora è diventata estremamente protettiva nei confronti della madre.

La crociera nasconde però una sorpresa.

Elsa desidera cambiare la propria vita.

A Bora Bora deve infatti raggiungerla Paul Richter, l’uomo del quale si è innamorata.

Elsa vorrebbe presentarlo alla figlia e farle comprendere che non deve continuare a rinunciare alla propria vita per occuparsi di lei.

Nora, però, nasconde a sua volta qualcosa.

Possiede una bellissima voce e sogna la musica, ma ha sempre rinunciato a seguire seriamente questa strada.

La ragione è dolorosa.

Quando Nora aveva quattro anni, Elsa perse l’udito nel tentativo di proteggerla dall’esplosione di potenti fuochi d’artificio.

La ragazza continua quindi a sentirsi responsabile per quanto accaduto alla madre.

Parallelamente arriva a bordo Toni Wittig.

È una giovane imprenditrice benestante che raggiunge l’amica Amrei Seibold dopo la fine di una relazione.

Toni immagina una vacanza rilassante.

Scopre invece che Amrei ha iscritto entrambe come tirocinanti della compagnia di navigazione.

Le due devono quindi lavorare durante la crociera.

La situazione diventa ancora più complicata quando Toni conosce Basti Kugler, un giardiniere paesaggista.

Tra loro nasce immediatamente un’attrazione.

Basti lavora però per Ulrich von Stein, importante cliente dell’azienda guidata da Toni.

Per evitare spiegazioni, la ragazza gli lascia credere di essere una semplice dipendente della nave.

C’è infine Noah Schütt.

Il giovane ufficiale deve partecipare alle nozze d’oro dei genitori e ha promesso di ballare.

Il problema è che non sa farlo.

L’equipaggio decide quindi di aiutarlo a imparare il valzer prima della fine del viaggio.

Spoiler finale

Durante il soggiorno a Bora Bora, Nora incontra casualmente la madre mentre bacia Paul.

La ragazza reagisce malissimo.

Crede che Elsa voglia sostituirla e che il viaggio sia stato organizzato proprio per allontanarla.

Il conflitto costringe entrambe ad affrontare finalmente ciò che non avevano mai detto.

Nora confessa alla madre di considerarsi ancora responsabile della sua sordità.

Racconta di aver rinunciato persino alla propria passione per il canto perché non voleva dedicarsi a qualcosa che Elsa non avrebbe potuto ascoltare.

Elsa le fa comprendere che non la considera responsabile dell’incidente.

Madre e figlia si riconciliano e Nora accetta finalmente che la madre possa avere una vita sentimentale con Paul.

Nel frattempo un’esibizione improvvisata di Nora viene registrata e pubblicata online.

Il filmato ottiene grande attenzione e arriva fino a un talent scout.

Inizialmente la ragazza ha paura e non si presenta all’incontro.

Poi decide di smettere di rinunciare al proprio futuro.

Nel finale Nora sale sul palco e canta davanti alla madre, Paul e al talent scout.

Anche la vicenda di Toni trova una soluzione.

Basti scopre casualmente che la ragazza non è una semplice tirocinante, ma la dirigente dell’azienda che collabora con Ulrich von Stein.

Contemporaneamente emerge qualcosa di ancora più grave.

Von Stein sostiene pubblicamente un progetto dedicato alla tutela dei coralli, ma in realtà vuole soltanto ottenere una licenza edilizia.

Toni scopre le prove delle sue reali intenzioni.

Interrompe quindi il rapporto professionale con lui e decide di opporsi al progetto.

Promette inoltre di creare una struttura dedicata realmente alla protezione della barriera corallina e propone a Basti di collaborare.

L’equivoco tra i due viene così chiarito.

Toni e Basti si baciano.

Anche Toni e Amrei superano il proprio conflitto quando emerge che quest’ultima aveva organizzato il lavoro come tirocinanti perché l’azienda della propria famiglia è in difficoltà economica e non avrebbe potuto permettersi normalmente la vacanza.

Infine Noah riesce a imparare il valzer grazie all’aiuto dell’equipaggio.

La crociera termina così con la riconciliazione tra Elsa e Nora, la nuova opportunità musicale per la ragazza e l’inizio della storia tra Toni e Basti.

Cast completo del film La nave dei sogni – Bora Bora 2

Il film riunisce il cast fisso della serie con i personaggi protagonisti delle tre storie ambientate durante la crociera verso Bora Bora.