Un’estate a Creta è un film televisivo romantico tedesco del 2023 diretto da Eibe Maleen Krebs, in onda su Rai Premium. Il titolo originale è Ein Sommer auf Kreta e fa parte della raccolta di film Ein Sommer in….

Isabel Burger, chef e fondatrice di una startup fallita a Monaco, eredita dal padre mai conosciuto una casa con uliveto sull’isola di Creta. L’immobile sembra poter risolvere i suoi problemi economici, ma è già abitato da Sofia Kastanakis e dalla sua famiglia.

Regia, produzione e protagonisti del film Un’estate a Creta

La regia è di Eibe Maleen Krebs. La sceneggiatura è firmata da Thomas Kirdorf e Magdalena Ulrich. Il film è prodotto da Ariane Krampe Filmproduktion e Avaton Films per ZDF; fotografia di Vladimir Subotic, montaggio di Günter Heinzel e musiche di Christine Aufderhaar.

Friederike Linke interpreta Isabel Burger e Varol Sahin è Silas Kastanakis, figlio di Sofia. La madre di Silas accoglie Isabel nella casa ereditata, nonostante il progetto della nuova arrivata di venderla per saldare i debiti.

Dove è stato girato Un’estate a Creta?

Il film è stato girato a Creta, in Grecia, fra il 9 maggio e il 3 giugno 2022. L’isola, l’uliveto, le case affacciate sul mare e i paesaggi costieri sono ambienti reali della produzione e non semplici ricostruzioni in studio.

Trama di Un’estate a Creta

Dopo il fallimento della sua startup culinaria, Isabel Burger è sommersa dai debiti. Il curatore fallimentare le concede quattro settimane per vendere la casa ricevuta in eredità dal padre Claus e ricavare abbastanza denaro per evitare conseguenze peggiori. Quando raggiunge Creta, scopre però che Sofia Kastanakis, ex moglie di Claus, dispone del diritto di abitazione a vita e vive lì con la famiglia.

Sofia offre a Isabel una stanza, mentre Silas guarda con diffidenza la donna che potrebbe privarlo della sua casa e del luogo in cui lavora e si prende cura del figlio Nikos. Isabel e Silas litigano spesso, ma la convivenza fa emergere le reali difficoltà di lei. Fra i due nasce un sentimento, mentre Isabel cerca un compromesso che salvi la famiglia Kastanakis e le permetta di affrontare i propri debiti.

Un’estate a Creta, spoiler finale

Quando Isabel sembra avere trovato una soluzione, il curatore vende l’immobile senza il suo consenso a un investitore straniero poco affidabile. Isabel e Silas devono quindi agire insieme per impedire che la casa e l’uliveto vengano sottratti a Sofia e a Nikos.

Il conflitto cambia le priorità di Isabel: non considera più la proprietà soltanto un bene da liquidare. Il finale ricompone la frattura con la famiglia Kastanakis e conferma il legame fra Isabel e Silas, che scelgono di costruire un futuro comune a Creta invece di lasciare che la crisi economica decida per loro.

Cast di Un’estate a Creta