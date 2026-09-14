Cosa guardare stasera in TV, martedì 15 settembre 2026? La prima serata offre fiction, sport, musica, informazione e cinema. Rai 1 propone Il giovane Montalbano – Il ladro onesto, mentre Canale 5 punta sulla musica e sull’intrattenimento con una nuova puntata di Super Karaoke condotta da Michelle Hunziker.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Repubblica Ceca-Italia degli Europei maschili di pallavolo su Rai 2, Filorosso su Rai 3, Verità nascoste su Rete 4 e Fiorentina-Pisa di Coppa Italia su Italia 1. La7 inaugura la nuova stagione di diMartedì, TV8 propone la prima puntata di X Factor 2026, mentre sul Nove continua Geopop racconta con una serata dedicata al disastro di Chernobyl.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Il giovane Montalbano – Il ladro onesto . Michele Riondino torna nel ruolo del giovane Salvo Montalbano nel quinto episodio della seconda stagione.

– . Michele Riondino torna nel ruolo del giovane Salvo Montalbano nel quinto episodio della seconda stagione. Rai 2, ore 20:55 – Repubblica Ceca-Italia . Gli Azzurri proseguono il cammino agli Europei maschili 2026 di pallavolo.

– . Gli Azzurri proseguono il cammino agli Europei maschili 2026 di pallavolo. Rai 3, ore 21:20 – Filorosso . Antonino Monteleone racconta politica, sicurezza, economia e trasformazioni sociali.

– . Antonino Monteleone racconta politica, sicurezza, economia e trasformazioni sociali. Rete 4, ore 21:33 – Verità nascoste . Milo Infante approfondisce alcuni dei casi più complessi della cronaca italiana.

– . Milo Infante approfondisce alcuni dei casi più complessi della cronaca italiana. Canale 5, ore 21:20 – Super Karaoke . Michelle Hunziker conduce da Ventimiglia una nuova serata dedicata alle grandi hit della musica.

– . Michelle Hunziker conduce da Ventimiglia una nuova serata dedicata alle grandi hit della musica. Italia 1, ore 20:52 – Fiorentina-Pisa . Derby toscano di Coppa Italia in diretta dallo stadio Artemio Franchi di Firenze.

– . Derby toscano di Coppa Italia in diretta dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. La7, ore 21:15 – diMartedì . Giovanni Floris inaugura la nuova stagione del talk di politica e attualità.

– . Giovanni Floris inaugura la nuova stagione del talk di politica e attualità. TV8, ore 21:40 – X Factor 2026 – Audizioni . Comincia la ventesima edizione del talent musicale.

– . Comincia la ventesima edizione del talent musicale. Nove, ore 21:30 – Geopop racconta – Chernobyl. Andrea Moccia ricostruisce con approccio scientifico uno dei più gravi disastri nucleari della storia.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 20:30 – Affari Tuoi – Stefano De Martino conduce il game show dell’access prime time.

– – Stefano De Martino conduce il game show dell’access prime time. Rai 1, ore 21:30 – Il giovane Montalbano – Il ladro onesto – Quinto episodio della seconda stagione della fiction con Michele Riondino.

– – Quinto episodio della seconda stagione della fiction con Michele Riondino. Rai 1, ore 23:35 – Porta a Porta – Bruno Vespa approfondisce i principali fatti politici, sociali e di cronaca.

– – Bruno Vespa approfondisce i principali fatti politici, sociali e di cronaca. Rai 2, ore 20:55 – Europei di pallavolo maschile 2026: Repubblica Ceca-Italia – Incontro del Gruppo A in diretta dal PalaPanini di Modena.

– – Incontro del Gruppo A in diretta dal PalaPanini di Modena. Rai 2, ore 23:00 – Pompei – Film con Kit Harington ed Emily Browning ambientato durante l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

– – Film con Kit Harington ed Emily Browning ambientato durante l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Rai 3, ore 21:20 – Filorosso – Antonino Monteleone racconta gli avvenimenti che stanno modificando gli equilibri internazionali e la vita quotidiana degli italiani.

– – Antonino Monteleone racconta gli avvenimenti che stanno modificando gli equilibri internazionali e la vita quotidiana degli italiani. Rai 4, ore 21:18 – Dogman – Caleb Landry Jones protagonista del film diretto da Luc Besson.

– – Caleb Landry Jones protagonista del film diretto da Luc Besson. Rai 4, ore 23:14 – L’alba dei morti viventi – Horror diretto da Zack Snyder.

– – Horror diretto da Zack Snyder. Rai 5, ore 21:20 – Settembre – Film di Woody Allen con Mia Farrow e Dianne Wiest.

– – Film di Woody Allen con Mia Farrow e Dianne Wiest. Rai Movie, ore 21:10 – Il codice da Vinci – Tom Hanks interpreta Robert Langdon nel thriller diretto da Ron Howard.

– – Tom Hanks interpreta Robert Langdon nel thriller diretto da Ron Howard. Rai Premium, ore 21:20 – Morgane – Detective geniale – Penicillium Brevicaule – Terzo episodio della quarta stagione.

– – Terzo episodio della quarta stagione. Rai Premium, ore 22:20 – Morgane – Detective geniale – Cavallo di Troia – Quarto episodio della quarta stagione.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:33 – Verità nascoste – Milo Infante conduce il programma dedicato ai casi di cronaca e ai delitti ancora avvolti da interrogativi.

– – Milo Infante conduce il programma dedicato ai casi di cronaca e ai delitti ancora avvolti da interrogativi. Canale 5, ore 20:40 – La Ruota della Fortuna – Gerry Scotti conduce il game show dell’access prime time.

– – Gerry Scotti conduce il game show dell’access prime time. Canale 5, ore 21:20 – Super Karaoke – Michelle Hunziker torna sul palco di Ventimiglia per una nuova festa dedicata alla musica.

– – Michelle Hunziker torna sul palco di Ventimiglia per una nuova festa dedicata alla musica. Italia 1, ore 20:52 – Fiorentina-Pisa – Coppa Italia in diretta dallo stadio Artemio Franchi.

– – Coppa Italia in diretta dallo stadio Artemio Franchi. Italia 1, ore 23:09 – Coppa Italia Live – Monica Bertini conduce il post partita con immagini, commenti e approfondimenti.

– – Monica Bertini conduce il post partita con immagini, commenti e approfondimenti. Italia 1, ore 23:47 – L’eliminatore – Eraser – Action con Arnold Schwarzenegger e Vanessa Williams.

– – Action con Arnold Schwarzenegger e Vanessa Williams. 20, ore 21:09 – The Batman – Robert Pattinson interpreta Bruce Wayne nel film diretto da Matt Reeves.

– – Robert Pattinson interpreta Bruce Wayne nel film diretto da Matt Reeves. Iris, ore 21:14 – L’ultimo colpo in canna – Western con Glenn Ford e Arthur Kennedy.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 21:15 – diMartedì – Giovanni Floris torna con confronti politici, reportage, interviste e approfondimenti sui temi della settimana.

– – Giovanni Floris torna con confronti politici, reportage, interviste e approfondimenti sui temi della settimana. TV8, ore 21:40 – X Factor 2026 – Audizioni, prima parte – Comincia la ventesima edizione del talent musicale.

– – Comincia la ventesima edizione del talent musicale. Nove, ore 21:30 – Geopop racconta – Chernobyl – Andrea Moccia analizza le cause e le conseguenze dell’esplosione della centrale nucleare sovietica.

– – Andrea Moccia analizza le cause e le conseguenze dell’esplosione della centrale nucleare sovietica. Nove, ore 00:50 – Nudi e crudi – Incubo in Nicaragua – Nuovo appuntamento con il docureality d’avventura.

I film di stasera in TV martedì 15 settembre 2026

Pompei – Rai 2, ore 23:00. Milo è uno schiavo diventato gladiatore che cerca di raggiungere la donna che ama mentre l’eruzione del Vesuvio devasta Pompei.

– Rai 2, ore 23:00. Milo è uno schiavo diventato gladiatore che cerca di raggiungere la donna che ama mentre l’eruzione del Vesuvio devasta Pompei. The Batman – 20, ore 21:09. Un assassino seriale prende di mira alcuni esponenti dell’élite di Gotham. Batman comincia a indagare e scopre una rete di corruzione che coinvolge anche il passato della propria famiglia.

– 20, ore 21:09. Un assassino seriale prende di mira alcuni esponenti dell’élite di Gotham. Batman comincia a indagare e scopre una rete di corruzione che coinvolge anche il passato della propria famiglia. Dogman – Rai 4, ore 21:18. Douglas è cresciuto in un ambiente segnato dalla violenza e ha trovato nei cani l’unica forma di amore incondizionato. Il suo passato emerge progressivamente attraverso il racconto della sua vita.

– Rai 4, ore 21:18. Douglas è cresciuto in un ambiente segnato dalla violenza e ha trovato nei cani l’unica forma di amore incondizionato. Il suo passato emerge progressivamente attraverso il racconto della sua vita. L’ultimo colpo in canna – Iris, ore 21:14. Lorn Warfield torna a casa e scopre che la moglie e le figlie sono state rapite. Comincia così una pericolosa missione per ritrovarle.

– Iris, ore 21:14. Lorn Warfield torna a casa e scopre che la moglie e le figlie sono state rapite. Comincia così una pericolosa missione per ritrovarle. Settembre – Rai 5, ore 21:20. Un gruppo di persone trascorre alcuni giorni in una casa di campagna nel Vermont. Amori non corrisposti, incomprensioni e fragilità personali fanno emergere tensioni rimaste a lungo nascoste.

– Rai 5, ore 21:20. Un gruppo di persone trascorre alcuni giorni in una casa di campagna nel Vermont. Amori non corrisposti, incomprensioni e fragilità personali fanno emergere tensioni rimaste a lungo nascoste. Il codice da Vinci – Rai Movie, ore 21:10. Dopo l’omicidio del curatore del Louvre, il professore Robert Langdon e la crittologa Sophie Neveu seguono una serie di indizi che li conduce sulle tracce di un antico segreto.

– Rai Movie, ore 21:10. Dopo l’omicidio del curatore del Louvre, il professore Robert Langdon e la crittologa Sophie Neveu seguono una serie di indizi che li conduce sulle tracce di un antico segreto. Book Club – Tutto può succedere – La7 Cinema, ore 21:15. Quattro amiche di lunga data decidono di leggere un romanzo destinato a modificare il loro modo di affrontare relazioni, sentimenti e desideri.

– La7 Cinema, ore 21:15. Quattro amiche di lunga data decidono di leggere un romanzo destinato a modificare il loro modo di affrontare relazioni, sentimenti e desideri. L’eliminatore – Eraser – Italia 1, ore 23:47. John Kruger lavora per un programma governativo di protezione dei testimoni e deve difendere una donna entrata in possesso di informazioni estremamente pericolose.

Stasera su Rai 1: Il giovane Montalbano – Il ladro onesto

Rai 1 propone alle 21:30 Il giovane Montalbano – Il ladro onesto, quinto episodio della seconda stagione della fiction con Michele Riondino.

Salvo ha ritrovato la serenità con Livia e pensa seriamente di lasciare Vigata per trasferirsi a Genova. Quando la notizia arriva in commissariato, le reazioni non tardano: Catarella vorrebbe seguirlo, Fazio si sente tradito e Augello non vuole perdere l’amico.

I progetti personali devono però lasciare spazio a una nuova indagine. Una giovane barista è improvvisamente scomparsa e Montalbano cerca di ricostruirne gli ultimi movimenti. Contemporaneamente, il commissariato deve occuparsi di una serie di piccoli furti che sembrano avere caratteristiche insolite.

Stasera su Rai 2: Repubblica Ceca-Italia agli Europei di pallavolo

Rai 2 dedica la prima serata allo sport con Repubblica Ceca-Italia, incontro valido per il Gruppo A degli Europei maschili di pallavolo 2026.

La partita comincia alle 20:55 ed è trasmessa in diretta dal PalaPanini di Modena. Gli Azzurri affrontano un’altra tappa della fase a gironi della competizione continentale.

Al termine dell’incontro Rai 2 cambia genere: alle 23:00 arriva Pompei, kolossal storico con Kit Harington, Emily Browning e Kiefer Sutherland.

Stasera su Canale 5: Super Karaoke con Michelle Hunziker

Canale 5 propone alle 21:20 una nuova puntata di Super Karaoke. Alla conduzione c’è Michelle Hunziker, protagonista di una grande festa musicale organizzata a Ventimiglia.

Il pubblico diventa parte integrante dello spettacolo attraverso canzoni, esibizioni e grandi successi da cantare insieme. La serata alterna momenti di spettacolo agli interventi degli ospiti chiamati a salire sul palco.

La formula recupera lo spirito del celebre programma musicale degli anni Novanta, aggiornandolo attraverso una produzione più ampia e un’impostazione da grande evento televisivo.

Stasera su Italia 1: Fiorentina-Pisa di Coppa Italia

Il calcio occupa la prima serata di Italia 1. Alle 20:52 viene trasmessa in diretta Fiorentina-Pisa, derby toscano di Coppa Italia.

La partita si disputa allo stadio Artemio Franchi di Firenze. I viola affrontano il Pisa in una sfida a eliminazione diretta che assegna il passaggio al turno successivo della competizione.

Dopo il fischio finale, alle 23:09, Monica Bertini conduce Coppa Italia Live con analisi, immagini e commenti. A seguire Italia 1 propone il film L’eliminatore – Eraser con Arnold Schwarzenegger.

Stasera su TV8: parte X Factor 2026

TV8 propone alle 21:40 la prima puntata di X Factor 2026. La ventesima edizione comincia con la prima parte delle Audizioni.

I concorrenti salgono sul palco per convincere la nuova giuria formata da Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. Alla conduzione torna Giorgia.

È l’inizio del percorso che porterà alla scelta dei protagonisti dei Live Show e, infine, del vincitore della ventesima edizione del talent musicale.

Stasera sul Nove: Geopop racconta Chernobyl

Il Nove propone alle 21:30 il secondo appuntamento di Geopop racconta. Al centro della puntata c’è il disastro di Chernobyl.

Andrea Moccia ricostruisce quanto accadde nella centrale nucleare sovietica nella notte del 26 aprile 1986, concentrandosi sui meccanismi scientifici che portarono all’esplosione del reattore e sulle conseguenze dell’incidente.

L’obiettivo del programma è spiegare eventi complessi attraverso un linguaggio accessibile, utilizzando ricostruzioni e divulgazione scientifica per comprendere non soltanto cosa accadde, ma soprattutto perché accadde.

I film su Sky Cinema martedì 15 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Jack Reacher – La prova decisiva . Tom Cruise interpreta l’ex investigatore militare Jack Reacher. Quando un ex cecchino dell’esercito viene accusato di aver ucciso cinque persone, Reacher comincia un’indagine che mette in discussione la ricostruzione apparentemente perfetta dell’accusa.

– . Tom Cruise interpreta l’ex investigatore militare Jack Reacher. Quando un ex cecchino dell’esercito viene accusato di aver ucciso cinque persone, Reacher comincia un’indagine che mette in discussione la ricostruzione apparentemente perfetta dell’accusa. Sky Cinema Uno, ore 23:30 – Anna . Sasha Luss interpreta una giovane donna russa che diventa una letale agente segreta. Nel cast figurano anche Helen Mirren, Luke Evans e Cillian Murphy.

– . Sasha Luss interpreta una giovane donna russa che diventa una letale agente segreta. Nel cast figurano anche Helen Mirren, Luke Evans e Cillian Murphy. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Idoli – Fino all’ultima corsa . Un giovane pilota sogna di arrivare in Moto2 e, per riuscirci, deve accettare l’aiuto del padre che non incontra da anni.

– . Un giovane pilota sogna di arrivare in Moto2 e, per riuscirci, deve accettare l’aiuto del padre che non incontra da anni. Sky Cinema Uno +24, ore 23:25 – L’ultimo turno. Leonie Benesch interpreta un’infermiera impegnata in un turno particolarmente difficile all’interno di un ospedale con una grave carenza di personale.

Stasera in TV, martedì 15 settembre: cosa scegliere

Rai 1 punta sulla fiction con Il giovane Montalbano – Il ladro onesto, mentre Rai 2 offre l’alternativa sportiva con Repubblica Ceca-Italia agli Europei maschili di pallavolo. Rai 3 sceglie invece l’approfondimento con Filorosso.

Canale 5 dedica la serata alla musica con Super Karaoke e Michelle Hunziker. Rete 4 affronta la cronaca con Verità nascoste, mentre Italia 1 trasmette in diretta il derby di Coppa Italia Fiorentina-Pisa.

La7 inaugura la nuova stagione di diMartedì con Giovanni Floris. TV8 dà il via a X Factor 2026, mentre il Nove punta sulla divulgazione con Geopop racconta – Chernobyl.

Per chi preferisce il cinema, le alternative comprendono The Batman su 20, Dogman su Rai 4, Il codice da Vinci su Rai Movie e Book Club – Tutto può succedere su La7 Cinema. Su Sky Cinema Uno alle 21:15 c’è invece Jack Reacher – La prova decisiva.